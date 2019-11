VT2: Hamilton grijpt macht op COTA, Verstappen rijdt derde tijd

Lewis Hamilton sluit de eerste dag van het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten op de eerste positie af. De Mercedes-coureur was tijdens de tweede vrije training Charles Leclerc en Max Verstappen te snel af.

Net als in de eerste vrije training kregen de teams in oefensessie 2 de kans om de banden voor 2020 te testen. Dat werd in de eerste helft van de training nog gedaan. Tegelijkertijd bereidden de coureurs zich in deze fase van de sessie voor op de kwalificatie van zaterdag. Romain Grosjean maakte dat al niet meer mee, want de Fransman crashte al na een kwartier.

Daarna kwamen de coureurs wederom de baan op, maar de omstandigheden bleven lastig. Het was weliswaar met 16 graden Celsius iets warmer dan tijdens VT1, maar de hobbels in het asfalt waren absoluut nog niet verdwenen. Naast Grosjean hadden wel meer coureurs moeite om hun auto in het goede spoor te houden: Antonio Giovinazzi, Sebastian Vettel en Daniil Kvyat waren onder de mannen die spinden.

Hamilton overtuigt, Leclerc en Verstappen op gelijk niveau

De focus werd intussen gelegd op het rijden van een snelle tijd en dat deed Hamilton het beste. Hij dook met een 1:33.232 ruim drie tienden onder de tijd van Leclerc, die tot dan toe de snelste tijd van de sessie had neergezet. Even later kwam Verstappen naar de derde tijd, op slechts veertien duizendsten van Leclerc. De Nederlander kampte gedurende de training wel met problemen met zijn boordradio.

De vierde positie in de eindrangschikking was weggelegd voor de gespinde Vettel, maar hij gaf al wel ruim zes tienden toe op Hamilton. Valtteri Bottas sloot aan op P5, terwijl Alexander Albon geen goede run kon rijden op de softs en genoegen moest nemen met P6. Pierre Gasly stond er wederom goed bij met P7, terwijl Carlos Sainz, Lance Stroll en Antonio Giovinazzi de top 10 afsloten.

Het Grand Prix-weekend in de Verenigde Staten gaat zaterdag om 19.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.