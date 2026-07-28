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Werk aan de winkel: Verstappen kijkt tegen opvallende achterstand aan

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Werk aan de winkel: Verstappen kijkt tegen opvallende achterstand aan

Max Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft slecht een handjevol rondjes aan kop gereden. De viervoudig wereldkampioen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en er is werk aan de winkel. Bij Red Bull geloven ze in een nieuwe zege van Verstappen, maar de cijfers laten vooralsnog zien dat dit lastig wordt.

Verstappen stond dit seizoen vier keer op het podium, en evenaarde afgelopen weekend in Hongarije zijn beste prestatie van het jaar tot nu toe. Hij kwam als tweede over de streep, met een ruime achterstand op winnaar Lando Norris. Verstappen reed tijdens de race een paar rondjes aan de leiding, en dat is opvallend. Hij heeft dit jaar amper aan kop gereden, en dat is een pijnlijk gegeven voor een coureur van het kaliber van Verstappen.

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De achterstand van Verstappen

Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft slechts acht rondjes aan de leiding van een race gereden. Daarmee maakt hij wel onderdeel uit van een select groepje coureurs, want in de eerste helft van het seizoen hebben slechts zeven coureurs het veld mogen aanvoeren. Slechts twee daarvan hebben meer dan honderd rondjes aan kop gereden: Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Antonelli is de grote man van de eerste helft van het seizoen en hij heeft tot nu toe 303 rondjes aan de leiding gereden. Daarmee heeft hij ongeveer twee keer zoveel rondjes aan de leiding gereden dan zijn teamgenoot George Russell, die 'slechts' 146 rondjes aan kop reed. Bij dit duo komt alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc een beetje in de buurt, want de Monegask reed negentig rondjes aan de leiding. Hij wist één race te winnen: de Britse Grand Prix.

Hoe gaat het met Hamilton?

Opvallend genoeg staat Leclercs Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton wat lager op dit lijstje. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende een positieve start van het jaar en wist de Grand Prix van Barcelona te winnen. Toch heeft hij maar 33 rondjes aan kop gereden, en daarmee heeft hij zelfs een achterstand op de McLarens. Lando Norris (52 rondjes aan kop) en Oscar Piastri (41 rondjes aan kop) doen het namelijk iets beter.

AUDI_F1

Posts: 3.989

Misschien zijn de problemen straks opgelost en gaat de RBR als een kanon. Dan komende rondjes aan de leiding vanzelf wel.

  • 1
  • 28 jul 2026 - 17:53
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.989

    Misschien zijn de problemen straks opgelost en gaat de RBR als een kanon. Dan komende rondjes aan de leiding vanzelf wel.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 17:53
    • Larry Perkins

      Posts: 66.696

      De statistiek van meeste laatste rondjes aan de leiding is sowieso veel interessanter!

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 19:00
  • Larry Perkins

    Posts: 66.696

    Hoezo werk aan de winkel?
    Heb ergens gelezen dat ze allemaal verplicht met vakantie moeten...

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 18:58

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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