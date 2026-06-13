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Uitslag kwalificatie Barcelona: Russell deelt eerste klap uit en grijpt pole, Verstappen vijfde

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<b> Uitslag kwalificatie Barcelona: </b> Russell deelt eerste klap uit en grijpt pole, Verstappen vijfde

George Russell heeft de pole position gepakt op het circuit van Barcelona. In de Spaanse bloedhitte was hij sneller dan nummer twee Lewis Hamilton, terwijl  Andrea Kimi Antonelli de top drie compleet wist te maken.

Q1

In de stralende zon in Barcelona ging de belangrijke kwalificatie van start. De meeste toppers wachtten lang voordat ze de baan opkwamen, maar de mindere goden kwamen onder aanvoering van Valtteri Bottas de baan op. De meeste teams kozen direct voor de zachte band, maar bij Haas waagden ze eerst een poging op de mediums. Het bleek een verkeerde gok te zijn.

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Na vijf minuten kwamen de grote kanonnen onder aanvoering van Max Verstappen de baan op. De viervoudig wereldkampioen worstelt al het hele weekend met zijn auto, en hij kwam nu ook niet verder dan de zevende plaats. Hij moest 0,727 seconden toegeven op de snelste tijd.

Verstappen maakte echter geen fouten, en hij hield zijn auto ook op de baan. Dat kon niet worden gezegd van Williams-coureur Alexander Albon en Carlos Sainz en Lance Stroll. Ze maakten een tripje door het grind, en ze moesten vechten. Uiteindelijk vielen Esteban Ocon, Albon, Sergio Pérez, Bottas, Stroll en Fernando Alonso af.

Q2

Na een rustige start openenden Alpine-coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto na een paar minuten het bal in het tweede kwalificatiegedeelte. Na de eerste sessie wisten veel coureurs dat ze moesten opletten, want elk foutje kon ervoor zorgen dat ze buiten de boot vielen.

Bij McLaren voelden ze die druk, want in de eerste run konden Lando Norris en Oscar Piastri geen vuist vormen. Ze bleven steken in de onderste regionen van de top tien, en terwijl hun concurrenten binnen bleven, moesten de twee papajacoureurs weer gaan pushen. Met een beetje geluk kregen ze er in de tweede run wél een goede tijd uit, en bereikten ze Q3.

Na een tegenvallende start van de kwalificatie moest ook Max Verstappen hard doorrijden in Q2. Zijn eerste ronde was direct goed, maar toch werd hij teruggeduwd naar de vijfde tijd. De verschillen waren echter klein, en hij moest dit keer slechts 0,256 seconden toegeven. Verstappens teamgenoot Isack Hadjar ging met de hakken over de sloot door, terwijl Arvid Lindblad, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Oliver Bearman en Carlos Sainz afvielen.

Q3

Na een paar minuten afwachten kwamen de coureurs de baan op voor het allesbeslissende derde deel van de kwalificatie in Barcelona. Vrijwel iedereen kwam op hetzelfde moment de baan op, en alleen de Mercedessen besloten te wachten. Oscar Piastri en Max Verstappen waren de eerste coureurs die tot een tijd wisten te komen, maar ze konden al snel op de rem trappen.

Charles Leclerc was in zijn Ferrari hard van de baan geschoten. Bij het ingaan van bocht 4 verloor hij de macht over het stuur, brak zijn auto uit naar links en knalde hij de muur in. Het was een frontale klap, en de schade aan zijn Ferrari was groot. Balend stapte hij uit en de andere coureurs kwamen terug naar binnen aangezien er met een rode vlag werd gezwaaid.

De eerste run werd door Leclercs crash gekortwiekt, en een aantal coureurs kozen ervoor om slechts één run te doen. Russell opende op zijn beurt goed, en was nipt sneller dan Piastri en Verstappen. WK-leider Antonelli had een redelijke eerste ronde, maar was wel langzamer dan Russell, Piastri én Verstappen.

Alle ogen waren gericht op de laatste paar rondjes, en het leek erop dat het weer ging uitdraaien op een ouderwets Mercedes-feestje. Antonelli noteerde inderdaad een snelle tijd, maar Russell dook daar net onder. Tot verrassing van velen leek ook Max Verstappen zich te kunnen mengen in het gevecht, maar hij kende een mindere derde sector. Lewis Hamilton maakte het daarna spannend, maar hij werd tweede.

F1Grand Prix Spanje - Kwalificatie

ES Circuit de Catalunya - 13 juni 2026

Politik

Posts: 9.980

Ach, jij maakt nooit een schrijffoutje en dan moet je blijkbaar meteen reageren als een randdebiel?

Speciaal voor jou: hele knappe tweede plek.

  • 29
  • 13 jun 2026 - 17:25
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (37)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.415

    Wat een lap Lewis, damn! Charles amico, je kunt wel de snellere zijn maar je moet 'm wel op de baan houden.

    George ook gewoon weer ijzersterk, maar, de beste lap was simpelweg van Lewis naar gelang auto prestaties. Let's go!

    • + 10
    • 13 jun 2026 - 17:14
  • Politik

    Posts: 9.980

    Sterke pole van Russell. Hij moest wel, wil hij nog een beetje aan blijven haken bij Antonelli
    De oude meester Hamilton laat zien dat hij het racen nog steeds niet verleerd is, hele knappe pole.

    • + 7
    • 13 jun 2026 - 17:16
    • Lulham

      Posts: 776

      Knappe pole van Hamilton? Waar heb jij naar gekeken? Man man man.

      • + 7
      • 13 jun 2026 - 17:19
    • Politik

      Posts: 9.980

      Ach, jij maakt nooit een schrijffoutje en dan moet je blijkbaar meteen reageren als een randdebiel?

      Speciaal voor jou: hele knappe tweede plek.

      • + 29
      • 13 jun 2026 - 17:25
    • Lulham

      Posts: 776

      Ik maak inderdaad geen fouten. Jij zit kennelijk nog schouderdiep in de dikke darm van Hamilton, maar om mij dan uit te maken voor randdebiel gaat wel wat ver. Ik hoop dat je een ban krijgt, dan kun je daar selectief verontwaardigd over doen.

      • + 8
      • 13 jun 2026 - 18:01
  • Dale U

    Posts: 1.952

    Goed van Guus.......

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 17:17
  • racepace1

    Posts: 763

    Ik durf m wel aan, Leclerc had pole gereden

    • + 5
    • 13 jun 2026 - 17:17
    • FelipeMassa#19

      Posts: 8.454

      If my mom had balls it would be my dad. - Max Verstappen -

      • + 9
      • 13 jun 2026 - 17:20
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.415

      Mwah. Lewis had 'm ook kunnen pakken, ging iets te diep in bocht 1. Maar het is nog steeds een knappe prestatie met een VT minder. Charles is in principe snel, maar het lijkt nu wel alsof hij echt op de rand moet rijden om Lewis voor te blijve, en dat kost ook gewoon iets zoals wederom vandaag bleek.

      • + 7
      • 13 jun 2026 - 17:22
    • StevenQ

      Posts: 10.530

      Leclerc kon zijn auto niet eens op de baan houden

      • + 7
      • 13 jun 2026 - 17:44
    • racepace1

      Posts: 763

      if your grandma had wheels she would be a bicycle

      • + 4
      • 13 jun 2026 - 17:45
    • WickieDeViking

      Posts: 1.183

      Dat is het probleem van Leclerc al zijn hele loopbaan. Als als als. Hij is zo overrated.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:01
    • snailer

      Posts: 33.360

      Als Hamilton te diep ging, dan had hij dus nooit pole gepakt. Hoe dan ook zeer sterk weer van Hamilton. Niet crashen hoort ook bij de eigenschap van een ijzersterke rijder.

      Leclerc zit duidelijk niet in goed water.

      Wel apart. Leclerc getrouwd. Moet erg gelukkig zijn. Foutenfestival.

      Hamilton heeft een Kim Carcrashian. Is zeer gelukkig en rijdt zowel op Kim als in een F1 als een jonge god. Van dat eerste, die op Kim, ga ik eerlijkheids halve maar van uit dan toch.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 18:56
    • Larry Perkins

      Posts: 65.751

      If my mom has meatballs, dan I eat a balletje pinda...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 19:04
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.454

    Leclerc crasht nu echt te vaak hoor. Tempo was goed met name in q2 maar dit is gewoon slecht. Russell laat zijn tanden zien. Hamilton ook sterk zeker na de slechte trainingen. De titel is nog niet gedaan hoor.

    • + 7
    • 13 jun 2026 - 17:18
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.415

      De titel is zeker nog niet zomaar gedaan. Als Ferrari inderdaad achterloopt wat betreft de ICE, dan is deze prestatie juist extra opvallend daar het toch aardig wat rechte stukken heeft.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 17:28
    • Larry Perkins

      Posts: 65.751

      Charles Leclerc “just an inchident”

      https://youtu.be/ZrTgZLyFMN8

      Vele jaren later...

      https://youtu.be/tVQ6dXTYW78

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:01
  • F1 bekijker

    Posts: 377

    Get in there Lewis!

    • + 11
    • 13 jun 2026 - 17:19
  • Larry Perkins

    Posts: 65.751

    Russell en Mercedes-fans gefeliciteerd.

    Goeie foto van George ook, van een afstandje en met zijn helm op. Hou dat vol, keep up the good work!

    • + 3
    • 13 jun 2026 - 17:24
    • Bertrand Gachot

      Posts: 843

      Thanks Larry hoezo fans ? Zijn er meer dan behalve ik en ouwe?

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:51
    • snailer

      Posts: 33.360

      Correctie.

      Russell en de 2 Mercedes-fans gefeliciteerd.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 18:57
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.427

      Dank je Larry.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 19:25
  • Williams_F1

    Posts: 1.466

    En daarom beste mensen zal Ferrari met Leclerc nooit wereldkampioen worden.

    • + 5
    • 13 jun 2026 - 17:25
    • schwantz34

      Posts: 42.174

      LeClerc is zo onwijs blij met zijn contractverlenging, dat hij om dat te vieren niet meer kan stoppen met crashen...

      • + 5
      • 13 jun 2026 - 17:36
    • hupholland

      Posts: 9.980

      nee, op deze manier wordt dat wat lastig. Vreemd dat hij het zo ineens helemaal kwijt is. De snelheid leek dit weekend dan wel weer redelijk ok, maar Ferrari heeft ook gewoon een hele goede auto. Ze hebben tov McLaren toch weer wat gevonden, al kan dat ook circuitspecifiek zijn natuurlijk. Barcelona heeft altijd wel wat vreemde uitslagen, met kleine verschillen. Benieuwd of Leclerc morgen op de grid staat of uit de pits moet starten. Vanaf P10 moet ie nog wel een heel eind kunnen komen als zn vertrouwen tenminste weer wat hersteld is.

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 17:48
    • WickieDeViking

      Posts: 1.183

      Eens met je. Leclerc is echt overrated.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:02
  • TylaHunter

    Posts: 10.746

    Pole is in Barca niet altijd even fijn. Lange aanloop bocht 1.

    Ben benieuwd voor morgen. Verwacht een scherpe Hamilton dus een verdedigende Russell. Antonelli dan op de racelijn er buitenom aan voorbij en dan Russell in paniek stuurt in bocht 2 op m in en dan Hamilton, Norris Verstappen voor de overwinning?

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 17:25
    • schwantz34

      Posts: 42.174

      Ik ga gewoon kijken en zie het allemaal vanzelf wel...

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 17:27
    • Larry Perkins

      Posts: 65.751

      In 2016 probeerde Lewis vlak na de start in Barcelona ook een Mercedes op p1 in te halen en Verstappen startte van ongeveer dezelfde positie als toen...

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 17:36
    • Larry Perkins

      Posts: 65.751

      Voor wie het vergeten is…

      2016 Spanish Grand Prix: Race Highlights
      (3,23 minuten)
      https://youtu.be/3B3-C914d_c

      MAX VERSTAPPEN WINT DE 1E GP VAN SPANJE 2016 (DUTCH COMMENTARY) #LEGEND
      (0,50 minuten)
      https://youtu.be/5eJch7P_mnQ

      Verstappen's Maiden Win | Spanish Grand Prix 2016
      (1,24 minuten)
      https://youtu.be/hohuswdeznA

      Formule 1 2016 Spanje KB Max Verstappen in studio sport
      (12,16 minuten)
      https://youtu.be/h357i7Mcw8U

