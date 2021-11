Video: Sausage kerb veroorzaakt zware crash in Formula Regional

In de autosport is er al jaren veel te doen omtrent de zogenaamde 'sausage kerbs'. Deze hoge kerbstones moeten ervoor zorgen dat coureurs niet vol gas een bocht afsnijden. Vaak zorgen ze juist voor veel meer grotere problemen. Regelmatig dienen ze namelijk als springschans.

Afgelopen weekend was het op Monza weer raak. In de Formula Regional werd een coureur gelanceerd met alle gevolgen van dien. De jonge Prema-coureurs Dino Beganovic en David Vidales vechten om positie als het helemaal mis gaat.

This just happened in FRECA. Both Prema fighting for the last race win of the season... This is dangerous... pic.twitter.com/BHsdWkx1eM