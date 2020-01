Mick Schumacher stelt zichzelf strijd om F2-titel in 2020 ten doel

Mick Schumacher heeft zich uitgesproken over zijn verlangen om te strijden voor de topposities in de Formule 2 in 2020. Hij hoopt dus een flinke stap vooruit te zetten ten opzichte van 2019.

Afgelopen jaar debuteerde Schumacher in de Formule 2, maar daarbij liet hij nog geen onuitwisbare indruk achter. Hoewel hij meerdere keren pech had met technische problemen en ongelukken, was het tempo er ook niet iedere race. Schumacher wist in Hongarije zijn enige race te winnen en werd twaalfde in het kampioenschap. Dat deed hij namens Prema, het team waarvoor hij ook in 2020 rijdt.

In 2020 moet het beter bij Schumacher. De Duitser, zoon van zevenvoudig Formule 1-kampioen Michael Schumacher, wil meedoen om de topposities en zodoende vechten om de titel. "Ik wil niet zeggen dat ik voor het kampioenschap ga vechten. Het is natuurlijk wel een mindset. Mijn mindset voor volgend jaar is om echt te gaan strijden voor de topposities en er vol voor te gaan."

"Het is altijd lastig om het zelf te analyseren en ik denk dat het beter is om het team te vragen, maar zelf denk ik dat ik veel geleerd heb in 2019. Vooral in het werken met een groter team en een nieuwe auto. Je ziet veel coureurs die hier een aantal jaar blijven en moeite hebben om goed te presteren. Dat laat zien dat het kampioenschap erg sterk is en dat de auto lastig te besturen is."

Grote leercurve voor Schumacher in debuutseizoen

Schumacher heeft er vertrouwen in dat hij het kampioenschap steeds beter heeft leren kennen en ook verwacht hij dat hij in een goede positie naar het volgende seizoen toe kan werken. Hij verklaarde dat hij zaken als de degradatie van de banden en het extra gewicht als een probleem beschouwde, maar dat het hem enorm veel heeft laten leren tijdens zijn debuutseizoen in de F2.

"Ik denk dat dit jaar wat meer anders was, omdat we nog meer gewicht aan de auto hebben toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat de auto nog lastiger te besturen is. Voor de bandendegradatie geldt dat het veel invloed heeft op hoeveel snelheid we mee kunnen nemen in de bocht. De leercurve was dus groot, maar dat zie ik als iets positiefs voor volgend seizoen."