'Prema overweegt overstap naar IndyCar Series'

Het team van Prema speelt een grote rol in de internationale autosport. De Italiaanse renstal geldt al jaren als een topteam in de opstapklassen en veel grote coureurs hebben dan ook voor hen gereden. Nu zou Prema zelfs een overstap naar de IndyCar Series overwegen.

Prema is actief in veel klassen in de internationale racerij. Ze zijn dit jaar onder meer te vinden in de Formule 2, de Formule 3, de F1 Academy en het FRECA-kampioenschap. Veel grote coureurs hebben in het verleden voor het team gereden, onder meer Charles Leclerc, Nyck de Vries en Oscar Piastri reden in hun Formule 2-jaren voor de Italiaanse renstal. Nu lijkt het er op dat ze een nieuwe move overwegen.

Het doorgaans goed geïnformeerde medium RACER meldt namelijk dat men bij Prema denkt aan een overstap naar de Verenigde Staten. Volgens het medium heeft een teamvertegenwoordiger bevestigd dat Prema een overstap naar de IndyCar onderzoekt. Volgens RACER wilde deze vertegenwoordiger er niet verder op ingaan. Het zou een opvallende move zijn voor de Italiaanse renstal. Het is overigens wel vaker voorgekomen dat Prema in een grotere klasse reed, vorig jaar reden ze bijvoorbeeld met twee auto's in het World Endurance Championship. De Nederlander Bent Viscaal was toen één van de coureurs.