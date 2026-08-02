James Hinchcliffe is onder de indruk van wat Max Verstappen voor elkaar kreeg in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Hij kwam als tweede over de streep op de Hungaroring, en dat had hij zelf ook niet verwacht. Hinchcliffe zag Verstappen iets doen wat volgens hem 'typisch Max' is.

Verstappen klaagde in Hongarije steen en been over het gedrag van zijn auto. De viervoudig wereldkampioen was woest na de kwalificatie, waarin hij van de baan was gespind. In de race klonk hij niet bepaald tevreden, maar wist hij zich wel goed naar voren te werken. Hij kwam als tweede over de streep, en moest alleen zijn meerdere erkennen in Lando Norris. Verstappen had dit niet verwacht, maar doet er wel alles aan om zijn team scherp te houden.

'Dat was een typisch Max-ding'

Voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. In de F1 Nation Podcast legt Hinchcliffe uit wat hem is opgevallen: "Ik sprak hem eerder in mei en Max is Max: hij is hier gewoon om te winnen. Ik denk dat er maar weinig momenten zijn geweest waarop ik hem zo tevreden heb gezien met een tweede plaats. Hij keek zelfs een beetje om zich heen alsof hij dacht: 'Ik weet ook niet hoe ik hier ben beland.' Hij wist oprecht niet hoe hij dit had gedaan."

Hinchcliffe vond het in ieder geval geweldig: "Hij deed wederom dat typische Max-ding waar we inmiddels al zo vaak getuige van zijn geweest: de Ferrari's achter zich houden en zichzelf voor hen plaatsen. Dat was weer ongelooflijk."

Dé inhaalactie

Verstappen maakte vooral veel indruk met zijn veelbesproken inhaalactie op de Ferrari van Hamilton: "Toen hij tijdens de pitstops de positie verloor aan Lewis door de undercut, wist hij de aanval alsnog op de baan af te maken en kon hij Hamilton daarna weer achter zich houden. Het was een geweldige race van hem. Je kon ook duidelijk zien dat het hem veel energie had gekost. Het was zeker geen makkelijke dag."