Max Verstappen was volgens veel mensen de beste coureur van het afgelopen seizoen. Hij liep op twee punten het wereldkampioenschap mis, maar was na afloop wel de morele winnaar. Volgens Riccardo Patrese was er maar één coureur die van het niveau van Verstappen is.

Verstappen was ook dit jaar weer de absolute kopman van het team van Red Bull Racing. Hij vernederde zijn teamgenoten Liam Lawson en Yuki Tsunoda, en vocht zich op knappe wijze terug in de strijd om de wereldtitel. In de zomerstop stond hij nog ruim honderd WK-punten achter op de McLarens, maar dat gat wist hij te verkleinen.

Verstappen stond in de tweede seizoenshelft in alle Grands Prix op het podium, en wist te winnen in Monza, Bakoe, Austin, Las Vegas, Qatar en in Abu Dhabi bij de seizoensfinale. Hij liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld, en kwam twee punten te kort om de Brit van de titel te houden.

Is Leclerc net zo goed als Verstappen?

Naast Verstappen was ook Ferrari-coureur Charles Leclerc opvallend sterk in het interne duel. Hij reed zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton naar huis, en volgens oud-coureur Riccardo Patrese is dat niet vreemd. Bij Quotidiano Nazionale wordt Patrese geconfronteerd met deze cijfers: "Is dat een verrassing? Zelfs nu de nieuwe kampioen Norris heet, de enige coureur in dezelfde auto die Verstappen zou kunnen bijhouden, is niemand anders dan Charles."

'Altijd de fout van Ferrari'

Volgens Patrese maakt Leclerc geen fouten, net als Verstappen. De Italiaanse oud-coureur gaat verder met zijn lofzang: "Hij speelt het altijd op safe, want het is de fout van Ferrari dat hij nooit over het juiste materiaal heeft beschikt. Charles is hongerig naar succes, en ik kan zijn frustratie heel erg goed begrijpen. De paar keren dat hij foutjes heeft gemaakt, kwam dat door zijn enorme ambitie."

Leclerc eindigde dit jaar op de vijfde plaats in het wereldkampioenschap, en kwam niet verder dan een paar podiumplaatsen en een pole position.