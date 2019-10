Overzicht: Gebruikte motorelementen per coureur na GP Mexico

De Grand Prix van Mexico kende weinig motorwissels. Slechts een coureur kreeg twee nieuwe motorcomponenten voor de race op het Autodromo Hermanos Rodriguez.

Die man was Sergio Perez. De coureur van Racing Point kreeg een nieuwe Energy Store en nieuwe Control Electronics in zijn bolide gemonteerd. De Mexicaan, die in zijn thuisrace naar de zevende positie reed, kreeg daarvoor overigens geen gridstraf. Per jaargang mag een coureur twee exemplaren van deze componenten gebruiken en Perez had tot dusver pas een van die twee exemplaren gebruikt.

Overzicht gebruikte motorcomponenten 2019