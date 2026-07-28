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Verstappen nuanceert verdwijnen van F1-race in Zandvoort

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Verstappen nuanceert verdwijnen van F1-race in Zandvoort

Max Verstappen heeft het verdwijnen van de Dutch Grand Prix op Zandvoort genuanceerd. De race in de Noord-Hollandse duinen wordt volgende maand voorlopig voor het laatst verreden, en Verstappen stelt dat hij gaat genieten van zijn voorlopige laatste thuisrace. Hij heeft er vanzelfsprekend veel zin in.

Het is al eventjes bekend dat de Dutch Grand Prix op het circuit van Zandvoort na dit jaar van de kalender gaat verdwijnen. Afgelopen weekend werd in Hongarije de laatste Grand Prix voor de zomerstop verreden, en Verstappen kwam daar als tweede over de streep. Nu mag de F1-wereld even van een verdiende vakantie gaan genieten, maar eind volgende maand mogen ze weer aan de bak op het circuit van Zandvoort.

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Hoe kijkt Verstappen naar het verdwijnen van de race?

Verstappen zal in Zandvoort weer vol in de spotlights staan, en in Hongarije werd hij al gevraagd hoe speciaal dit weekend gaat worden: "Ja, ik bedoel, we weten dit natuurlijk al een tijdje. Het is mijn thuisrace, dus ik ga er zeker enorm van genieten. Hopelijk wel, qua rijden tenminste! Hopelijk iets meer dan dit weekend het geval was. Maar goed, het wordt geweldig om de fans weer te zien."

Verstappen nuanceert wel het feit dat de race van de kalender gaat verdwijnen: "Oké, er zal geen Grand Prix in de Formule 1 meer zijn, maar er zijn nog steeds veel andere raceklassen die er racen, en als je een track day wil organiseren, verdwijnt het circuit niet zomaar. Dus ik zal me er nog steeds prima gaan vermaken, alleen niet in de Formule 1, maar dat is oké. Ik wil er gewoon van gaan genieten met de fans."

Complimenten voor de organisatie

Tot slot heeft Verstappen ook nog een mooi woordje over voor de organisatie: "Het is heel erg indrukwekkend wat ze hebben gedaan om de race terug te brengen, en ik denk dat de eerste editie een geweldig voorbeeld was voor veel andere Grands Prix, hoe je een evenement moet organiseren en hoe je een publiek moet vermaken. Ja, het is jammer, maar aan de andere kant, het circuit is er nog steeds en ik weet zeker dat ik er nog wel wat rondjes zal rijden. Het is nu eenmaal zo."

f(1)orum

Posts: 10.291

"Ja, het is jammer, maar aan de andere kant, het circuit is er nog steeds en ik weet zeker dat ik er nog wel wat rondjes zal rijden."
Yep, Zandleeftvoort!

  • 2
  • 28 jul 2026 - 17:23
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Nederland 2026

Reacties (8)

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  • f(1)orum

    Posts: 10.291

    "Ja, het is jammer, maar aan de andere kant, het circuit is er nog steeds en ik weet zeker dat ik er nog wel wat rondjes zal rijden."
    Yep, Zandleeftvoort!

    • + 2
    • 28 jul 2026 - 17:23
  • Pietje Bell

    Posts: 35.989

    Haha, de jachten van Leclerc, Max en Toto liggen dicht bij elkaar bij Sardinië en
    Vermeulens jacht , de Simply Lovely, ligt 100 m verwijderd van de Faith, het jacht
    van Lawrence Stroll, voor de kust van Saint-Tropez/Ramatuelle.
    Ook Russell en Kimi postten vandaag dat ze ergens op een jacht zitten. Wie volgt?
    De nieuwste trend.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 17:28
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.287

      Voor de jacht geïnteresseerden onder ons, waar de jachten van de bovengenoemde niet behoren tot de "Super-jachten" (wel mooie jachten), behoort die van de heer Strulovitch wel tot de klasse der Super-jachten, mooi weetje voor de Nederlanders, gebouwd door een van de allerbeste jachtbouwers Feadship (het zijn er eigenlijk twee Royal Van Lent en Koninklijke De Vries Scheepsbouw)

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 18:44
    • Pietje Bell

      Posts: 35.989

      Er staat een video op YT hoe het door de smalle vaarwateren naar open zee vaart. Heb geen zin om 't op te zoeken.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 20:03
    • Pietje Bell

      Posts: 35.989

      Toch maar even opgezocht. Mooie video van Aalsmeer naar Rotterdam:

      urlr.me/ES4wbM

      19 mrt 2025 #Faith #Feadship #LawrenceStroll
      The 79.95m/ 262.3ft Faith, launched as Project 714 by Feadship on
      23 February, left their shipyard in Aalsmeer for Rotterdam today.
      This yacht most likely replaced the 96.55m/ 316.9ft 2016 delivered Faith which was sold in 2021 and which was supposed to be owned by Canadian businessman Lawrence Stroll.

      • + 1
      • 28 jul 2026 - 20:09
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.819

    Max: "Maar goed, het wordt geweldig om mijn vele, trouwe fans weer te zien."

    Vriend: "Maar goed, het wordt geweldig om mijn enige fan weer te zien.

    Zoek de verschillen...

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 18:07
  • Larry Perkins

    Posts: 66.701

    Naast Max gaven ook Lando en Antonelli hun mening over Zandvoort…

    Drivers Post-Race Press Conference - Norris, Verstappen and Antonelli | 2026 Hungarian Grand Prix
    Over Zandvoort vanaf minuut 13,28 (26,40).

    https://youtu.be/8rk0GuHwAhk

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 20:02

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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