Max Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft slecht een handjevol rondjes aan kop gereden. De viervoudig wereldkampioen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, en er is werk aan de winkel. Bij Red Bull geloven ze in een nieuwe zege van Verstappen, maar de cijfers laten vooralsnog zien dat dit lastig wordt.

Verstappen stond dit seizoen vier keer op het podium, en evenaarde afgelopen weekend in Hongarije zijn beste prestatie van het jaar tot nu toe. Hij kwam als tweede over de streep, met een ruime achterstand op winnaar Lando Norris. Verstappen reed tijdens de race een paar rondjes aan de leiding, en dat is opvallend. Hij heeft dit jaar amper aan kop gereden, en dat is een pijnlijk gegeven voor een coureur van het kaliber van Verstappen.

De achterstand van Verstappen

Verstappen heeft in de eerste seizoenshelft slechts acht rondjes aan de leiding van een race gereden. Daarmee maakt hij wel onderdeel uit van een select groepje coureurs, want in de eerste helft van het seizoen hebben slechts zeven coureurs het veld mogen aanvoeren. Slechts twee daarvan hebben meer dan honderd rondjes aan kop gereden: Andrea Kimi Antonelli en George Russell.

Antonelli is de grote man van de eerste helft van het seizoen en hij heeft tot nu toe 303 rondjes aan de leiding gereden. Daarmee heeft hij ongeveer twee keer zoveel rondjes aan de leiding gereden dan zijn teamgenoot George Russell, die 'slechts' 146 rondjes aan kop reed. Bij dit duo komt alleen Ferrari-coureur Charles Leclerc een beetje in de buurt, want de Monegask reed negentig rondjes aan de leiding. Hij wist één race te winnen: de Britse Grand Prix.

Hoe gaat het met Hamilton?

Opvallend genoeg staat Leclercs Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton wat lager op dit lijstje. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kende een positieve start van het jaar en wist de Grand Prix van Barcelona te winnen. Toch heeft hij maar 33 rondjes aan kop gereden, en daarmee heeft hij zelfs een achterstand op de McLarens. Lando Norris (52 rondjes aan kop) en Oscar Piastri (41 rondjes aan kop) doen het namelijk iets beter.