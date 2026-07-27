De toekomst van Max Verstappen is nog altijd hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Volgens geruchten uit Duitsland doet Red Bull er alles aan om hem binnenboord te houden, en zouden ze hem nu zelfs een nieuwe contractaanbieding hebben gedaan. Verstappen en zijn entourage zouden echter nog niet hebben gereageerd.

Waar de toekomst van Verstappen ligt, is nog altijd onduidelijk. De viervoudig wereldkampioen beschikt bij Red Bull over een contract dat loopt tot en met 2028, maar hij kan gebruikmaken van exitclausules waardoor hij eerder kan vertrekken. Verstappen heeft er echter nooit een geheim van gemaakt dat Red Bull voor hem als een soort tweede familie aanvoelt, maar toch wilde hij in de afgelopen weken geen zekerheid geven over zijn toekomst.

Wat heeft Red Bull aangeboden?

In de afgelopen maanden ging het gerucht rond dat de Red Bull-top had geprobeerd Verstappens exitclausules af te kopen. Volgens het Duitse Bild klopt dat niet, en zou Red Bull met iets heel anders bezig zijn. Het medium stelt dat de Red Bull-top, onder leiding van teambaas Laurent Mekies en Oliver Mintzlaff, zouden inzetten op een herstructurering van het contract van Verstappen.

Bild stelt dat ze Verstappen een aanbieding heeft gedaan voor een vernieuwde deal. Dat nieuwe contract zou dan tot en met 2029 lopen én er zouden geen exitclausules meer in staan. Om Verstappen te overtuigen, zou Red Bull volgens Bild om zijn basissalaris te verhogen. Zijn salaris ligt volgens het medium nu op zo'n 65 miljoen euro per jaar, en daar zou een onbekend bedrag bij kunnen komen.

Reactie blijft uit

Verstappen en zijn management zouden het voorstel in beraad hebben genomen, maar hebben volgens Bild nog niet gereageerd. De Verstappens hebben immers geen haast, en zouden voortdurend in contact staan met Red Bull. Beide partijen zouden interesse hebben in het voortzetten van de samenwerking.

Bij de Red Bull-top zouden ze niet tevreden zijn met het feit dat Verstappen zo lang over zijn keuze doet. Bild stelt dat Mintzlaff en Red Bull-aandeelhouder Mark Mateschitz zich ergeren aan het feit dat er nog geen knoop is doorgehakt.

Frustrerende situatie

Verstappen heeft een frustrerende eerste seizoenshelft achter de rug, waarin hij geen race wist te winnen. Red Bull kan het tempo van de concurrentie van Mercedes, Ferrari en McLaren niet bijhouden, maar Verstappen kwam afgelopen weekend in Hongarije wel als tweede over de streep. Hij staat momenteel op de zesde plaats in het wereldkampioenschap met 109 punten achter zijn naam.