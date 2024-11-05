F3: Mick Schumacher: "Net als iedere coureur wil ik wereldkampioen worden in de Formule 1"

Na twee jaar in de Formule 4 te hebben gereden, zet Mick Schumacher volgend jaar de stap naar de Europese Formule 3. Wederom zal hij uitkomen voor het Prema Powerteam,...