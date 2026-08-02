De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel in de zomerstop. De teams en de coureurs moeten verplicht rust nemen, maar eind deze maand gaat het spektakel verder in Zandvoort. De tweede seizoenshelft wordt een grote puzzel, ook omdat alle teams nog meerdere keren rookies moeten inzetten.

In de Formule 1 zijn alle teams verplicht om per auto minimaal twee keer een rookie in te zetten in een vrije training. Een rookie is volgens de FIA-regels een coureur die twee of minder Grands Prix heeft verreden, en het heeft dus niets met bijvoorbeeld leeftijd te maken.

In de afgelopen jaren zetten de teams in de tweede seizoenshelft regelmatig hun rookies in. Populaire circuits hiervoor waren bijvoorbeeld Mexico-Stad en Abu Dhabi, en dat kan nu voor een puzzel gaan zorgen. De race in Abu Dhabi staat door de onrust in het Midden-Oosten op losse schroeven, en dat betekent dat de teams moeten puzzelen. De vraag is echter: hoe vaak moeten de teams nog een rookie inzetten?

McLaren

Regerend constructeurskampioen McLaren beschikt over een vrachtlading aan talent. Voorheen zette het team IndyCar-coureur Patricio O'Ward in tijdens vrije trainingen, maar hij had geen trek in het rijden met de huidige generatie F1-wagens. Voor McLaren maakt dat weinig uit, want ze hebben al een nieuw goudhaantje achter de hand: regerend F2-kampioen Leonardo Fornaroli.

Fornaroli reed al twee vrije trainingen, en de kans is groot dat hij later dit seizoen ook de laatste twee trainingen voor zijn rekening gaat nemen. Buiten Fornaroli zijn er weinig andere coureurs die nu al in aanmerking komen voor een training. O'Ward maakt in principe nog kans, maar ook Richard Verschoor is in theorie een mogelijkheid.

Mercedes

De huidige lijstaanvoerder van het constructeurskampioenschap, Mercedes, heeft al twee keer een rookie ingezet in de eerste seizoenshelft. De keuze viel twee keer op de Deense reservecoureur Frederik Vesti, die waarschijnlijk ook de laatste twee trainingen voor zijn rekening zal nemen. Mercedes heeft verder weinig opties, maar kan ook kiezen voor de Paraguayaanse Formule 2-coureur Joshua Dürksen. Hij is sinds begin dit jaar ontwikkelingscoureur van Mercedes.

Ferrari

Het team van Ferrari heeft in de eerste seizoenshelft al twee keer de Zweedse coureur Dino Beganovic ingezet, maar ze hebben nog meer mogelijkheden. De meest vooruitgeschoven coureur uit het talentenprogramma, is F3-kampioen en huidig F2-coureur Rafael Camara. De Braziliaan heeft nog geen vrije training gereden, maar werkte in de afgelopen maanden wel meerdere TPC-tests af. Camara wordt al veelvuldig gelinkt aan een F1-debuut bij bijvoorbeeld Haas, dus het moet wel heel raar lopen als hij geen vrije training rijdt in de tweede seizoenshelft.

Ferrari beschikt naast Beganovic en Camara over een grote groep andere coureurs. Zo reden Arthur Leclerc en Le Mans-winnaar Antonio Fuoco in de afgelopen jaren vrije trainingen.

Red Bull Racing

Het team van Red Bull Racing heeft in de eerste vrije training nog maar één rookie ingezet. De Japanse reservecoureur Ayumu Iwasa kreeg de kans, en hij lijkt ook in aanmerking te komen voor een training in de tweede seizoenshelft.

Red Bull staat bekend als een grote talentenopleider, en Nikola Tsolov lijkt een goede kanshebber te zijn. De Bulgaar schittert dit jaar in de Formule 2 en hij werd al gelinkt aan een zitje bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls.

Williams

Het team van Williams beschikt met Luke Browning over een coureur die wel vaker vrije trainingen reed. De Brit rijdt dit jaar ook in de Super Formula, maar reed ook al twee vrije trainingen. Naast Browning beschikt Williams met Victor Martins over een andere reservecoureur die in theorie een vrije training mag rijden. In de driver academy zitten veel grote talenten, zoals Oleksandr Bondarev en Kean Nakamura-Berta, maar die zijn nog te jong voor een vrije training.

Racing Bulls

Net als grote broer Red Bull heeft Racing Bulls nog maar één rookie ingezet in de persoon van Iwasa. Bij het Italiaanse team zit echter een addertje onder het gras, want Arvid Lindblad telde in Australië en China ook als een rookie. Ze hoeven dus nog maar één keer een rookie in te zetten, en ook hier lijkt het tussen Iwasa en Tsolov te gaan.

Haas

Het team van Haas bevindt zich in een bijzondere situatie, want door de samenwerking met Toyota en de motordeal met Ferrari kunnen ze over veel coureurs beschikken. Le Mans-winnaar Ryo Hirakawa reed al twee vrije trainingen, en lijkt kans te maken op meer. Vlak voor de zomerstop werkten ze een TPC-test af op de Fuji Speedway in Japan met de door Toyota-gesteunde Sho Tsuboi en Nirei Fukuzumi. De kans is echter klein dat één van hen ook een training gaat rijden.

Ferrari-junior Camara lijkt echter wél een kans te maken, en hij werd al in verband gebracht met een stoeltje. Opvallend genoeg werkte ook McLaren-talent Fornaroli eerder dit jaar al een TPC-test af voor Haas.

Audi

In tegenstelling tot de andere teams, beschikt Audi niet over een goed gevuld talententeam. Daarom zette ze in de eerste seizoenshelft al twee keer Paul Aron in, die werd geleend van Alpine. Net als vorig jaar, toen Audi nog Sauber heette, lijkt Aron de rookie voor het team te zijn. In het Audi Driver Development Programme zit momenteel één coureur die misschien nog een training kan rijden: Freddie Slater. Hij werkt een aardig seizoen af in de Formule 3, maar is nog geen achttien.

Alpine

Het al eerder genoemde Alpine liet in de eerste seizoenshelft Aron ook al één vrije training rijden. De Est lijkt ook in aanmerking te komen voor meerdere trainingen, maar Alpine beschikt over meerdere talenten. Zo staat F2-coureur Gabriele Mini bij hen onder contract, en voldoen ook Kush Maini en Alex Dunne aan de eisen voor een training. De Ier Dunne reed vorig jaar al trainingen voor McLaren.

Aston Martin

Het team van Aston Martin liet hun reservecoureur Jak Crawford in de eerste helft van het seizoen al drie vrije trainingen rijden. De kans is dus groot dat de Amerikaan ook de vierde training voor zijn rekening mag nemen, terwijl F2-laagvlieger Cian Shields vorig jaar ook een training reed. Hij werkte afgelopen week een TPC-test voor het team af op de Red Bull Ring.

Cadillac

Nieuwkomer Cadillac beschikt met voormalig IndyCar-ster Colton Herta over een coureur die beschikbaar is voor trainingen. De huidige F2-coureur werkte al twee trainingen af, en Cadillac kondigde eerder dit jaar al aan dat hij ook de overige twee voor zijn rekening zal nemen.