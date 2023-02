Kvyat maakt internationale comeback en gaat in WEC rijden

Na een jaar aan de internationale zijlijn keert ook Daniil Kvyat dit jaar terug in de internationale racerij. De Russische coureur gaat in het World Endurance Championship rijden voor het team van Prema. De voormalig Formule 1-coureur gaat een team vormen met Doriane Pin en Mirko Bortolotti.

Kvyat reed in van 2014 tot en met 2017 en in 2019 en 2020 in de Formule 1. De Rus kwam in al zijn seizoenen uit voor de Red Bull-teams. Na zijn vertrek uit de Red Bull-familie fungeerde hij in 2021 als reservecoureur bij het team van Alpine, vorig jaar zou hij gaan rijden in het WEC voor G-Drive, de inval in Oekraïne gooide echter roet in het eten. Het Russische G-Drive trok zich terug en Kvyat stond aan de zijlijn.

De Russische coureur reed in 2022 nog wel een handvol races in de Amerikaanse NASCAR-klasse, maar keert dit jaar dus terug in een wereldkampioenschap van de FIA. Aangezien er nog sancties gelden tegen Russische coureurs, rijdt Kvyat dit jaar onder neutrale vlag. Door de inval in Oekraïne moeten Russische en Belarussische coureurs nog steeds een document van de FIA ondertekenen om te mogen deelnemen, Kvyat heeft dit dus ook gedaan. Hij gaat rijden met de wagen met startnummer 63.