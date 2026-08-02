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Verstappen laat wederom verbluffende indruk achter: "Typisch Max"

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Verstappen laat wederom verbluffende indruk achter: "Typisch Max"

James Hinchcliffe is onder de indruk van wat Max Verstappen voor elkaar kreeg in de Hongaarse Grand Prix van afgelopen weekend. Hij kwam als tweede over de streep op de Hungaroring, en dat had hij zelf ook niet verwacht. Hinchcliffe zag Verstappen iets doen wat volgens hem 'typisch Max' is.

Verstappen klaagde in Hongarije steen en been over het gedrag van zijn auto. De viervoudig wereldkampioen was woest na de kwalificatie, waarin hij van de baan was gespind. In de race klonk hij niet bepaald tevreden, maar wist hij zich wel goed naar voren te werken. Hij kwam als tweede over de streep, en moest alleen zijn meerdere erkennen in Lando Norris. Verstappen had dit niet verwacht, maar doet er wel alles aan om zijn team scherp te houden.

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'Dat was een typisch Max-ding'

Voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe is enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. In de F1 Nation Podcast legt Hinchcliffe uit wat hem is opgevallen: "Ik sprak hem eerder in mei en Max is Max: hij is hier gewoon om te winnen. Ik denk dat er maar weinig momenten zijn geweest waarop ik hem zo tevreden heb gezien met een tweede plaats. Hij keek zelfs een beetje om zich heen alsof hij dacht: 'Ik weet ook niet hoe ik hier ben beland.' Hij wist oprecht niet hoe hij dit had gedaan."

Hinchcliffe vond het in ieder geval geweldig: "Hij deed wederom dat typische Max-ding waar we inmiddels al zo vaak getuige van zijn geweest: de Ferrari's achter zich houden en zichzelf voor hen plaatsen. Dat was weer ongelooflijk."

Dé inhaalactie

Verstappen maakte vooral veel indruk met zijn veelbesproken inhaalactie op de Ferrari van Hamilton: "Toen hij tijdens de pitstops de positie verloor aan Lewis door de undercut, wist hij de aanval alsnog op de baan af te maken en kon hij Hamilton daarna weer achter zich houden. Het was een geweldige race van hem. Je kon ook duidelijk zien dat het hem veel energie had gekost. Het was zeker geen makkelijke dag."

schwantz34

Posts: 42.556

Jij zou met je sjagerijnige kop Hinch het liefst direct van een cliffe afdonderen hé?

  • 11
  • 2 aug 2026 - 19:19
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (15)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.321

    Als Hinch het zegt…..

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 17:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.859

    Er gaat weer 'n scheeps lading van dat smerige kauwgomballen-sap naar de voormalig IndyCar-coureur en analist James Hinchcliffe toe waarschijnlijk.

    • + 4
    • 2 aug 2026 - 18:48
    • schwantz34

      Posts: 42.556

      Jij zou met je sjagerijnige kop Hinch het liefst direct van een cliffe afdonderen hé?

      • + 11
      • 2 aug 2026 - 19:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.859

      Als hij die zooi zuipt gebeurt dat zowiezo...

      • + 3
      • 2 aug 2026 - 20:06
  • Larry Perkins

    Posts: 66.831

    De genoemde podcast…

    ‘Sublime’ Lando, The ‘Max factor’ + Fernando’s ‘Fire’ | Hungarian GP Review | F1 Nation Podcast
    (51,54 minuten)

    https://youtu.be/LTha9K87eYM

    Waar babbelen ze over…
    Tom Clarkson wordt in de paddock vergezeld door F1TV-expert en IndyCar-racewinnaar James Hinchcliffe om terug te blikken op de Grand Prix van Hongarije.

    Lando Norris zette pole position om in zijn eerste Grand Prix-overwinning van het seizoen en zijn eerste als wereldkampioen. Waarom was Lando weer zo sterk in Boedapest? Rijdt hij dit jaar beter dan vorig jaar, toen hij de titel won? En kan hij nu regelmatig met Mercedes en Ferrari strijden om die titel in 2026 te verdedigen?

    Max Verstappen was aangenaam verrast met een tweede plaats en zijn derde podiumplaats in de laatste vier races. Hoe is Max op het podium terechtgekomen? En wat vonden Tom en Hinch van zijn ongelooflijke inhaalmanoeuvre op Lewis Hamilton in ronde 16?

    Het was opnieuw een wisselvallig weekend voor Mercedes. Kimi Antonelli klom van de zevende naar de derde plaats en vergrootte daarmee zijn voorsprong in het kampioenschap, terwijl George Russell bij de start te kampen had met een probleem met de anti-stall, maar zich terugvocht naar een puntenfinish. Hoe zullen de mindsets van Kimi en George zijn in de aanloop naar de zomerstop?

    Daarnaast bespreken de mannen een gemiste kans voor Ferrari en een veel beter weekend voor Aston Martin, wiens upgrades Fernando Alonso hielpen om voor het eerst dit seizoen Q2 te bereiken. (automatische vertaling uit het Engels)

    Bedankt @Larry!

