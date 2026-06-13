George Russell heeft de pole position gepakt op het circuit van Barcelona. In de Spaanse bloedhitte was hij sneller dan nummer twee Lewis Hamilton, terwijl Andrea Kimi Antonelli de top drie compleet wist te maken.

Q1

In de stralende zon in Barcelona ging de belangrijke kwalificatie van start. De meeste toppers wachtten lang voordat ze de baan opkwamen, maar de mindere goden kwamen onder aanvoering van Valtteri Bottas de baan op. De meeste teams kozen direct voor de zachte band, maar bij Haas waagden ze eerst een poging op de mediums. Het bleek een verkeerde gok te zijn.

Na vijf minuten kwamen de grote kanonnen onder aanvoering van Max Verstappen de baan op. De viervoudig wereldkampioen worstelt al het hele weekend met zijn auto, en hij kwam nu ook niet verder dan de zevende plaats. Hij moest 0,727 seconden toegeven op de snelste tijd.

Verstappen maakte echter geen fouten, en hij hield zijn auto ook op de baan. Dat kon niet worden gezegd van Williams-coureur Alexander Albon en Carlos Sainz en Lance Stroll. Ze maakten een tripje door het grind, en ze moesten vechten. Uiteindelijk vielen Esteban Ocon, Albon, Sergio Pérez, Bottas, Stroll en Fernando Alonso af.

Q2

Na een rustige start openenden Alpine-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto na een paar minuten het bal in het tweede kwalificatiegedeelte. Na de eerste sessie wisten veel coureurs dat ze moesten opletten, want elk foutje kon ervoor zorgen dat ze buiten de boot vielen.

Bij McLaren voelden ze die druk, want in de eerste run konden Lando Norris en Oscar Piastri geen vuist vormen. Ze bleven steken in de onderste regionen van de top tien, en terwijl hun concurrenten binnen bleven, moesten de twee papajacoureurs weer gaan pushen. Met een beetje geluk kregen ze er in de tweede run wél een goede tijd uit, en bereikten ze Q3.

Na een tegenvallende start van de kwalificatie moest ook Max Verstappen hard doorrijden in Q2. Zijn eerste ronde was direct goed, maar toch werd hij teruggeduwd naar de vijfde tijd. De verschillen waren echter klein, en hij moest dit keer slechts 0,256 seconden toegeven. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar ging met de hakken over de sloot door, terwijl Arvid Lindblad, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Carlos Sainz afvielen.

Q3

Na een paar minuten afwachten kwamen de coureurs de baan op voor het allesbeslissende derde deel van de kwalificatie in Barcelona. Vrijwel iedereen kwam op hetzelfde moment de baan op, en alleen de Mercedessen besloten te wachten. Oscar Piastri en Max Verstappen waren de eerste coureurs die tot een tijd wisten te komen, maar ze konden al snel op de rem trappen.

Charles Leclerc was in zijn Ferrari hard van de baan geschoten. Bij het ingaan van bocht 4 verloor hij de macht over het stuur, brak zijn auto uit naar links en knalde hij de muur in. Het was een frontale klap, en de schade aan zijn Ferrari was groot. Balend stapte hij uit en de andere coureurs kwamen terug naar binnen aangezien er met een rode vlag werd gezwaaid.

De eerste run werd door Leclercs crash gekortwiekt, en een aantal coureurs kozen ervoor om slechts één run te doen. Russell opende op zijn beurt goed, en was nipt sneller dan Piastri en Verstappen. WK-leider Antonelli had een redelijke eerste ronde, maar was wel langzamer dan Russell, Piastri én Verstappen.

Alle ogen waren gericht op de laatste paar rondjes, en het leek erop dat het weer ging uitdraaien op een ouderwets Mercedes-feestje. Antonelli noteerde inderdaad een snelle tijd, maar Russell dook daar net onder. Tot verrassing van velen leek ook Max Verstappen zich te kunnen mengen in het gevecht, maar hij kende een mindere derde sector. Lewis Hamilton maakte het daarna spannend, maar hij werd tweede.