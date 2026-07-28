Max Verstappen heeft het verdwijnen van de Dutch Grand Prix op Zandvoort genuanceerd. De race in de Noord-Hollandse duinen wordt volgende maand voorlopig voor het laatst verreden, en Verstappen stelt dat hij gaat genieten van zijn voorlopige laatste thuisrace. Hij heeft er vanzelfsprekend veel zin in.

Het is al eventjes bekend dat de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort na dit jaar van de kalender gaat verdwijnen. Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden, en Verstappen kwam daar als tweede over de streep. Nu mag de F1-wereld even van een verdiende vakantie gaan genieten, maar eind volgende maand mogen ze weer aan de bak op het circuit van Zandvoort.

Hoe kijkt Verstappen naar het verdwijnen van de race?

Verstappen zal in Zandvoort weer vol in de spotlights staan, en in Hongarije werd hij al gevraagd hoe speciaal dit weekend gaat worden: "Ja, ik bedoel, we weten dit natuurlijk al een tijdje. Het is mijn thuisrace, dus ik ga er zeker enorm van genieten. Hopelijk wel, qua rijden tenminste! Hopelijk iets meer dan dit weekend het geval was. Maar goed, het wordt geweldig om de fans weer te zien."

Verstappen nuanceert wel het feit dat de race van de kalender gaat verdwijnen: "Oké, er zal geen Grand Prix in de Formule 1 meer zijn, maar er zijn nog steeds veel andere raceklassen die er racen, en als je een track day wil organiseren, verdwijnt het circuit niet zomaar. Dus ik zal me er nog steeds prima gaan vermaken, alleen niet in de Formule 1, maar dat is oké. Ik wil er gewoon van gaan genieten met de fans."

Complimenten voor de organisatie

Tot slot heeft Verstappen ook nog een mooi woordje over voor de organisatie: "Het is heel erg indrukwekkend wat ze hebben gedaan om de race terug te brengen, en ik denk dat de eerste editie een geweldig voorbeeld was voor veel andere Grands Prix, hoe je een evenement moet organiseren en hoe je een publiek moet vermaken. Ja, het is jammer, maar aan de andere kant, het circuit is er nog steeds en ik weet zeker dat ik er nog wel wat rondjes zal rijden. Het is nu eenmaal zo."