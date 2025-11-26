user icon
Aanstaande Caddilac-coureur Sergio Perez is van mening dat zijn voormalig Red Bull-teamgenoot één van de beste coureurs ooit is. Sterker nog, volgens Pérez heeft de Nederlander het potentieel om de allerbeste coureur ooit te worden. 

Vier jaar lang was Pérez de man die naast Max Verstappen reed bij Red Bull. De Mexicaan heeft in totaal 90 races naast de Red Bull-coureur gereden. Hij vertelde eerder dat het tweede zitje bij Red Bull enorm veeleisend is en dat blijkt ook uit de statistieken. De Cadillac-coureur wist maar dertien keer sneller te zijn dan Verstappen in de kwalificaties en elf keer in de races. 

Sergio Pérez was aanwezig tijdens een evenement in Mexico-Stad. Hij vertelde hier over de kunsten van Verstappen en zijn enorme potentie. Volgens de coureur is Red Bull voor Verstappen gemaakt en is hij de hoofdrolspeler in hun project. 

Verstappen en Red Bull zijn één

 "Ik denk dat hij de beste coureur uit de historie van de sport gaat worden. Het Red Bull-project is voor hem gebouwd. Ik wist vanaf de eerste dag dat we slim moesten zijn. Ik wist wat mijn rol was; ik wist dat dit project ontwikkeld was voor Verstappen. Toen ik kwam, begon ik ze nerveus te maken, maar ik wist dat er veel belangen waren en dat ik niet tegen het systeem in kon gaan", zo vertelt Pérez op het evenement. De coureur is een keer vice-kampioen geworden in zijn Red Bull-periode, maar heeft nooit echt kunnen concurreren met Verstappen. 

Pérez moest in 2024 het team verlaten doordat hij niet meekon met Verstappen. Het verschil was maar liefst 285 punten tussen de twee teamgenoten. Pérez werd ontslagen en had daardoor geen stoeltje in 2025. Toch is de Mexicaan niet geheel ontevreden: "Wat aan het einde bij Red Bull gebeurd is, is uiteindelijk het beste wat me had kunnen overkomen. Onder de omstandigheden waarin ik me bevond, was het namelijk extreem veeleisend om bij Red Bull te zijn."

"En iedere coureur die daar is gekomen of die er gaat komen, blijft voor dezelfde problemen staan. Het is namelijk een heel complexe auto, waarin je je constant moet aanpassen aan Verstappens stijl. Ik moest slim zijn en denken aan de lange termijn. En kijk naar hoe alles is verlopen: de coureurs bleven niet lang en tegenwoordig herinnert niemand zich meer dat ze nog een tweede coureur hebben."

Verstappen heeft tweede coureurs verslonden

De viervoudig wereldkampioen heeft al zes coureurs als teamgenoot gehad tijdens zijn periode bij Red Bull Racing. Hij startte bij het team naast Daniel Ricciardo en heeft daar uiteindelijk drie seizoenen mee gereden. Pierre Gasly was de volgende, maar werd al na twaalf races vervangen door Alex Albon, die op zijn beurt nog een seizoen hierna mocht rijden. 

Sergio Pérez kwam in 2021 bij het team en heeft het vier jaar volgehouden, waarna hij vervangen werd door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kreeg twee races de kans en behaalde daarin geen punten. Red Bull besloot om Yuki Tsunoda in de auto te zetten en ook daar weet Verstappen van te winnen.

Damon Hill

Posts: 19.501

Misleidende titel. Hij zegt dat hij Verstappen op dit moment EEN van de beste ooit vindt, maar dat Verstappen de potentie heeft om UITEINDELIJK de beste ooit te worden. En daarmee zegt hij niets raars. Hij zegt precies wat veel mensen ook denken.

En ja... natuurlijk zegt hij het ook een beetje ... [Lees verder]

  • 3
  • 26 nov 2025 - 09:21
  • Rogier hier

    Posts: 6.744

    Natuurlijk zegt hij dat! Mede om zo zijn eigen performance ook in een beter daglicht te plaatsen. Overigens ben ik van mening dat Pérez een prima coureur was. Of hij dat nog is, zal komend seizoen blijken.

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 08:38
  • dumdumdum

    Posts: 2.714

    Ik denk dat iedereen nu wel weet dat de RedBull een extreem lastige auto is om af te stellen. Om het maximale eruit te halen, heb je een coureur nodig die goede feedback geeft, een engineer die jouw feedback om kan zetten naar een goede afstelling en een extreem goede vertrouwens relatie. Kijk bijvoorbeeld naar een Hamilton. Het is echt niet zo dat hij vergeten is om te rijden, maar zijn engineer praat amper met hem en trekt vaak z'n eigen plan. Tussen Max en GP is de dynamiek zo goed dat ze gewoon ongefilterd hun mening tegen elkaar uitspreken. En zo hoort het ook als je succes wilt behalen.

    • + 2
    • 26 nov 2025 - 08:44
  • Damon Hill

    Posts: 19.500

    Misleidende titel. Hij zegt dat hij Verstappen op dit moment EEN van de beste ooit vindt, maar dat Verstappen de potentie heeft om UITEINDELIJK de beste ooit te worden. En daarmee zegt hij niets raars. Hij zegt precies wat veel mensen ook denken.

    En ja... natuurlijk zegt hij het ook een beetje om zijn eigen prestaties in een beter daglicht te zetten. Maar eerlijk is eerlijk, heel slecht was hij niet als je nu bij nader inzien bekijkt hoe mannen als bijvoorbeeld Gasly, Albon, Lawson en Tsunoda het naast Max deden. Sterker nog, van Hadjar verwacht ik ook niet dat hij ineens in de buurt gaat komen. Dat tweede stoeltje naast Max is gewoon een hele lastige.

    Perez was nooit een topper, maar ook nooit een slechte coureur. Bij Sauber en Force India pakte hij soms al leuke podiumplekken en uiteindelijk wist hij in de Racing Point die legendarische overwinning te behalen wat hem een zitje bij Red Bull opleverde. Daar wist hij nog een paar races te winnen en vice-wereldkampioen te worden, en daarmee heeft Perez het maximale uit zijn carrière gehaald als je het mij vraagt.

    Wonderen verwacht ik natuurlijk niet met Cadillac. Hij moet gewoon lekker gaan genieten, net zoals bijvoorbeeld Raikkonen die zijn laatste dagen sleet bij Alfa Romeo.

    • + 3
    • 26 nov 2025 - 09:21
  • John6

    Posts: 11.312

    Dit had je al eens gepost, en ik zie ook nog een ander, mijn idee dan beter niets plaatsen alleen allerlaatste nieuws plaatsen.

    • + 1
    • 26 nov 2025 - 09:54
    • Damon Hill

      Posts: 19.500

      Ene oor in..... andere oor uit. Zo gaat dat hier helaas.

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:02
    • Larry Perkins

      Posts: 61.678

      Maar nou weten we wel dat Perez er nog steeds hetzelfde over denkt...

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:10
    • Regenrace

      Posts: 2.150

      Deze site is gewoon het Verstappen-Sinterklaas journaal, gericht op kinderen en jongeren met puistjes (daarom kom ik hier steeds minder).

      • + 0
      • 26 nov 2025 - 10:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.852

    Perez moet zichzelf alvast dekken zo te zien. Trouwens, de titel is niet correct: een van de beste is niet gelijk de beste ooit. En potentieel.. tja.. potentieel kan er heel veel gebeuren. Maar ja.

    • + 0
    • 26 nov 2025 - 10:31

