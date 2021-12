Teambaas Prema lovend over Piastri: "Geweldig seizoen achter de rug"

Oscar Piastri behaalde in 2021 zijn derde opeenvolgende titel met het Formule 2-kampioenschap. Ondanks dat de Alpine-junior indruk maakte, leverde dat niet direct een F1-zitje op. De talentvolle Australiër moet hierdoor plaatsnemen in de wachtkamer met het oog op 2023.

In 2022 gaat Piastri werk voor Alpine verrichten, want zijn titel verdedigen in de F2 laten de reglementen niet toe. Echter, zijn voormalige teambaas van Prema, René Rosin, benadrukt dat het nooit de bedoeling was om langer dan twee jaar in deze opstapklasse te blijven, ongeacht de uitkomst van het kampioenschap.

"Het was altijd een tweejarenplan, maar na een paar weekenden zagen we het al dat hij het niveau aankon", zei Rosin op de officiële website van de Formule 2. “Hij raakt nooit in paniek, hij maakt zich nooit zorgen, hij luistert altijd naar wat mensen hem zeggen te doen en hij probeert zich zo goed mogelijk aan te passen."

De teambaas vervolgt: "Hij is erg rustig, technisch zeer toegewijd en een geweldige kerel om mee samen te werken. We hadden verwacht dat hij een titelkandidaat zou zijn, maar misschien niet iemand om voor het kampioenschap te vechten. Hij heeft een geweldig seizoen achter de rug. Direct na de eerste test die we dit jaar deden, paste hij zich heel snel aan de auto aan.”