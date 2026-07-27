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'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

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'Red Bull doet Verstappen nieuwe contractaanbieding'

De toekomst van Max Verstappen is nog altijd hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Volgens geruchten uit Duitsland doet Red Bull er alles aan om hem binnenboord te houden, en zouden ze hem nu zelfs een nieuwe contractaanbieding hebben gedaan. Verstappen en zijn entourage zouden echter nog niet hebben gereageerd.

Waar de toekomst van Verstappen ligt, is nog altijd onduidelijk. De viervoudig wereldkampioen beschikt bij Red Bull over een contract dat loopt tot en met 2028, maar hij kan gebruikmaken van exitclausules waardoor hij eerder kan vertrekken. Verstappen heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat Red Bull voor hem als een soort tweede familie aanvoelt, maar toch wilde hij in de afgelopen weken geen zekerheid geven over zijn toekomst.

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Wat heeft Red Bull aangeboden?

In de afgelopen maanden ging het gerucht rond dat de Red Bull-top had geprobeerd Verstappens exitclausules af te kopen. Volgens het Duitse Bild klopt dat niet, en zou Red Bull met iets heel anders bezig zijn. Het medium stelt dat de Red Bull-top, onder leiding van teambaas Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff, zouden inzetten op een herstructurering van het contract van Verstappen.

Bild stelt dat ze Verstappen een aanbieding heeft gedaan voor een vernieuwde deal. Dat nieuwe contract zou dan tot en met 2029 lopen én er zouden geen exitclausules meer in staan. Om Verstappen te overtuigen, zou Red Bull volgens Bild om zijn basissalaris te verhogen. Zijn salaris ligt volgens het medium nu op zo'n 65 miljoen euro per jaar, en daar zou een onbekend bedrag bij kunnen komen.

Reactie blijft uit

Verstappen en zijn management zouden het voorstel in beraad hebben genomen, maar hebben volgens Bild nog niet gereageerd. De Verstappens hebben immers geen haast, en zouden voortdurend in contact staan met Red Bull. Beide partijen zouden interesse hebben in het voortzetten van de samenwerking.

Bij de Red Bull-top zouden ze niet tevreden zijn met het feit dat Verstappen zo lang over zijn keuze doet. Bild stelt dat Mintzlaff en Red Bull-aandeelhouder Mark Mateschitz zich ergeren aan het feit dat er nog geen knoop is doorgehakt.

Frustrerende situatie

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, waarin hij geen race wist te winnen. Red Bull kan het tempo van de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren niet bijhouden, maar Verstappen kwam afgelopen weekend in Hongarije wel als tweede over de streep. Hij staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten achter zijn naam.

Pietje Bell

Posts: 35.962

Na een onverwachte vakantie van 5 weken in april en 3 weken in mei komt er nu weer
een vakantie van 4 weken.
In al die afgelopen tijd is het RBR niet gelukt zelfs met extra vrije tijd om de wagen
in orde te krijgen en dan verbolgen zijn over het feit dat Max nog geen knoop heeft
doorgehakt?!
... [Lees verder]

  • 4
  • 27 jul 2026 - 10:19
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.962

    Na een onverwachte vakantie van 5 weken in april en 3 weken in mei komt er nu weer
    een vakantie van 4 weken.
    In al die afgelopen tijd is het RBR niet gelukt zelfs met extra vrije tijd om de wagen
    in orde te krijgen en dan verbolgen zijn over het feit dat Max nog geen knoop heeft
    doorgehakt?!
    Lekker op vakantie naar Sardinië en in september maar eens weer kijken.

    • + 2
    • 27 jul 2026 - 10:19
  • Snorremans

    Posts: 342

    "Bij de Red Bull-top zouden ze niet tevreden zijn met het feit dat Verstappen zo lang over zijn keuze doet"

    Hoe je het ook bekijkt...RB en Verstappen hem beide de handtekening gezet onder een contract waarin de datum van Oktober duidelijk vermeld staat. Nu niet gaan lopen zeuren dan.

    Vind het persoonlijk dan wel weer grappig dat nu een coureur het team in de tang heeft. 9 van 10 keer is het andersom.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 10:41
  • Dale U

    Posts: 2.004

    Bild is vrij betrouwbaar....... de hoogte van het salaris lost een boel op.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:43
  • SennaS

    Posts: 12.503

    Kommertijd oftewel artikel 348 t/m 546 over toekomst Verstappen, druk op het team, Hadjar wil niet meer koorknaapje zijn, dreigen met vertrek etc etc

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 10:58

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Test kalender

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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