    • + 2
    • 2 aug 2026 - 19:00
    • Pietje Bell

      Posts: 36.057

      Bedankt @Larry!

      • + 3
      • 2 aug 2026 - 19:03
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Over "dat typische Max-ding" vanaf minuut 16,50.

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 19:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Bedankt voor het bedanken @Pietje!

      • + 2
      • 2 aug 2026 - 19:04
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Nog eentje dan, het is een dolle bull, het kan niet op…

      Have the new rules RUINED F1 this season? - MID-SEASON REPORT | Up To Speed
      Met David Coulthard en Jolie Sharpe (37,03 minuten).

      https://youtu.be/0rcjCa3LpNE

      #Datwassut

      • + 1
      • 2 aug 2026 - 19:31
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Nabrander…

      Is Lando Norris terug in de titelstrijd? | De F1 Show Podcast
      Met David Croft, Bernie Collins en Craig Slater (Sky Sports F1, 54,29 minuten).

      https://youtu.be/m3duvIpit5M

      Inhoud:
      00:00 - Hoe won Lando Norris in Hongarije?
      03:50 - De problemen van Oscar Piastri in 2026
      05:15 - De strategie van McLaren voor de rest van het seizoen
      06:38 - Waarom het voor sommige coureurs dit seizoen moeilijker is geweest
      07:25 - Waarom McLaren succesvol was in Boedapest
      09:50 - Kan Norris meedingen naar de titel?
      11:00 - De fouten van Hamilton
      17:55 - Kan Ferrari Antonelli uitdagen?
      20:40 - Antonelli's prestatie
      22:10 - De teleurstelling van George Russell
      24:52 - Hoe kan Russell de achterstand op Antonelli verkleinen?
      27:45 - Max Verstappens race en schijnbare ontevredenheid
      32:26 - Een stap voorwaarts voor Aston Martin
      34:05 - De toekomst van Fernando Alonso
      35:30 - Welke coureurs zouden volgend seizoen kunnen vertrekken?
      37:26 - Alonso werkt samen met Adrian Newey
      38:50 - De toekomst van Carlos Sainz
      41:22 - De prestatie van Racing Bulls
      42:40 - Gaat Audi Haas achtervolgen?
      43:20 - Het seizoen van Alpine tot nu toe
      44:15 - Het seizoen van Cadillac
      45:30 - Muziekquiz
      51:05 - Bruno's vraag aan het team
      53:40 - Zomerstop

      You’re welcome!

      • + 3
      • 2 aug 2026 - 20:01
    • F1 bekijker

      Posts: 488

      Jullie hebben mekaar wel gevonden...

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 01:58
  • Pietje Bell

    Posts: 36.057

    Off topic.
    Hahaha, Bottas. Mooie foto's! LOL!

    urlr.me/kdDPEj

    valtteribottas
    Hlinsko (okres Chrudim)

    3 u.
    Whilst the others are relaxing on their boats 🛥️

    131km UCI Gravel World Series @ Hlinsko 🇨🇿

    Finished 5th in Men 35-39, and qualified for the gravel world champs.
    Thank you for the huge support on the tough course yesterday. Loved it!

    Always nice to explore events like this together with @tiffanycromwell ❤️

    • + 1
    • 2 aug 2026 - 20:17
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Wie is die andere kerel?

      • + 0
      • 2 aug 2026 - 20:26
    • Larry Perkins

      Posts: 66.831

      Off-topic:
      Lol, dit lukt zelfs Lance Stroll niet, of toch wel...

      Nederlander volgt navigatie en rijdt van hoge trap in Blankenberge

      Een Nederlandse automobilist is in de Belgische badplaats Blankenberge vast komen te zitten op een trap. De man van 74 volgde zijn navigatie-app om zijn weg door het centrum te vinden, maar die stuurde hem via de stenen trap in de Kerkstraat.
      De bestuurder was niet onder invloed van drank of drugs, zegt de lokale politiecommissaris tegen de Vlaamse omroep VRT. "Hij was gewoon verstrooid."

      De auto van de toerist moest worden weggetakeld. Hoe groot de schade aan de trap is, wordt nog vastgesteld. De beeldbepalende trap wordt momenteel voor 660.000 euro gerestaureerd en zou in september klaar moeten zijn.

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 01:25
  • meister

    Posts: 4.341

    Dat kan voor hem werken maar ook tegen hem.
    Als je alles geeft ook met draken van auto's maar nooit echt een flinke stap verder komt kan de levensenergie echt gewoon poef weg zijn en als je dan wel de auto krijgt ben je mentaal opgebrand.

    Hamilton kiest de andere weg, zoek het allemaal maar uit ik ben er als de auto er staat en anders zet ik geen stap harder.
    Als Hamilton dan de auto wel krijgt kan het ook zijn dat hij de skills heeft verloren terwijl Max eager blijft maar tegen welke prijs?

    Dit kan natuurlijk niet zo doorgaan anders wordt hij een Alonso 2.0

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 09:29

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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