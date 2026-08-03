Voormalig Formule 1-coureur Stefan Johansson begrijpt de frustraties van Max Verstappen. Hij zag Verstappen worstelen in de eerste seizoenshelft, maar is van mening dat de viervoudig wereldkampioen nog altijd een klasse apart is. Johansson stelt dat Verstappen wonderen blijft verrichten.

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen is niet te spreken over de prestaties van zijn team Red Bull, maar wist wel meerdere keren naar het podium te rijden. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is enorm, en dat zorgt voor veel frustratie. Verstappen wordt dan ook in verband gebracht met een vertrek, maar daar wilde hij weinig over kwijt.

Heeft Verstappen een punt?

Oud-coureur Stefan Johansson kan nog altijd genieten van Verstappen. In gesprek met de website van de Formule 1 toont Johansson begrip voor de emoties van Verstappen: "Ik begrijp die frustratie wel. Als je niet over de beste auto beschikt, dan ga je ook geen races winnen. Er is nog nooit een wereldkampioen geweest zonder de beste auto. Zo ziet de realiteit er nu eenmaal uit."

'Hij blijft wonderen verrichten'

Verstappen blijft volgens Johansson één van de beste coureurs van de sport. De oud-coureur is een groot fan en vindt het geweldig wat de Nederlander doet: "Hij blijft keer op keer wonderen verrichten en hij laat zien hoe ongelooflijk goed hij echt is. Ik weet zeker dat hij geen gebrek aan opties heeft. Ik denk dat elk team er alles voor over zou hebben om hem in hun auto te krijgen."

Welke verhalen gaan er rond?

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028 bij Red Bull, maar in die overeenkomst staan wel een aantal exitclausules. Dit zorgt ervoor dat hij in theorie dit seizoen zijn overstap kan aankondigen, maar vooralsnog lijkt dat nog niet de situatie te zijn.