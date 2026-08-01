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Verstappen vertrekt plots naar Portugal

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Verstappen vertrekt plots naar Portugal

Max Verstappen is vandaag afgereisd naar Portugal. Wie denkt dat de viervoudig wereldkampioen snel weer achter het stuur van een GT3-bolide zal kruipen, zit mis. Verstappen gaat verder met het vieren van zijn vakantie in een gebied waar hij in de afgelopen jaren wel vaker was.

Verstappen ging vlak na de Hongaarse Grand Prix op vakantie, en had eerder bij Viaplay al uitgelegd dat hij alles even rustig ging laten bezinken. Verstappen vloog naar Olbia op het Italiaanse eiland Sardinië, de plek waar zijn boot 'Unleash the Lion' was aangemeerd. Verstappen werd al snel gespot voor de kust van het eiland, en er doken foto's op van een ontmoeting met Mercedes-teambaas Toto Wolff op zee.

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Wat gaat Verstappen doen?

Verstappen maakte er geen geheim van wat zijn vakantieplannen waren, en eerder vandaag vloog hij richting Portugal. In het Zuid-Europese land werkte hij eerder een aantal GT3-testen af, maar dat lijkt nu niet het geval te zijn. Eerder stelde Verstappen al dat dit lastig zou worden, en daarnaast is hij afgereisd naar bekend gebied. Zijn privéjet zette koers naar het vliegveld van Beja, wat op ruim een uurtje rijden ligt van Pinheirinho Comporta, waar hij wel vaker vakantie vierde.

Vorig jaar stelde de Britse krant de Daily Mail dat Verstappen en zijn vriendin Kelly Piquet in dit gebied een lap grond hadden gekocht. Dit werd nooit bevestigd, maar voor Verstappen is het bekend terrein.

Waarom is een GT3-test niet logisch?

Sommige fans dachten dat Verstappen ook weer achter het stuur van een GT3-bolide zou kruipen, maar dat is niet het geval. In de wintermaanden testte Verstappen met zijn Mercedes-AMG GT3 op de circuits van Estoril en Portimão. In theorie zou hij vanaf Pinheirinho Comporta door kunnen reizen naar een circuit, maar dat is niet logisch.

Verstappen gaf zelf al aan dat dit zeer lastig zou worden, en zijn GT3-team heeft dit weekend andere verplichtingen. Team Verstappen Racing komt dit weekend namelijk in actie op het circuit van Magny-Cours in Frankrijk. Daar komen ze uit in de GT World Challenge Europe. Daar wordt er gereden in de Sprint Cup, waar Daniel Juncadella en Jules Gounon de Mercedes #3 besturen. Normaal gesproken bestuurt Chris Lulham deze auto, maar hij is niet fit.

Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

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  • Rimmer

    Posts: 13.428

    Nou nou. Poeh poeh. Het is toch allemaal wat

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 16:06
  • Need5Speed

    Posts: 4.204

    Verstappen heeft zijn lap grond inmiddels geïnspecteerd. "Die ligt er prima bij" aldus Max. "De komkommers zijn al bijna rijp".

    • + 0
    • 1 aug 2026 - 16:41

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Datum
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Spanje
-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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