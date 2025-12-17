user icon
Leclerc net zo goed als Verstappen: "Hij kan hem bijhouden!"

Leclerc net zo goed als Verstappen: "Hij kan hem bijhouden!"

Max Verstappen was volgens veel mensen de beste coureur van het afgelopen seizoen. Hij liep op twee punten het wereldkampioenschap mis, maar was na afloop wel de morele winnaar. Volgens Riccardo Patrese was er maar één coureur die van het niveau van Verstappen is.

Verstappen was ook dit jaar weer de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. Hij vernederde zijn teamgenoten Liam Lawson en Yuki Tsunoda, en vocht zich op knappe wijze terug in de strijd om de wereldtitel. In de zomerstop stond hij nog ruim honderd WK-punten achter op de McLarens, maar dat gat wist hij te verkleinen.

Verstappen stond in de tweede seizoenshelft in alle Grands Prix op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en in Abu Dhabi bij de seizoensfinale. Hij liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld, en kwam twee punten te kort om de Brit van de titel te houden.

Is Leclerc net zo goed als Verstappen?

Naast Verstappen was ook Ferrari-coureur Charles Leclerc opvallend sterk in het interne duel. Hij reed zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naar huis, en volgens oud-coureur Riccardo Patrese is dat niet vreemd. Bij Quotidiano Nazionale wordt Patrese geconfronteerd met deze cijfers: "Is dat een verrassing? Zelfs nu de nieuwe kampioen Norris heet, de enige coureur in dezelfde auto die Verstappen zou kunnen bijhouden, is niemand anders dan Charles."

'Altijd de fout van Ferrari'

Volgens Patrese maakt Leclerc geen fouten, net als Verstappen. De Italiaanse oud-coureur gaat verder met zijn lofzang: "Hij speelt het altijd op safe, want het is de fout van Ferrari dat hij nooit over het juiste materiaal heeft beschikt. Charles is hongerig naar succes, en ik kan zijn frustratie heel erg goed begrijpen. De paar keren dat hij foutjes heeft gemaakt, kwam dat door zijn enorme ambitie."

Leclerc eindigde dit jaar op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en kwam niet verder dan een paar podiumplaatsen en een pole position.

Leclerc is misschien net zo snel, maar niet zo consistent en zeker niet zo foutloos. Dit was al heel duidelijk zichtbaar in de eerste helft van 2022 waar Ferrari de betere wagen had.
Ferrari maakte veel fouten, maar ook Leclerc ging meerdere malen in de fout. Zoals bijvoorbeeld in Imola, Frankrij...

  • StevenQ

    Posts: 9.902

    In de kwalificatie wel, in de race denk ik niet

    • + 2
    • 17 dec 2025 - 12:18
    • Regenrace

      Posts: 2.215

      Iemand kunnen 'bijhouden' is niet hetzelfde als 'net zo goed'.
      Net zo goed, wil zeggen: de ene dag wint meneer A en de andere dag meneer B, en ieder net zo vaak over een langere periode in een gelijke auto. Nou dat is dus niet het geval. Wat dat betreft is dit weer het gebruikelijke onbewijsbare apengezemel. En een open deur ook. Een beetje F1-volger weet best wel dat Leclerc waarschijnlijk nr 2 is - al zou je hem daarvoor eigenlijk in een team met Norris moeten plaatsen.

      Nu Norris die titel heeft gun je dat Leclerc eigenlijk ook. Niet alleen vanwege hun gelijke talent; het zijn allebei wel sympathieke gasten.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 13:19
  • MustFeed

    Posts: 10.454

    Leclerc is misschien net zo snel, maar niet zo consistent en zeker niet zo foutloos. Dit was al heel duidelijk zichtbaar in de eerste helft van 2022 waar Ferrari de betere wagen had.
    Ferrari maakte veel fouten, maar ook Leclerc ging meerdere malen in de fout. Zoals bijvoorbeeld in Imola, Frankrijk, maar ook in Miami vergooide Leclerc de overwinning.

    Verstappen in 2022 heeft denk ik het hele seizoen alleen punten laten liggen in Singapore en Brazilie. En in die races had Verstappen eigenlijk ook veel pech. In Singapore tijdens de kwalificatie reed Verstappen 2 ronden die goed genoeg waren voor pole maar werden afgebroken door zijn race engineer en in Brazilie was er een race incident met Hamilton die eigenlijk hoofdzakelijk door Hamilton werd veroorzaakt. Echter omdat Warwick steward was krijgt Verstappen altijd straf bij een incident met Hamilton.

    Verstappen won in 2022 iedere race waar hij kans maakte op de overwinning.
    Leclerc heb ik nog nooit een seizoen lang op dat niveau gezien.

    • + 13
    • 17 dec 2025 - 12:26
    • Maxravi

      Posts: 146

      Over 2022 heb je mijns inziens gelijk, maar ik vind Leclerc wel veel verbeterd en constanter geworden in de afgelopen jaren. In het lijstje 'Beste Coureurs' zou hij hij bij mij na Verstappen op de 2e plek staan.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 12:44
    • Patrace

      Posts: 6.416

      Ik denk dat Leclerc inderdaad het dichtst bij Verstappen komt qua snelheid. Alleen omdat hij met Ferrari elke keer te kort komt, heeft hij nog wel eens de neiging om te hard te willen pushen om elke milliseconde extra uit die auto te halen. En soms leidt dat tot een foutje.
      Ik denk dat als hij een betere auto en team zou hebben, dat hij ook rustiger zou zijn en inderdaad dicht op het niveau van Verstappen zit.
      Het is al een stuk verbeterd ten opzichte van een paar jaar terug.

      • + 3
      • 17 dec 2025 - 13:04
    • hupholland

      Posts: 9.523

      Naast Hamilton lijkt Leclerc ook beter dan naast Sainz. Iedereen verwachtte dat hij Sainz zou verpulveren, maar overall was hij slechts een fractie beter over die 4 jaar.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 14:48
  • NicoS

    Posts: 19.878

    De teller staat op acht overwinningen…., dit is natuurlijk erg mager voor een talent als Hij.
    Als Ferrari in 2026 niet een auto heeft die kan strijden voor een WK, dan moet hij z’n heil ergens anders gaan zoeken.
    Zou zonde zijn als hij nooit een keer een echte kans zal krijgen om voor een WK te strijden, hij verdient kans.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 12:47
  • MacGyver

    Posts: 3.966

    Patrese vergeet de aderlating bij Ferrari door plaats te maken voor Lewis Hamilton en Carlos Sainz te laten gaan

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 13:04
  • misstappen

    Posts: 3.447

    in 1 alinea: Volgens Patrese maakt Leclerc geen fouten, net... en even later: De paar keren dat hij foutjes heeft gemaakt, kwam ...
    ja wat is het nou Patrese, maakt Charles nou wel of geen fouten? Je kan ook niet half zwanger zijn heb ik een groot sportman ooit eens horen zeggen..

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 15:10
  • Pietje Bell

    Posts: 32.472

    Over Max vandaag in Estoril. Dit account heeft meerdere foto's en video's van vandaag.

    Ana 🦁
    @maxvcalloway
    Chris and Thierry are also with max! 🦁

    Max today driving the Mercedes gt3 in Estoril 🔥

    Credits @PhotographyReis

    x.com/maxvcalloway/status/2001298611179594099

    x.com/maxvcalloway/status/2001294413327134920

    • + 0
    • 17 dec 2025 - 15:59

