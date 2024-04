Prema gaat vanaf 2025 deelnemen aan IndyCar

Het team van Prema heeft zojuist bekend gemaakt dat ze vanaf 2025 gaan deelnemen aan de Indycar Series. De Italiaanse renstal is al jarenlang een grote speler in de opstapklassen in Europa, maar nu gaan ze dus de stap zetten naar de grootste raceklasse in de Verenigde Staten.

Prema kondigde vandaag aan dat ze vanaf 2025 met twee auto's aan de start zullen verschijnen in de IndyCar. Ze gaan gebruik maken van krachtbronnen van Chevrolet. Het is nog niet duidelijk welke coureurs in beeld zijn en of ze gebruik gaan maken van Europese talenten. Volgens het doorgaans goed ingevoerd RACER wil Prema een ervaren IndyCar-coureur gaan koppelen aan een jong talent.