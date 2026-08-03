Jack Plooij heeft uitgebreid gereageerd op de overname van Viaplay door Videoland. Viaplay zendt de Formule 1 uit in Nederland, en deze rechten verschuiven dus naar de streamingdienst van DPG Media. Plooij wil er niet te diep op ingaan, maar stelt wel dat hij met Videoland heeft gesproken. Waar die gesprekken over gingen, wil hij echter niet zeggen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze namen de rechten over van Ziggo Sport, maar ze kozen ervoor om de populaire commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij niet mee te nemen. Viaplay heeft een aantal onrustige jaren achter de rug, en recent werd duidelijk dat DPG Media de Nederlandse tak van het streamingplatform gaat overnemen. Zodra de overname is afgerond, zal de Formule 1 te zien zijn bij Videoland.

'Wij hebben in hetzelfde schuitje gezeten'

Plooij is ondertussen nog altijd werkzaam bij Ziggo Sport. Op Radio 538 werd hij recent gevraagd naar het Videoland-nieuws, en probeerde hij er een grapje van te maken: "Tot ziens, ik spreek jullie volgende week weer! Het was voor mij ook een volledige verrassing, want het is natuurlijk niet leuk dat dit gebeurt en zeker niet voor mijn collega's. Die weten ook niks. De collega's van Viaplay hebben ook zoiets van: oké, en nu? Wat gaat er met ons gebeuren?"

Plooij kent de onzekerheid: "We hebben zelf helaas ook in dit schuitje gezeten, dat je op een circuit zit en opeens komt daar het bericht... Die namen het toen over, en toen zaten wij ook zo van: oké, en wij dan?"

Stap Plooij over naar Videoland?

Als Plooij wordt gevraagd of hij misschien aan de slag gaat bij Videoland, maakt hij er een grapje van. Maar al snel dropt hij een opvallende hint: "Dat weet ik niet meer! Ben ik even vergeten! Ik heb een beetje Alzheimer light! Nee, ik spreek wel met Videoland, maar dat gaat over andere dingen... Dit wist ik niet hoor, was voor mij ook volledig een verrassing."