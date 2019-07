Gelael liet races op Silverstone 'uit principe' schieten na verandering straf

Het Formule 2-weekend van Sean Gelael zat er al heel snel op, want na de kwalificatie kwam hij niet meer in actie. De Prema-coureur deed dat uit principe, omdat hij het niet eens was met een late verandering van een straf die hij kreeg.

Gelael liep op vrijdag een straf op voor een incident tijdens de vrije training. De Indonesiër was bezig met een getimede ronde toen hij in bocht 6 voorbij wilde gaan aan de net uit de pits gekomen Louis Deletraz. Gelael zag een gat aan de binnenkant, maar de Carlin-coureur gooide dat gat dicht. Daardoor volgde er een botsing, waarna Gelael's vrije training er al vroeg op zat met een kapotte achterwielophanging.

In eerste instantie besloten de stewards het incident af te doen met een reprimande voor Gelael, die daarnaast twee strafpunten op zijn licentie kreeg. Volgens het boek met reglementen is het echter niet mogelijk dat een coureur een reprimande en strafpunten krijgt, waarna de teammanager van Prema de stewards bezocht op zaterdagochtend. Zij besloten de reprimande om te zetten in een gridstraf van drie plaatsen.

Gelael laat races schieten als 'soort protest'

Die gang van zaken accepteerde Gelael niet, waarna hij besloot de races te laten schieten. "Het is een zaak van principes. Als het werd gezien als een protest, dan zou ik dat niet ontkennen", vertelde Gelael aan Autosport. "Voor mij gaat het om veel dingen, want je kan niet zo inconsistent zijn in de beslissingen. Ik was geschokt en kon niets uitbrengen toen ze mijn straf vertelden. Het was niet alleen een protest, het is waar ik de lijn trek wat betreft hoe de zaken in het kampioenschap en door de stewards afgehandeld worden."

"Ze gaven me een reprimande en twee strafpunten. Ik dacht: 'je kan niemand iets kwalijk nemen als hij niets fout doet'. We wilden in beroep gaan en vonden in het reglement dat je geen strafpunten mag geven bij een reprimande. 's Ochtends ging de teammanager naar de stewards. We zeiden: 'We zijn het er niet mee eens, maar als je een reprimande geeft, geef dan geen strafpunten', omdat het onnodig was. Daarna kwamen ze met de gridstraf van drie plaatsen."

Deletraz zag geen schuldige in incident

Deletraz, die in de sprintrace op zondag op het podium eindigde, stelt dat er niet echt een schuldige aan te wijzen was voor het incident. "Ik moet zeggen dat ik de straf behoorlijk hard vond. Ik denk niet dat ik schuld had, maar ook hij was niet echt schuldig. Voor mij was het een race-incident en iets dat we beiden hadden kunnen ontwijken."

De Formule 2 gaat begin augustus verder met het weekend op de Hungaroring. Het is nog onzeker of Gelael dan aan de start staat: hij gaat eerst een week nadenken of hij nog wel verder wil in de Formule 2.