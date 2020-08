Mercedessen keihard verslagen: Lewis Hamilton ontgoocheld

Lewis Hamilton en Valterri Bottas kijken beteurterd van zich af als zij hun bolides uitstappen op Silverstone. Niet zij, maar 'onze' Max Verstappen mocht op de hoogste trede van het erepodium klimmen.

De teleurstelling is niet uit de gezichten van beide heren weg te poetsen als zij voor de microfoon van Martin Brundle uitleg geven.

Lewis Hamilton werd slechts tweede: "Het was een massieve uitdaging vandaag. Felicitaties aan Max en RedBull, als je naar hun banden kijkt dan hebben zij zeker niet de problemen gehad die wij wel hebben gekend vandaag. Dit was zeker onverwachts, zeker dat we het zo lastig kregen met de blisters op de banden en dat wij die problemen zo hardcore hebben ervaren. Ik ben dankbaar dat ik progressie boekte tijdens de race en tweede kon worden. Op het einde kreeg ik toch weer wat blisters en ik pushte behoorlijk hard om de gasten voor mij te pakken uiteindelijk."

Lewis vervolgt: "Op dit moment weet ik nog niet hoe het kan dat de RedBull minder last had van slijtage dan de Mercedes, maar ik denk dat het team dat nu wel keihard aan het onderzoeken is; meer dan ooit tevoren. Ik kan mij voorstellen dat Pirelli worstelde na de ontploffende banden van vorige week. Ze zijn de bandendruk maar blijven opvoeren en opvoeren, ik heb nog nooit met zulke hoge bandenspanning gereden; het zijn net ballonnen. Het zou mij niet verbazen dat dat effect had op ons. Ik weet niet of wij de enigen waren die zoveel last van blisters hadden, maar we zullen dat moeten uitzoeken."

"De eerste stint was heel moeilijk, op een gegeven moment kon ik Max niet meer bijhouden. En de tweede stint was ik naar mijn best kunnen mijn banden aan het sparen, maar het had geen nut. Op een gegeven moment reed ik feitelijk met een halve band rond: als ik in mijn spiegel keek zag ik een halve band die kaal was, de andere kant was in orde. Ik was bang dat er weer een band zou ontploffen, maar dat gebeurde uiteindelijk niet."