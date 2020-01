Prema wijst Frederik Vesti aan als tweede coureur voor 2020

Prema heeft nog maar een plekje over voor het seizoen 2020. Na Logan Sargeant heeft het Italiaanse team Frederik Vesti aangetrokken als de tweede van drie coureurs voor het nieuwe Formule 3-seizoen.

Afgelopen jaar domineerde Prema het eerste seizoen van de FIA Formule 3. Het team werd overtuigend kampioen bij de teams en bezette bij de coureurs de eerste drie posities, waarbij Robert Shwartzman uiteindelijk sterker bleek dan Marcus Armstrong en Jehan Daruvala. Shwartzman en Armstrong hebben met hun prestaties voor 2020 promotie afgedwongen naar de Formule 2, Daruvala moet zijn plannen nog onthullen.

Prema is intussen op zoek gegaan naar nieuwe coureurs en daarvan heeft het er nu twee aangekondigd. Logan Sargeant komt over van Carlin Buzz en krijgt bij het Italiaanse team gezelschap van een nieuwkomer. Frederik Vesti krijgt binnen Prema promotie en groeit binnen het team door, nadat hij in 2019 met dertien overwinningen kampioen werd in de Formula Regional European Championship.

Vesti is Prema dankbaar voor kans in F3

"Ik ben Prema enorm dankbaar dat ze mij deze kans geven", vertelde Vesti over zijn aanstelling. "Als coureurs dromen we allemaal van het tekenen bij Prema, maar slechts een enkeling krijgt de kans. Dat ben ik me zeer bewust. Iedere stap die ik dit jaar in het Formula Regional European Championship gezet heb, was met een specifiek doel - om mezelf voor te bereiden op Prema voor het seizoen 2020."

In november kwam Vesti voor het eerst in een Formule 3-race in actie namens Prema: hij werd toen als debutant knap zevende in Macau. "Ik hou van dit team, de omstandigheden binnen het team en de energie die in ieder detail gestoken wordt. Ik voel me enorm welkom en klaar om het team in 2020 te belonen voor het helpen winnen in de Formula Regional European Championship."