Pérez verloor motivatie naast Verstappen: "Mentaal was het enorm zwaar"
  • Gepubliceerd op 17 nov 2025 15:24
  • comments 5
  • Door: Jeroen Immink

Sergio Pérez is terug in de Formule 1 – en niet alleen omdat hij in 2026 een zitje heeft bij Cadillac. De Mexicaan heeft vooral zijn plezier in het racen weer hervonden, na een zwaar en slopend slotjaar bij Red Bull Racing dat zijn zelfvertrouwen compleet ondergroef.

Aan het einde van 2023 leek Pérez nog onaantastbaar. De voormalig teamgenoot van Max Verstappen pakte zijn beste eindklassering ooit in het WK (P2) en hielp Red Bull aan een nieuwe constructeurstitel. Vlak na de start van 2024 zette hij zijn handtekening onder een nieuwe deal, goed voor een verblijf van zes jaar bij de Oostenrijkse renstal. Maar daarna ging het mis – hard mis.

Pérez verdronk naast Verstappen

Zijn vorm kelderde volledig. In de laatste acht raceweekenden haalde Pérez slechts negen punten en langzaam werd duidelijk dat het huwelijk met Red Bull zou eindigen, ondanks zijn contract tot 2026. Aan het einde van het seizoen vertrok hij gedesillusioneerd en zonder plan. Voor het eerst in twintig jaar racete hij niet fulltime. De klap kwam harder aan dan hij had verwacht.

“Op dat moment zag ik het niet, maar die pauze had ik echt nodig,” vertelt Pérez tegenover F1.com. “In F1 leef je continu vooruit: volgende race, volgend jaar, volgende deal. Je raakt op de automatische piloot. Pas als je eruit wordt getrokken, zoals bij mij, ga je dingen anders zien.”

Pérez miste de F1 

Heeft hij de liefde voor de sport teruggevonden? Pérez hoeft geen seconde na te denken. “Absoluut. Die laatste zes maanden bij Red Bull waren mentaal enorm zwaar. Ik verloor motivatie – en dat mag niet gebeuren, want deze sport heeft mij alles gegeven.”

Volgens Pérez moest hij eerst even afstand nemen om te begrijpen wat hij écht wilde. “De eerste maanden waren verrassend leuk,” zegt hij. “Maar ik merkte al snel dat ik F1 miste. Ik bleef de races kijken, bleef vrienden in de paddock spreken. Toen besefte ik dat de drang nog steeds in me zat.”

Pérez kan weer aan de bak in 2026

Zo begonnen de gesprekken met meerdere teams en uiteindelijk met Cadillac, dat in 2026 debuteert. “Toen ik zag hoeveel passie daar aanwezig is, voelde ik gelijk dat het weer begon te kriebelen,” zegt Pérez. “Er zat nog genoeg vuur in mij om door te gaan.”

In 2026 krijgt hij die kans. En dit keer begint hij aan zijn F1-hoofdstuk met een frisse blik – en vooral met zijn plezier terug.

Rimmer

Posts: 13.007

Drie races op rij volledig kansloos achteraan starten en na 20 rondjes al gelapt worden en meneer zakt mentaal weer in als de rijzende soufflé's van Lewis. Aan Bottas heeft hij niks want die is mentaal al jaren geleden afgehaakt en zijn enige goede optreden sindsdien was het poseren voor de blot...

  • 3
  • 17 nov 2025 - 15:29
Reacties (5)

  • Rimmer

    Posts: 13.007

    Drie races op rij volledig kansloos achteraan starten en na 20 rondjes al gelapt worden en meneer zakt mentaal weer in als de rijzende soufflé's van Lewis. Aan Bottas heeft hij niks want die is mentaal al jaren geleden afgehaakt en zijn enige goede optreden sindsdien was het poseren voor de blote billen kalender.
    Checo en Bottas zijn klaar. Nog een of twee seizoenen buiten beeld in de marge rommelen, centjes pakken en daarna roemloos exit.

    • + 3
    • 17 nov 2025 - 15:29
    • elflitso

      Posts: 1.600

      Perez is net als Hamilton mentaal niet sterk genoeg om een team mee op sleeptouw te nemen.

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 19:40
  • jd2000

    Posts: 7.410

    En hij is natuurlijk volgens papa Perez de beste rijder ter wereld. Vergeet niet dat Max zijn titels aan Checo heeft te danken....

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 16:08
    • zoefroef

      Posts: 1.613

      De eerste klopt als je alleen ad bekijkt

      • + 0
      • 17 nov 2025 - 17:50
  • zoefroef

    Posts: 1.613

    In 2024 tekende hij voor een contract tot 2026 goed voor een verblijf van 6 jaar, erg ingewikkelde zin voor een 2 jarig contract

    • + 2
    • 17 nov 2025 - 17:49

