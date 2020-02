Testupdate: Hamilton rijdt meer dan 100 ronden, innovatie Mercedes gesprek van de dag

Sergio Perez heeft de snelste tijd gereden in de ochtendsessie van de tweede testdag. De coureur van Racing Point noteerde een 1:17.347, waarmee hij fors sneller was dan Daniel Ricciardo. Lewis Hamilton maakte veel indruk met zijn aantal gereden ronden.

Het gesprek van de ochtend is echter het innovatieve systeem dat Mercedes bedacht heeft met haar stuur. Op onboardbeelden was te zien hoe Hamilton af en toe zijn stuur naar zich toe trok of van zich af duwde. Na deze momenten werd het woord MARKER leesbaar op het display in het stuur. Aan een snelle tijd hielp het Hamilton vandaag niet, want hij eindigde de sessie op de zevende positie.

Qua gereden ronden voerde Hamilton het veld wél overtuigend aan. De zesvoudig wereldkampioen ging 106 keer rond op het Circuit de Barcelona-Catalunya en was daarmee met afstand de productiefste man van de ochtend. Romain Grosjean volgde met 87 ronden, terwijl ook Pierre Gasly en George Russell meer dan zeventig ronden afwerkten. De productie van Daniel Ricciardo en Renault viel met 41 ronden tegen.

De snelste tijd van de sessie werd gereden door Perez. De Mexicaan maakte woensdag al indruk met zijn Racing Point door de derde tijd te rijden en vanochtend volgde dus een snelste tijd met een 1:17.347. Ricciardo volgde op vier tienden op P2, gevolgd door Alexander Albon in de Red Bull RB16. De Britse Thai gaf acht tienden toe op Perez.

De vierde tijd was voor de Alpha Tauri van Pierre Gasly, terwijl George Russell en Charles Leclerc op posities vijf en zes ook op minder dan een seconde van Perez zaten. Hamilton, Grosjean, Kimi Raikkonen en Lando Norris sluiten de ranglijst af.