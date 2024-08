Bearman wil F2-loopbaan afsluiten met topresultaat

Oliver Bearman weet nu al dat hij volgend jaar op de Formule 1-grid staat. De jonge Britse coureur heeft een contract bij Haas gekregen, maar nu rijdt hij nog gewoon in de Formule 2. Hij wil zijn huidige werkgever Prema graag belonen met een aantal goede resultaten.

Bearman wordt gezien als één van de grootste talenten van het moment. Hij is onderdeel van de opleidingsploeg van Ferrari, en vanwege de banden die Haas heeft met de Italiaanse renstal, kan Bearman daar gaan rijden. Begin dit jaar maakte hij bij Ferrari al onverwachts zijn debuut toen hij Saoedi-Arabië mocht invallen voor de zieke Carlos Sainz. De verwachtingen voor volgend jaar zijn dan ook hoog.

Nu rijdt Bearman nog in de Formule 2. De Brit wil daar het seizoen met een aantal goede resultaten gaan afsluiten. Hij beleeft een lastig seizoen, maar hij blijft strijdbaar. In een interview met de site van de Formule 2 spreekt hij zich uit: "Ik kan niet wachten tot ik weer aan de slag kan, want ik wil mijn jaar in de Formule 2 en mijn laatste jaar met Prema goed afsluiten. We werken al zo lang samen en ik denk dat ik het hen ook wel verschuldigd ben om dit jaar met goede resultaten af te sluiten. Geen bittere nasmaak dus, maar mooie prestaties. Ik ben extreem gemotiveerd om dit seizoen af te maken voor ik de stap naar de Formule 1 zet."