Aanstaande Caddilac-coureur Sergio Perez is van mening dat zijn voormalig Red Bull-teamgenoot één van de beste coureurs ooit is. Sterker nog, volgens Pérez heeft de Nederlander het potentieel om de allerbeste coureur ooit te worden.

Vier jaar lang was Pérez de man die naast Max Verstappen reed bij Red Bull. De Mexicaan heeft in totaal 90 races naast de Red Bull-coureur gereden. Hij vertelde eerder dat het tweede zitje bij Red Bull enorm veeleisend is en dat blijkt ook uit de statistieken. De Cadillac-coureur wist maar dertien keer sneller te zijn dan Verstappen in de kwalificaties en elf keer in de races.

Sergio Pérez was aanwezig tijdens een evenement in Mexico-Stad. Hij vertelde hier over de kunsten van Verstappen en zijn enorme potentie. Volgens de coureur is Red Bull voor Verstappen gemaakt en is hij de hoofdrolspeler in hun project.

Verstappen en Red Bull zijn één

"Ik denk dat hij de beste coureur uit de historie van de sport gaat worden. Het Red Bull-project is voor hem gebouwd. Ik wist vanaf de eerste dag dat we slim moesten zijn. Ik wist wat mijn rol was; ik wist dat dit project ontwikkeld was voor Verstappen. Toen ik kwam, begon ik ze nerveus te maken, maar ik wist dat er veel belangen waren en dat ik niet tegen het systeem in kon gaan", zo vertelt Pérez op het evenement. De coureur is een keer vice-kampioen geworden in zijn Red Bull-periode, maar heeft nooit echt kunnen concurreren met Verstappen.

Pérez moest in 2024 het team verlaten doordat hij niet meekon met Verstappen. Het verschil was maar liefst 285 punten tussen de twee teamgenoten. Pérez werd ontslagen en had daardoor geen stoeltje in 2025. Toch is de Mexicaan niet geheel ontevreden: "Wat aan het einde bij Red Bull gebeurd is, is uiteindelijk het beste wat me had kunnen overkomen. Onder de omstandigheden waarin ik me bevond, was het namelijk extreem veeleisend om bij Red Bull te zijn."

"En iedere coureur die daar is gekomen of die er gaat komen, blijft voor dezelfde problemen staan. Het is namelijk een heel complexe auto, waarin je je constant moet aanpassen aan Verstappens stijl. Ik moest slim zijn en denken aan de lange termijn. En kijk naar hoe alles is verlopen: de coureurs bleven niet lang en tegenwoordig herinnert niemand zich meer dat ze nog een tweede coureur hebben."

Verstappen heeft tweede coureurs verslonden

De viervoudig wereldkampioen heeft al zes coureurs als teamgenoot gehad tijdens zijn periode bij Red Bull Racing. Hij startte bij het team naast Daniel Ricciardo en heeft daar uiteindelijk drie seizoenen mee gereden. Pierre Gasly was de volgende, maar werd al na twaalf races vervangen door Alex Albon, die op zijn beurt nog een seizoen hierna mocht rijden.

Sergio Pérez kwam in 2021 bij het team en heeft het vier jaar volgehouden, waarna hij vervangen werd door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander kreeg twee races de kans en behaalde daarin geen punten. Red Bull besloot om Yuki Tsunoda in de auto te zetten en ook daar weet Verstappen van te winnen.