Emoties bij Ross Brawn: "Overwinning van Mick deed mij denken aan Michael"

Prema-coureur Mick Schumacher won afgelopen weekend in Hongarije zijn eerste Formule 2-race. Voor Ross Brawn, die hedendaags Sportief Directeur van de Formule 1 is, was het een emotioneel moment. Volgens de Brit deed de overwinning van Mick hem denken aan de successen die de familie Schumacher in het verleden had.

Brawn breekt tijdens een interview een lans voor Mick en verklaarde dat er voorzichtig moet worden omgesprongen met de jongste Schumacher-telg. De overwinning in Hongarije was volgens Brawn fantastisch voor de sport, maar Mick zal wel de tijd moeten krijgen om zich nog verder te ontwikkelen.

"Het was een emotioneel moment om hem met zijn armen omhoog te zien staan en ik kan niet ontkennen dat dit mij herinnerde aan zijn vader Michael", verklaarde de emotionele Brawn.

"Mick moest vechten voor de overwinning en voorkomen dat hij een fout zou maken omdat hij de hele race onder druk stond van Nobuharu Matsushita. De overwinning komt na een nogal ongelukkige eerste helft van het jaar en ik denk dat dit hem meer vertrouwen zal geven in zijn eigen capaciteiten."

Brawn over de demonstratie tijdens de Duitse Grand Prix in de F2004

"Een week eerder in Hockenheim reed Mick een demonstratie in een zeer speciale auto, de F2004. Hij deed dit voor de menigte die jarenlang zijn vader aanmoedigde. Het moet voor Mick een ongelooflijke wervelwind van emoties zijn geweest voordat hij in de zomervakantie op pad gaat."

"De inspanningen van de jonge Schumacher hebben de verbeelding van de media over de hele wereld geprikkeld en laat zien hoeveel de naam Schumacher nog steeds betekent in de autosport."

Brawn sloot vervolgens af met: "Mick is echt op de goede weg, maar hij moet nog steeds rustig vooruit kunnen kijken waar hij past in dit veld met al die jonge talenten. De overwinning in Hongarije was een zeer belangrijk moment, maar er is nog een lange weg te gaan."