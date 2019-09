VT1: Charles Leclerc blijft Max Verstappen nipt voor in Sochi

Charles Leclerc heeft de snelste tijd gereden tijdens de eerste vrije training voor de Russische Grand Prix. De Ferrari-coureur was met een 1:34.462 een kleine tiende sneller dan Max Verstappen, terwijl Sebastian Vettel de derde tijd reed.

In de openingsfase van de eerste training kwamen alle coureurs zoals gebruikelijk de baan op voor een installatieronde en het afwerken van wat aerodynamische tests. Na een kwartier was Sergio Perez de eerste die onder de barrière van 1 minuut en 40 seconden dook, maar dat bleek blij lange na niet voldoende om lang bovenaan te blijven staan. Via Carlos Sainz, Daniil Kvyat en Daniel Ricciardo kreeg Charles Leclerc de snelste tijd in handen.

Problemen bij Kvyat, Mercedes snel op medium

Op het moment dat Kvyat zijn Toro Rosso aan de kant parkeerde met een probleem in de brandstoftoevoer ging de Monegask naar een 1:37.593, om een ronde later naar de 1:36.655 te gaan. Valtteri Bottas ging vervolgens op softs onder die tijd door, een voorbeeld dat gevolgd werd door Lewis Hamilton. De Brit had het overigens niet makkelijk, want in bocht 2 ging hij meerdere keren kortstondig van de baan.

In de tweede helft van de sessie kwamen de Mercedessen op de mediums op het asfalt en vooral Bottas wist op die bandencompound het tempo op te voeren. Hij reed eerst een 1:35.5, om die daarna te verbeteren tot een 1:35.198. Hamilton kon op dezelfde band niet meer dan aansluiten, terwijl de overige teams ervoor kozen om een aanval op de snelste tijd te doen op zachte banden.

Leclerc en Verstappen ontlopen elkaar weinig

Vettel dook als eerste onder de tijd van Bottas door met een 1:35.005, maar zijn laatste sector liet nog wel wat te wensen over. Leclerc wist die sector wel tot een goed einde te brengen en dook met zijn ronde naar een 1:34.462, wat goed was voor de snelste tijd van de sessie. Verstappen bleek later in de training de enige te zijn die die tempoversnelling kon volgen, want op 82 duizendsten reed hij de tweede tijd.

Vettel volgde dus op P3, gevolgd door Bottas en Hamilton op de mediums. Bottas kende nog een merkwaardig moment waarbij de DRS op het rechte stuk niet meer dicht wilde klappen. Alexander Albon volgde op P6, gevolgd door Renault-duo Nico Hülkenberg en Ricciardo, die in de slotfase spinde en achterwaarts de bandenstapels in ging. Perez eindigde de sessie op P9, terwijl de top 10 werd afgesloten door Romain Grosjean.