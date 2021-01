Olli Caldwell completeert line-up van Prema voor 2021

Prema Racing heeft de line-up voor het komende Formule 3-seizoen rond. Olli Caldwell is als derde en laatste coureur vastgelegd voor 2021. De 18-jarige Brit voegt zich bij de reeds eerder gecontracteerde Arthur Leclerc en Dennis Hauger.

Caldwell debuteerde vorig jaar namens Trident Racing in de Formule 3. De jonge Brit verzamelde in totaal achttien punten, waarmee hij in het kampioenschap beslag legde op de zestiende plaats. Een vijfde plek in de hoofdrace tijdens het tweede weekend op de Red Bull Ring was zijn beste resultaat van het seizoen.

Prema-teambaas Rene Rosin: "We verheugen ons op een hernieuwde samenwerking met Olli. We kennen elkaar uit het verleden en daardoor weten dat hij een slimme jongeman is die zich snel aan een nieuwe omgeving kan aanpassen. We verwachten dat dit een sleutelelement wordt in het seizoen 2021."

"Daarnaast is hij bekend met onze werkmethodes en instelling, waardoor hij uitstekend bij ons past voor 2021. Het is altijd mooi als rijders in meerdere fases van hun carrière voor ons rijden en we zijn ervan overtuigd dat Olli de stijgende lijn in zijn ontwikkeling komend seizoen door zal trekken."