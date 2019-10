Glock: "Verstandig dat Schumacher niet overhaast naar F1 gaat"

Timo Glock zou Mick Schumacher op termijn graag in de Formule 1 uit zien komen. De Duitse voormalige Formule 1-coureur looft zijn landgenoot voor het feit dat hij zichzelf de tijd geeft om zichzelf klaar te maken voor de Formule 1.

De afgelopen jaren in de trend dat de coureurs over het algemeen steeds jonger worden bij het maken van hun debuut in de Formule 1. Max Verstappen debuteerde bijvoorbeeld op zijn 17de, terwijl Lance Stroll 18 was ten tijde van zijn debuut. Schumacher is echter al 21 zodra hij volgend jaar hoogstwaarschijnlijk aan zijn tweede seizoen in de Formule 2 begint. Glock vertelde Focus dat hij dit een verstandig besluit vindt.

"Puur vanuit het perspectief van het rijden steun ik hem heel erg. Hij heeft alles met zorg aangepakt, haast zich niet met het proces en hij heeft zichzelf tijd. Ik ben er redelijk zeker van dat Mick de potentie heeft om de Formule 1 te halen en in de juiste auto kan hij het net zo goed doen als anderen. In zijn eerste F1-tests liet hij zien dat hij er qua snelheid goed bij zit."

'Lastig voor hem dat hij in de gaten gehouden wordt'

Schumacher werd vorig jaar in zijn tweede seizoen in het Europees Formule 3 kampioen in die klasse met Prema. Met dat team promoveerde hij dit jaar naar de Formule 2, waar hij tot dusver een lastig seizoen beleeft. Schumacher won weliswaar de sprintrace in Hongarije, maar in de tussenstand van het kampioenschap staat hij slechts twaalfde.

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen zal volgend jaar dus fors beter moeten gaan presteren om een superlicentie te verdienen. "Zelfs in de lagere klasses hangt het van het team af of je titels wint", verklaart Glock het feit dat Schumacher het in 2019 wat lastiger heeft. "Het lastige voor een jongeman van zijn leeftijd is dat iedereen hem zo nauwgezet in de gaten houdt met zo'n naam."