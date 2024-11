Shwartzman tekent IndyCar-contract bij Prema voor 2025

Robert Shwartzman heeft een nieuwe uitdaging gevonden voor 2025. De reservecoureur van Ferrari maakt de overstap naar de Verenigde Staten, waar hij in de IndyCar gaat rijden. Hij heeft een contract getekend bij het team van Prema, dat in 2025 voor het eerst gaat rijden in de IndyCar.

Prema is in Europa een bekende naam. Het Italiaanse team is aanwezig in vrijwel alle grote opstapklassen, en ze hebben al veel grote talenten begeleid. Vanaf volgend jaar gaan ze deelnemen aan de IndyCar, en eerder presenteerde ze al Callum Ilott voor 2025. Nu hebben ze hun line-up compleet gemaakt, en hebben ze Shwartzman vastgelegd. De Israëlische Rus is al jaren onderdeel van de Ferrari-familie.

Shwartzman reed dit jaar in het WEC in een door AF Corse gerunde Ferrari-Hypercar. Daarnaast fungeerde hij nog steeds als reservecoureur voor het team van Ferrari in de Formule 1. Dit jaar kwam hij meerdere keren in actie tijdens een aantal vrije trainingen. Twee keer mocht hij instappen bij het team van Sauber om een training te rijden. In Mexico deed hij dat ook, maar toen ontving hij een opmerkelijke gridstraf na een overtreding. Voor Prema is Shwartzman een oude bekende, want hij reed in de opstapklassen al voor het Italiaanse team.