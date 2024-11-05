Prema Powerteam
Prema Powerteam
- Team naam Prema Powerteam
- Basis - Italië
- Team baas -
- Technisch manager -
- Chassis -
- Motor -
- Oprichtingsdatum 1 jan 1983
- Podiums -
- Wereldkampioen -
- Pole posities -
- Snelste race rondes -
- 1.131 reacties op Prema Powerteam
- 0 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Prema Powerteam
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FIA Formula 2 Championship Mick Schumacher (GER...
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FIA Formula 2 SPA-FRANCORCHAMPS, BELGIUM - AUGU...
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FIA Formula 2 Championship Robert Shwartzman (RUS) PREMA Racing. 04.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Saturday Formula 2 Formula Two F2 Austria Austrian Zeltweg Spielberg July 04 4 07 7 2020 Action Track
4 jul 2020Album
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FIA Formula 2 Championship Mick Schumacher (GER) PREMA Racing. 04.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Saturday Formula 2 Formula Two F2 Austria Austrian Zeltweg Spielberg July 04 4 07 7 2020 Action Track
4 jul 2020Album
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FIA Formula 2 Championship Robert Shwartzman (RUS) PREMA Racing. 04.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Saturday Formula 2 Formula Two F2 Austria Austrian Zeltweg Spielberg July 04 4 07 7 2020 Action Track
4 jul 2020Album
In beeld:
FIA Formula 2 Championship Robert Shwartzman (RUS) PREMA Racing. 04.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Saturday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Saturday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Saturday Formula 2 Formula Two F2 Austria Austrian Zeltweg Spielberg July 04 4 07 7 2020 Action Track
4 jul 2020Album
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FIA Formula 2 Championship Mick Schumacher (GER) PREMA Racing. 03.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Friday Formula Two Formula 2 F2 Spielberg Austria Austrian Zeltweg July 03 3 07 7 2020 Action Track
3 jul 2020Album
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FIA Formula 2 Championship Mick Schumacher (GER) PREMA Racing. 03.07.2020. FIA Formula 2 Championship, Rd 1, Spielberg, Austria, Friday. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com Copyright: XPB Images Motor Racing - FIA Formula 2 Championship - Friday - Spielberg, Austria xpbimages.com Spielberg Austria Friday Formula Two Formula 2 F2 Spielberg Austria Austrian Zeltweg July 03 3 07 7 2020 Action Track
3 jul 2020Album
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FIA Formula 2 SPA-FRANCORCHAMPS, BELGIUM - AUGUST 30: Mick Schumacher (DEU, PREMA RACING) during the Spa-Francorchamps at Spa-Francorchamps on August 30, 2019 in Spa-Francorchamps, Belgium. (Photo by Gareth Harford / LAT Images / FIA F2 Championship) FIA Formula 2 Gareth Harford Belgium FIA Formula 2
30 aug 2019Album
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CoureurPuntenGestartNiet gefinishedNiet gestartPole positiesPodiumsZeges
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19 feb 2019 16:15
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16:15F1
24 jan 2019 15:35
-
15:35F1
22 jan 2019 12:04
-
12:04F1
16 dec 2018 12:22
-
12:22F1
05 dec 2018 13:31
-
13:31F3
22 sep 2018 13:17
-
13:17Europees F3
-
08:44Europees F3
08 aug 2018 12:28
-
12:28F1
14 jul 2018 09:10
-
09:10F3
28 maa 2018 08:15
-
08:15F3
22 maa 2018 15:45
-
15:45F2
-
06:47F2
12 maa 2018 14:56
-
14:56F2
09 feb 2018 13:15
-
13:15F2
-
12:45F1
24 jan 2018 10:41
-
10:41F1
10 jan 2018 10:41
-
10:41F1
09 jan 2018 10:58
-
10:58F3
27 dec 2017 16:00
-
16:00F3
24 nov 2017 12:14
-
12:14F2
24 okt 2017 13:52
-
13:52F3
15 okt 2017 09:39
-
09:39F3
25 aug 2017 12:53
-
12:53F2
18 aug 2017 13:39
-
13:39F1
05 jul 2017 11:04
-
11:04F3
13 apr 2017 16:26
-
16:26F1
30 maa 2017 18:34
-
18:34F1
-
09:31F3
29 maa 2017 11:04
-
11:04F1
21 maa 2017 15:39
-
15:39F1
-
09:41F3
17 maa 2017 12:29
-
12:29F1
20 feb 2017 15:15
-
15:15F1
03 jan 2017 08:43
-
08:43F1
29 dec 2016 08:08
-
08:08F1
28 dec 2016 09:42
-
09:42F3
24 dec 2016 12:12
-
12:12F3
Historie Prema Powerteam
-
Coureur#
-
Prema Racing
-
2026
12
-
9
-
8
-
-
2025
12
-
9
-
8
-
-
2024
12
-
9
-
8
-
-
2023
9
-
8
-
-
2022
9
-
-
2021
9
-
-
2020
9
-
-
2019
9
-
-
10
-
2018
-
-
2017
2
-
1
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Racing
-
2016
20
-
21
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
Prema Powerteam
-
DatumGrand PrixQR
-
23 - 24 jun11
-
25 - 26 mei111
-
12 - 13 mei11
-
14 - 15 apr13
-
25 - 26 nov1
-
30 - 1 okt1
-
2 - 3 sep1
-
26 - 27 aug1
-
29 - 30 jul8
-
22 - 23 jul1
-
8 - 9 jul1
-
1 - 2 jul17
-
17 - 18 jun1
-
26 - 27 mei11
-
13 - 14 mei3