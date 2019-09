Kwalificatie: Leclerc pakt op absurde wijze pole op Monza, Verstappen 20ste

Charles Leclerc heeft de pole position gepakt voor de Grand Prix van Italië. In een rommelige kwalificatie was de Ferrari-coureur Lewis Hamilton en Valtteri Bottas te snel af. Max Verstappen reed geen tijd en start zondag vanaf P20.

Q1 – Verstappen al snel klaar na motorproblemen

In het eerste deel van de kwalificatie op Monza draaide het voor de coureurs om plaatsing voor Q2. Ferrari begon de sessie op de mediums en dat pakte voor Leclerc goed uit. De Monegask reed met een 1:20.126 de snelste tijd van de sessie. Sebastian Vettel ging daarna nog kort even de baan op met zachte banden, maar uiteindelijk voltooide hij daar geen snelle ronde op. Een snelle ronde op softs was er wel van de Renault-coureurs: Nico Hülkenberg reed de tweede tijd, terwijl Daniel Ricciardo op P5 eindigde. Beide Mercedessen stonden daar nog tussen.

Q1 werd kortstondig onderbroken doordat Sergio Perez stilviel. De coureur van Racing Point was daardoor de eerste afvaller van de kwalificatie die vaststond: hij reed de 17detijd en kon dat dus niet meer verbeteren. Ook Verstappen viel af: de Red Bull-coureur kwam nog wel naar buiten, maar klaagde over een gebrek aan vermogen en reed dus geen tijd. Ook Romain Grosjean, George Russell en Robert Kubica waren na het eerste deel al klaar.

Q2 – Hamilton voert tempo op

Daar waar de topteams de afgelopen races in Q2 kozen voor een snelle ronde op mediums, zodat ze de race op die compound mogen starten, deden ze dat op Monza niet. Zowel Mercedes als Ferrari en de enige overgebleven Red Bull van Alexander Albon reden hun ronden op softs, net als de rest van de deelnemers aan Q2. Hamilton doorbrak het abonnement van Ferrari op de eerste plek met een 1:19.464, een kleine tiende sneller dan Leclerc.

Kimi Raikkonen zorgde in zijn eerste run voor wat opwinding door van de baan te gaan in Lesmo 1, maar desondanks wist hij zich wel te plaatsen voor Q3. Dat ging met slechts twee duizendsten verschil ten koste van teamgenoot Antonio Giovinazzi. De andere afvallers waren Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Lando Norris en Pierre Gasly. Dat houdt in dat Lance Stroll voor het eerst in precies een jaar Q3 wist te behalen.

Q3 – Coureurs maken er een zooitje van

Ook in Q3 lukte het Raikkonen niet om zijn bolide op de baan te houden. Deze keer veroorzaakte de Alfa-coureur wél een rode vlag, want hij ging in de Parabolica achterwaarts de bandenstapels in. Daardoor zal de Fin als tiende starten. Leclerc had op dat moment de snelste tijd in handen, voor Hamilton, Bottas en Vettel. Bottas kreeg zijn rondetijd uiteindelijk terug, nadat het de vraag was of hij zijn ronde al afgerond had voordat de rode vlag kwam.

In de laatste twee minuten gingen alle overgebleven coureurs nogmaals de baan op voor een snelle ronde, maar alleen Carlos Sainz en Leclerc konden nog een nieuwe ronde rijden. Alle coureurs probeerden als allerlaatste aan hun snelste ronde beginnen om een goede slipstream te pakken, maar daarbij rekenden ze verkeerd. Het gevolg was dat iedereen, op Sainz en Leclerc na, afgevlagd werd.

Leclerc pakte zodoende zijn tweede pole position op rij, voor Hamilton en Bottas. Vettel completeert de tweede startrij, voor de sterk opererende Renault-coureurs Ricciardo en Hülkenberg. Sainz noteerde de zevende tijd, terwijl Albon, Stroll en Raikkonen geen tijd noteerden.