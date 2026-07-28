user icon
icon

Vakantie begonnen voor Verstappen, met opvallende Red Bull-tussenstop

<< Naar nieuwsoverzicht
Vakantie begonnen voor Verstappen, met opvallende Red Bull-tussenstop

Ook voor Max Verstappen is de vakantie definitief begonnen. Na het raceweekend in Hongarije is hij zojuist vertrokken richting het Italiaanse eiland Sardinië, waar zijn boot op hem wacht. Verstappens vliegtuig vliegt dan door, en het lijkt erop dat er een bijzondere tussenstop op de planning staat.

Verstappen kende in Hongarije een raceweekend met twee gezichten. Hij was zwaar gefrustreerd over zijn auto, maar reed in de race wel naar het podium. Hij kwam als tweede over de streep, maar was wel van mening dat Red Bull nog zeer veel werk moet verrichten. Verstappen grapte dat hij zijn batterij even moest opladen, maar vloog na de race niet naar een vakantieadresje, maar naar huis.

Meer over Red Bull Racing Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

Verstappen laat diepe indruk achter bij Red Bull-personeel

15 jul
 'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

27 jul

Unleash the Lion

Zojuist steeg zijn vliegtuig echter weer op van het vliegveld van Nice, en het lijkt er nu wel op dat hij gaat genieten van een welverdiende vakantie. Hij zet koers richting het vliegveld van Olbia, dat ligt op het Italiaanse eiland Sardinië. Na een korte vlucht zal Verstappen zich met zijn gezin waarschijnlijk richting een haven begeven, want zijn jacht 'Unleash the Lion' ligt hier al dagen voor anker.

Verstappen bracht vorig jaar ook zijn vakantie door op het dek van zijn jacht, en ook toen dobberde hij rond bij Sardinië. Dat leverde toen veel verhalen over zijn toekomst op, want ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was daar aanwezig met zijn boot. De twee boten werden vlak bij elkaar gespot, wat de geruchtenmolen deed draaien. Ook Wolffs boot lijkt zich nu overigens bij Sardinië te begeven.

Wat gaat er gebeuren in Salzburg?

Opvallend genoeg vliegt Verstappens vliegtuig niet terug naar Nice, want er staat een zeer opvallende tussenstop op het programma. GPToday.net heeft begrepen dat het de bedoeling is dat het vliegtuig zet naar Salzburg, waar het naar verwachting rond 16:30 zal landen. Salzburg is de plek waar één van de hoofdkwartieren van Red Bull is gevestigd, en dat roept vragen op.

Enkele maanden geleden vloog Verstappen ook naar Salzburg, waar hij zich samen met zijn manager Raymond Vermeulen bij Hangar 7 meldde. Bij die bijeenkomst waren ook Oliver Mintzlaff en Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya aanwezig. Aangezien Verstappen waarschijnlijk van boord gaat in Olbia, is het goed mogelijk dat iemand uit zijn entourage of management iets gaat bespreken met Red Bull.

Zandvoort staat voor de deur

Voor Verstappen zelf wacht er nu in ieder geval een periode van rust, want het Formule 1-seizoen gaat pas eind augustus weer verder. Verstappen zal dan wel vol in de spotlights staan, want dan staat zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op het programma.

Larry Perkins

Posts: 66.692

In Salzburg zal ouwe tijger Helmut Marko ook in het vliegtuig stappen om vervolgens op de 'Unleash the Lion' uit zijn dak te gaan. Gewapend met blauwe pilletjes zal Helmut in zijn gele Dries Roelvink-speedo over het dek flaneren en nog eenmaal zijn [i] little lion unleashen[/i], dat meldt [i] @LP... [Lees verder]

  • 3
  • 28 jul 2026 - 14:30
Foto's Vakantie Max Verstappen 2025
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 66.692

    In Salzburg zal ouwe tijger Helmut Marko ook in het vliegtuig stappen om vervolgens op de 'Unleash the Lion' uit zijn dak te gaan. Gewapend met blauwe pilletjes zal Helmut in zijn gele Dries Roelvink-speedo over het dek flaneren en nog eenmaal zijn little lion unleashen, dat meldt @LP-aujourd'hui op haar wepseit...

    • + 3
    • 28 jul 2026 - 14:30
    • Aajd Flupke

      Posts: 258

      Met jouw fantasie zou je boeken moeten schrijven Larry, ik zou ze lezen 😂

      • + 3
      • 28 jul 2026 - 15:08
  • Tifoso-01

    Posts: 3.891

    Laat me raden, Vermeulen gaat de ondertekende contractverlenging zonder clausules persoonlijk overhandigen (Max dacht zijn we van dat gezeur af na mijn vakantie)

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:23
  • Psykosis

    Posts: 93

    Wij werken ons een slag in de ronde om de F1 te kunnen kijken... en hun gaan daarvan alweer met vakantie.
    Daar moet ook over gesproken gaan worden hoor.
    Ik heb straks 3 weken... maar ik kan nergens heen.
    Me geld zit allemaal in die abonnement.

    • + 0
    • 28 jul 2026 - 15:46

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar