VT2: Stroll rijdt snelste tijd voor Albon die hard crasht

De tweede vrije training is door Lance Stroll in zijn rode Mercedes als snelste afgesloten. De Canadees liet eens te meer zien dat de snelheid van de RP20 prima in orde is. Zijn nieuwe teamgenoot voor dit weekend Nico Hulkenberg eindigde als zevende. Vlak achter Stroll finishte Alex Albon, die de helft van de training niet reed doordat hij hard eraf was geschoten tegen de vangrails en de RB16 zwaar geschadigde.

Valtteri Bottas eindigde als derde voor Leclerc en Hamilton. De Mercedessen blijken het zwaar te hebben qua hitte. De zwarte Mercedes trekt veel warmte aan en vandaag was het maar liefst 35 graden tijdens de tweede vrije training.

Carlos Sainz finishte als zesde met achter zich Hulkenberg, Gasly, Ricciardo en Raikkonen die de top tien completeerden.

Bekijk hieronder de crash van Albon: