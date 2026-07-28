Red Bull-teambaas Laurent Mekies is ervan overtuigd dat Max Verstappen later dit jaar nog een Grand Prix kan winnen. Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft nog geen race gewonnen, maar Mekies weet zeker dat Red Bull weer kan terugkeren op het hoogste treetje van het podium.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze liepen tegen meerdere problemen aan, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren was vaak fors. Verstappen klaagde afgelopen weekend steen en been over zijn RB22, maar toch wist hij een tweede plaats uit het vuur te slepen. Hij was na afloop stomverbaasd dat hij dit voor elkaar had gekregen, en hij weigerde dan ook aan borstklopperij te doen.

Kan Verstappen nog winnen?

In Hongarije ging de zege naar Lando Norris, die op de valreep zijn eerste zege van het seizoen pakte. Red Bull-teambaas Mekies wordt in een interview met De Telegraaf gevraagd of Verstappen dit jaar nog kan winnen: "Dat kan hij zeker! Kijk, als je drie tienden van een seconde langzamer bent dan de kop van het veld, dan is dat normaal gesproken behoorlijk lastig. Maar in Oostenrijk zaten we er bijvoorbeeld veel dichterbij en in Hongarije was het nu alleen Norris wiens snelheid we niet konden evenaren tijdens de race."

"Of we de achterstand snel kunnen verkleinen, zal de tijd leren. En de situatie is anders dan vorig jaar, omdat we onze focus eerder op de toekomst zullen richten. Dus vergeleken met het begin van dit jaar hebben we al een aanzienlijk deel van de achterstand goedgemaakt."

Waarom de achterstand geen verrassing was

Dat Red Bull achter de feiten aanliep, was geen verrassing: "Het was niet bepaald verrassend dat er een achterstand was, toch? Niet alleen omdat we vorig jaar lange tijd hard zijn blijven doorontwikkelen, maar je moet ook de uitdaging van het integreren van onze eigen motor niet onderschatten. Daar betalen we nu de prijs voor. Op de lange termijn zal dat zich terugbetalen."

Mekies is eerlijk: "Ja, de eerste helft van het seizoen was een beetje een achtbaan, maar we gaan de goede kant op en we hebben in de laatste vier races gestreden om podiumplaatsen."