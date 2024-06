Dit gebeurde er in de F2 en F3 op de zondag

Behalve het F1-spektakel was er in Barcelona nog veel meer autosport te beleven met de Formule 2 en Formule 3. GPToday.net zet in een resumé de belangrijkste punten op een rij.

Amerikaans 'feestje' in F2

De 'Europese' Formule 2 kreeg na het vallen van de vlag een Amerikaans feestje voorgeschoteld. Jak Crawford reed een dijk van een wedstrijd en veroverde voor het eerst een zege in een hoofdrace. Niet zijn eerste overwinning in de opstapklasse, want in 2023 pakte de DAMS-rijder al eens een sprintzege op de Red Bull Ring. Crawford profiteerde van een slippertje van kampioenschapsleider Paul Aron door het grind in de allerlaatste bocht. De debutant uit Estland was tot dusver foutloos dit seizoen, pakte het ene podium naar de ander. De ex-Mercedes-junior reed comfortabel aan kop, maar kon dus zijn allereerste overwinning op zijn buik schrijven na het grind happen. De Hitech Pulse-Eight-rijder werd uiteindelijk vierde. Toch kan Aron tevreden terug kijken. Het 20-jarige talent liep uit in het gevecht om de titel op naaste belager Isack Hadjar.

Een ander groot talent, Andrea Kimi Antonelli, kent vooralsnog een lastig en wisselvallig F2-seizoen. Bij de formatielap ging het meteen al mis. De auto startte niet en moest teruggeduwd worden naar de pits. Met als gevolg: een pitlane-start. Vanaf P22 waren punten een utopie. Uiteindelijk werd de PREMA-coureur nog twaalfde door een alternatieve strategie. Enig lichtpuntje was dat de Italiaan alsnog voor teamgenoot Oliver Bearman eindigde die als vijftiende begon. De Brit won in 2023 voor hetzelfde team nog de hoofdrace. De twee talenten hebben vooral moeite op de harde, witte band dat zorgt voor balansproblemen. Hun werkgever PREMA lijkt dus de nieuwe generatie F2-wagens nog niet helemaal te begrijpen. Nul overwinningen, nul podia, een poleposition en wat snelste rondes. Het Italiaanse topteam moet aan de bak.



Terug naar het Amerikaanse feestje. Behalve Crawford stond ook land -en teamgenoot Juan Manuel Correa op het podium met een derde plek. De 24-jarige rijder, geboren in Ecuador, is bekend van de horrorcrash op Spa-Francorchamps in 2019. Daarbij raakte hij zeer zwaar gewond en overleed collega Antoine Hubert. Correa werkte lang aan zijn herstel om terug te keren. Tussen beide Amerikanen stond een Zuid-Amerikaan op het ereschavot: Franco Colapinto. De Argentijnse rookie pakte zijn eerste podium met een Nederlands tintje vanwege zijn team MP Motorsport.



Bij de renstal van Invictus Racing was sfeer het tegenovergestelde. Kush Maini en F3-kampioen Gabriel Bortoleto waren van voren te vinden en kwamen elkaar tegen in de allerlaatste ronde. Op weg naar de eerste bocht wilde Bortoleto dolgraag die zesde plek afsnoepen. De Braziliaan dook aan de binnenkant. Maini wilde zich niet het kaas van het brood laten eten en kneep zijn teamgenoot een beetje om het inhalen moeilijk te maken. Bortoleto gleed door en ze raakten mekaar. Bortoleto kreeg een straf voor zijn actie waardoor Maini alsnog zesde werd. De teambazen bij de renstal zullen echter niet te spreken zijn over de gebeurtenissen.



Richard Verschoor - de enige Nederlander - in het veld reed kleurloos buiten de top tien. Voor de Trident-coureur en zijn team was het een weekend om snel te vergeten. Ook Roman Stanek miste namelijk de snelheid en was meer van achteren als van voren te zien. Volgende week direct de kans voor Verschoor om zich te herpakken. Dan staat het zevende weekend op het programma in Oostenrijk op de Red Bull Ring.

Eindelijk een tweevoudig F3-winnaar

De eerste negen ontmoetingen was er telkens een andere coureur op het hoogste treetje. Maar Macau-winnaar Arvid Lindblad doorbrak deze 'traditie' door opnieuw een F3-race op te eisen op het Circuit de Barcelona-Catalunya. De Brit won al de openingswedstrijd in Bahrein, een sprintrace, maar heeft dus nu ook een hoofdrace op zak. Het 16-jarige talent van Red Bull staat op dit moment vierde in het zeer onvoorspelbare en spannende kampioenschap met 71 punten. Polesitter Christian Mansell werd tweede op iets meer dan vier seconden na 25 rondjes. Mansell is trouwens geen familie van F1-wereldkampioen en levende legende Nigel Mansell. Leider in de stand Leonardo Fornaroli pakte waardevolle punten door als derde over de meet te komen. De voorsprong van de Italiaan is verwaarloosbaar, die zelf 84 punten in 2024 heeft verzameld. Het gat naar nummer twee Luke Browing is namelijk maar vijf punten. Op derde plaats staat een andere Italiaan, Gabriel Mini. Die heeft een puntje minder als Browning.

De hoofdrace in Spaanse stad was de 100ste Formule 3 in de nieuwe opzet. Het heette voorheen 'GP3'. In 2019 was het eerste F3-seizoen met dus een nieuw karakter en chassis. Het huidige kampioenschap is een mengelmoes van de GP3 en de Europese F3, waar Max Verstappen onder andere uitkwam in 2014. Toentertijd was die F3 geen onderdeel van een F1-weekend. Na de Europese variant stapten veel rijders over naar de GP3. De laatste horde was GP2 - wat nu Formule 2 is. De eerste F3-kampioen in 2019 was Ferrari-protogé Robert Schwartzman.



Het venijn van de hoofdrace zat hem in de staart. Browning en Fornaroli gingen in de voorlaatste ronde wiel-aan-wiel voor P3 en verder daarachter deden Stenshorne en van Hoepen hetzelfde voor positie nummer zeven. Sternshorne en de Nederlander raakten elkaar met lekke banden tot gevolg. Geen punten voor de McLaren-junior en de debutant uit Holland. In de laatste ronde reed Fornaroli via de buitenkant langs Browning in de strijd om de laatste podiumplaats te claimen. Oliver Goethe passeerde Browning ook in de laatste ronde voor P4, terwijl Tsolov P6 pakte, voor Alexander Dunne en lokale held Mari Boya, die op de zaterdag nog de sprintrace won voor eigen publiek.