      Ziggo Sport | Max Verstappen | Winst Spanje 2016 | Legends | Coulthard | Hill | Lauda | Vettel
      (10,40 minuten)
      https://youtu.be/sCJRIJ31TZ0

      Interviews: Max Verstappen Wins in Spain
      (3,14 minuten)
      https://youtu.be/bfxjzwRbEN8

      Max Verstappen hugged his father after winning Spanish GP 2016
      (0,43 minuten)
      https://youtu.be/TWlMEyZeM3U

      Max Verstappen won sneller dan verwacht - RTL LATE NIGHT
      (3,39 minuten)
      https://youtu.be/4ZqtJkuL5Dw

      "I didn't get much sleep!" Verstappen Reveals Spanish Celebrations
      (1,06 minuten)
      https://youtu.be/BVaS65zPR-k

      Sebastian Vettel and Kimi Raikkonen praise Max Verstappen #SpanishGP 2016
      (3,06 minuten)
      https://youtu.be/F0IW8sWk9PI

      Kimi Raikkonen on Max:"I raced against his father so that even sounds more scary."
      (0,21 minuten)
      https://youtu.be/wsvsD6zir70

      Lauda praises Verstappen after first win (Barcelona 2016, RTL) [English CC]
      (2,56 minuten)
      https://youtu.be/C_B20sPfsNg

      Verstappen onboard last lap - win GP Barcelona 2016
      (3,04 minuten)
      https://youtu.be/ffRjnKf6-dE

      Peter Windsor: Max Verstappen makes F1 history.
      (13,08 minuten)
      https://youtu.be/D9trV0QdXlk

      Graag gedaan!

      • + 4
      • 13 jun 2026 - 17:37
    • hupholland

      Posts: 9.980

      ja, goede kans dat Hamilton morgen als eerste bocht 1 ingaat. Ervan uitgaande dat ze nog steeds een startvoordeeltje hebben. Anders zit Antonelli misschien nog wel gunstiger op P3. Maar goed, t kan ook zo maar heel anders lopen. Verstappen net iets te ver weg op P5, maar qua tijdsverschil viel het uiteindelijk niet eens tegen. Leek ook of er nog iets meer in het vat zat met die gele laatste sector. Hij had wel mooi alle kleuren, paars groen en geel. Hamilton volgens mij ook, die begon met geel, toen paars en groen. Ook geen perfecte ronde dus.

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 17:44
    • Lulham

      Posts: 776

      Volgens mij zei Sky dat 25 van de 35 races van pole zijn gewonnen hier. Klinkt best fijn.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 18:02
    • Larry Perkins

      Posts: 65.751

      Hi-la-risch, Wolff kwam ook nog terug op 2016...

      Eén van de presentatoren van F1TV tegen Wolff: “Door bocht vijf en zes heen en dan zien we wel verder”, stelt hij.
      Wolff ziet dat anders. “Eerst door bocht één, twee en drie en dan komt onze beroemde bocht.
      We hebben al twee auto's in de grindbak gehad toen jullie voor het eerst wonnen in 2016”, zegt hij tegen Calum Nicholas.
      “Ik herinner het me nog goed”, stelt de oud-monteur. “Ja, ik ook”, haakt Wolff erop in.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 20:16
  • Schumi-NR1

    Posts: 1.571

    Plek 3-7 zat dicht bij elkaar. Ook Hamilton kwam nog dicht bij Pole op Russell.

    Leclerc valt toch weer tegen. Ook voor Verstappen had er meer ingezeten met een betere 3de sector.

    Hopelijk morgen een mooie race

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 17:38
    • schwantz34

      Posts: 42.174

      Ben bang dat je een mooie race wel kan vergeten, en dat de hoofdrol weer zal worden opgeist door die anti-racing vermaledijde Mariokartsuperclippingrukbatterijmeuk.

      • + 2
      • 13 jun 2026 - 18:44
  • snailer

    Posts: 33.360

    Pffff. Wederom een crash voor Leclerc? Voor Ferrari goed dat Hamilton zijn mojo terug heeft gevonden.

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 18:41

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Datum
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-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Canada Gilles Villeneuve
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Monaco Monte Carlo
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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