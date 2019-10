Mick Schumacher ziet druk door achternaam juist als voordeel

Bij weinig jonge coureurs zal de druk op de schouders zo groot zijn als bij Mick Schumacher. Zelf ervaart hij dat echter niet als iets negatiefs, maar iets waaruit hij een voordeel kan halen.

Schumacher debuteert dit jaar met een wisselvallig seizoen in de Formule 2. De coureur van Prema won in Hongarije zijn eerste race, maar was daarnaast ook regelmatig (maar niet altijd door eigen schuld) betrokken bij incidenten. Vorig seizoen waren zijn resultaten in het Europees Formule 3 een stuk overtuigender: toen won hij na de zomerstop aan de lopende band, waardoor hij de titel in die klasse voor zich opeiste.

De druk op Schumacher is natuurlijk enorm. Hij is de zoon van Michael Schumacher, nog altijd de meest succesvolle coureur die de Formule 1 gekend heeft. In de karts reed Schumacher vaak nog onder de naam Junior of met de achternaam van zijn moeder, zodat de druk wat minder groot was. Nu de druk van zijn achternaam er wel is, vindt hij dat eigenlijk geen nadeel. Dat vertelde de Duitser in de podcast F2: The Road To F1.

"Ik zie de druk meer als een voordeel voor mezelf. Het is voor mij altijd een onderdeel geweest sinds ik ben gaan racen in formule-auto's. Dat was de eerste keer dat ik deze naam op de auto had staan - daarvoor was het Betsch of Junior. Dat was om de hype een beetje te verminderen en mij de tijd te geven om me te ontwikkelen. De overstap was het moment dat we begonnen te denken over het plaatsen van mijn echte naam op de auto."

"Ik zou niet zeggen dat ik meer vrijheid had door die andere achternaam. Het was puur om de privacy te beschermen, maar ook zodat ik op mijn eigen tempo kon leren. Dat er weinig media-aandacht was en dat er weinig mensen naar mij keken was iets was voor mij erg positief was. Daardoor kon ik me volledig richten op wat ik deed en dat heeft me geholpen om op het punt te komen waar ik nu zit."