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Mekies weet zeker dat Verstappen nog gaat winnen

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Mekies weet zeker dat Verstappen nog gaat winnen

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is ervan overtuigd dat Max Verstappen later dit jaar nog een Grand Prix kan winnen. Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft nog geen race gewonnen, maar Mekies weet zeker dat Red Bull weer kan terugkeren op het hoogste treetje van het podium.

Verstappen en Red Bull hebben een lastige eerste seizoenshelft achter de rug. Ze liepen tegen meerdere problemen aan, en de achterstand op Mercedes, Ferrari en McLaren was vaak fors. Verstappen klaagde afgelopen weekend steen en been over zijn RB22, maar toch wist hij een tweede plaats uit het vuur te slepen. Hij was na afloop stomverbaasd dat hij dit voor elkaar had gekregen, en hij weigerde dan ook aan borstklopperij te doen.

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Kan Verstappen nog winnen?

In Hongarije ging de zege naar Lando Norris, die op de valreep zijn eerste zege van het seizoen pakte. Red Bull-teambaas Mekies wordt in een interview met De Telegraaf gevraagd of Verstappen dit jaar nog kan winnen: "Dat kan hij zeker! Kijk, als je drie tienden van een seconde langzamer bent dan de kop van het veld, dan is dat normaal gesproken behoorlijk lastig. Maar in Oostenrijk zaten we er bijvoorbeeld veel dichterbij en in Hongarije was het nu alleen Norris wiens snelheid we niet konden evenaren tijdens de race."

"Of we de achterstand snel kunnen verkleinen, zal de tijd leren. En de situatie is anders dan vorig jaar, omdat we onze focus eerder op de toekomst zullen richten. Dus vergeleken met het begin van dit jaar hebben we al een aanzienlijk deel van de achterstand goedgemaakt."

Waarom de achterstand geen verrassing was

Dat Red Bull achter de feiten aanliep, was geen verrassing: "Het was niet bepaald verrassend dat er een achterstand was, toch? Niet alleen omdat we vorig jaar lange tijd hard zijn blijven doorontwikkelen, maar je moet ook de uitdaging van het integreren van onze eigen motor niet onderschatten. Daar betalen we nu de prijs voor. Op de lange termijn zal dat zich terugbetalen."

Mekies is eerlijk: "Ja, de eerste helft van het seizoen was een beetje een achtbaan, maar we gaan de goede kant op en we hebben in de laatste vier races gestreden om podiumplaatsen."

gridiron

Posts: 3.656

"Niet alleen omdat we vorig jaar lange tijd hard zijn blijven doorontwikkelen," en een tijdje geleden verklaarden ze nog dat ze vroeger gestopt waren dan McLaren die in het klassement boven hen staat

  • 3
  • 28 jul 2026 - 11:22
F1 Nieuws Max Verstappen Laurent Mekies Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • gridiron

    Posts: 3.656

    "Niet alleen omdat we vorig jaar lange tijd hard zijn blijven doorontwikkelen," en een tijdje geleden verklaarden ze nog dat ze vroeger gestopt waren dan McLaren die in het klassement boven hen staat

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 11:22
  • Need5Speed

    Posts: 4.162

    Kijk je naar de laatste 4 races dan heeft Max net zoveel punten gescoord als Lewis en George (54), 1 minder dan Lando (55) en 9 minder dan Kimi en Charles (63).
    Als het nog een klein beetje beter gaat dan loopt hij gewoon in.

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 11:37
  • snailer

    Posts: 34.008

    Mij kijkt het sterk.

    De P2 van afgelopen race was al exceptioneel. De auto hoort ergens rond p7 a p8 thuis.

    EN de andere teams zitten niet stil met updates. RBR heeft een achterstand en die zal blijven.

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 11:40

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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