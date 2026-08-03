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Verstappen krijgt gelijk: "Hij blijft wonderen verrichten"

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Verstappen krijgt gelijk: "Hij blijft wonderen verrichten"

Voormalig Formule 1-coureur Stefan Johansson begrijpt de frustraties van Max Verstappen. Hij zag Verstappen worstelen in de eerste seizoenshelft, maar is van mening dat de viervoudig wereldkampioen nog altijd een klasse apart is. Johansson stelt dat Verstappen wonderen blijft verrichten.

Verstappen staat bij het ingaan van de zomerstop slechts op de zesde plaats in het wereldkampioenschap. De viervoudig wereldkampioen is niet te spreken over de prestaties van zijn team Red Bull, maar wist wel meerdere keren naar het podium te rijden. De achterstand van Red Bull op de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren is enorm, en dat zorgt voor veel frustratie. Verstappen wordt dan ook in verband gebracht met een vertrek, maar daar wilde hij weinig over kwijt.

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Heeft Verstappen een punt?

Oud-coureur Stefan Johansson kan nog altijd genieten van Verstappen. In gesprek met de website van de Formule 1 toont Johansson begrip voor de emoties van Verstappen: "Ik begrijp die frustratie wel. Als je niet over de beste auto beschikt, dan ga je ook geen races winnen. Er is nog nooit een wereldkampioen geweest zonder de beste auto. Zo ziet de realiteit er nu eenmaal uit."

'Hij blijft wonderen verrichten'

Verstappen blijft volgens Johansson één van de beste coureurs van de sport. De oud-coureur is een groot fan en vindt het geweldig wat de Nederlander doet: "Hij blijft keer op keer wonderen verrichten en hij laat zien hoe ongelooflijk goed hij echt is. Ik weet zeker dat hij geen gebrek aan opties heeft. Ik denk dat elk team er alles voor over zou hebben om hem in hun auto te krijgen."

Welke verhalen gaan er rond?

Verstappen werd in de afgelopen weken in verband gebracht met een overstap naar McLaren en Mercedes. De viervoudig wereldkampioen beschikt over een contract dat loopt tot en met 2028 bij Red Bull, maar in die overeenkomst staan wel een aantal exitclausules. Dit zorgt ervoor dat hij in theorie dit seizoen zijn overstap kan aankondigen, maar vooralsnog lijkt dat nog niet de situatie te zijn.

F1 Nieuws Max Verstappen Stefan Johansson Red Bull Racing

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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