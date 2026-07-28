Ook voor Max Verstappen is de vakantie definitief begonnen. Na het raceweekend in Hongarije is hij zojuist vertrokken richting het Italiaanse eiland Sardinië, waar zijn boot op hem wacht. Verstappens vliegtuig vliegt dan door, en het lijkt erop dat er een bijzondere tussenstop op de planning staat.

Verstappen kende in Hongarije een raceweekend met twee gezichten. Hij was zwaar gefrustreerd over zijn auto, maar reed in de race wel naar het podium. Hij kwam als tweede over de streep, maar was wel van mening dat Red Bull nog zeer veel werk moet verrichten. Verstappen grapte dat hij zijn batterij even moest opladen, maar vloog na de race niet naar een vakantieadresje, maar naar huis.

Unleash the Lion

Zojuist steeg zijn vliegtuig echter weer op van het vliegveld van Nice, en het lijkt er nu wel op dat hij gaat genieten van een welverdiende vakantie. Hij zet koers richting het vliegveld van Olbia, dat ligt op het Italiaanse eiland Sardinië. Na een korte vlucht zal Verstappen zich met zijn gezin waarschijnlijk richting een haven begeven, want zijn jacht 'Unleash the Lion' ligt hier al dagen voor anker.

Verstappen bracht vorig jaar ook zijn vakantie door op het dek van zijn jacht, en ook toen dobberde hij rond bij Sardinië. Dat leverde toen veel verhalen over zijn toekomst op, want ook Mercedes-teambaas Toto Wolff was daar aanwezig met zijn boot. De twee boten werden vlak bij elkaar gespot, wat de geruchtenmolen deed draaien. Ook Wolffs boot lijkt zich nu overigens bij Sardinië te begeven.

Wat gaat er gebeuren in Salzburg?

Opvallend genoeg vliegt Verstappens vliegtuig niet terug naar Nice, want er staat een zeer opvallende tussenstop op het programma. GPToday.net heeft begrepen dat het de bedoeling is dat het vliegtuig zet naar Salzburg, waar het naar verwachting rond 16:30 zal landen. Salzburg is de plek waar één van de hoofdkwartieren van Red Bull is gevestigd, en dat roept vragen op.

Enkele maanden geleden vloog Verstappen ook naar Salzburg, waar hij zich samen met zijn manager Raymond Vermeulen bij Hangar 7 meldde. Bij die bijeenkomst waren ook Oliver Mintzlaff en Red Bull-aandeelhouders Mark Mateschitz en Chalerm Yoovidhya aanwezig. Aangezien Verstappen waarschijnlijk van boord gaat in Olbia, is het goed mogelijk dat iemand uit zijn entourage of management iets gaat bespreken met Red Bull.

Zandvoort staat voor de deur

Voor Verstappen zelf wacht er nu in ieder geval een periode van rust, want het Formule 1-seizoen gaat pas eind augustus weer verder. Verstappen zal dan wel vol in de spotlights staan, want dan staat zijn thuisrace op het circuit van Zandvoort op het programma.