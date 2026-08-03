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Plooij voert gesprekken met Viaplay-opvolger Videoland

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Plooij voert gesprekken met Viaplay-opvolger Videoland

Jack Plooij heeft uitgebreid gereageerd op de overname van Viaplay door Videoland. Viaplay zendt de Formule 1 uit in Nederland, en deze rechten verschuiven dus naar de streamingdienst van DPG Media. Plooij wil er niet te diep op ingaan, maar stelt wel dat hij met Videoland heeft gesproken. Waar die gesprekken over gingen, wil hij echter niet zeggen.

Viaplay zendt de Formule 1 sinds 2022 uit in Nederland. Ze namen de rechten over van Ziggo Sport, maar ze kozen ervoor om de populaire commentator Olav Mol en pitreporter Jack Plooij niet mee te nemen. Viaplay heeft een aantal onrustige jaren achter de rug, en recent werd duidelijk dat DPG Media de Nederlandse tak van het streamingplatform gaat overnemen. Zodra de overname is afgerond, zal de Formule 1 te zien zijn bij Videoland.

'Wij hebben in hetzelfde schuitje gezeten'

Plooij is ondertussen nog altijd werkzaam bij Ziggo Sport. Op Radio 538 werd hij recent gevraagd naar het Videoland-nieuws, en probeerde hij er een grapje van te maken: "Tot ziens, ik spreek jullie volgende week weer! Het was voor mij ook een volledige verrassing, want het is natuurlijk niet leuk dat dit gebeurt en zeker niet voor mijn collega's. Die weten ook niks. De collega's van Viaplay hebben ook zoiets van: oké, en nu? Wat gaat er met ons gebeuren?"

Plooij kent de onzekerheid: "We hebben zelf helaas ook in dit schuitje gezeten, dat je op een circuit zit en opeens komt daar het bericht... Die namen het toen over, en toen zaten wij ook zo van: oké, en wij dan?"

Stap Plooij over naar Videoland?

Als Plooij wordt gevraagd of hij misschien aan de slag gaat bij Videoland, maakt hij er een grapje van. Maar al snel dropt hij een opvallende hint: "Dat weet ik niet meer! Ben ik even vergeten! Ik heb een beetje Alzheimer light! Nee, ik spreek wel met Videoland, maar dat gaat over andere dingen... Dit wist ik niet hoor, was voor mij ook volledig een verrassing."

Ambudriver

Posts: 357

Nee, doe maar niet.

  • 8
  • 3 aug 2026 - 08:09
F1 Nieuws Jack Plooij Viaplay Ziggo Sport Videoland

Reacties (26)

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  • Ambudriver

    Posts: 357

    Nee, doe maar niet.

    • + 8
    • 3 aug 2026 - 08:09
  • Kampsie

    Posts: 1.715

    Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

    • + 4
    • 3 aug 2026 - 08:10
  • mordor

    Posts: 2.191

    Boeiend!

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 08:26
  • Larry Perkins

    Posts: 66.836

    Moeten we nou de hele dag tegen die kop van Plooij aan kijken?

    * hoofd

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 08:33
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.323

      @larry deze foto staat al maanden standaard bij alle berichten hier als ik naar beneden scroll voor de inhoud van het bericht, echt niet te doen!

      • + 1
      • 3 aug 2026 - 09:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.836

      In het overzicht tik ik meestal op het aantal reacties, dat rechts staat.
      Dan kom je rechtstreeks bij de reacties uit en dus sla je de kop, tekst en het r e c l a m e filmpje (met Plooij) tussen de tekst over...

      • + 1
      • 3 aug 2026 - 12:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.859

    Nou, ik vind dat we vriend Jack nog 'n kans moeten geven hoor.
    Die diepgaande interviews en gesprekken mis ik toch wel 'n beetje.
    En dan die humor van hem....onbetaalbaar!

    Ik zeg: Laat hem maar zo snel mogelijk terug komen.

    • + 1
    • 3 aug 2026 - 09:15
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.323

      Ik had al jaren niet meer naar jsaak en Olav geluisterd, bij de Monaco race weer eens als hoofdcommentaar opgezet dat was in een saaie lange race eigenlijk prima. Helaas was het alleen voor zo’n type race goed te doen. De races daarop met meer actie op de baan kwamen de oude ergernissen weer terug, dus nee laat maar.

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 09:50
    • Larry Perkins

      Posts: 66.836

      @Ouw-hoerenlopert kijkt graag naar vergane glorie, dat is alsof 'Mister Hangzak' in de spiegel kijkt...

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 12:57
  • Cicero

    Posts: 1.673

    Graag, olav terug en die prutsers kunnen weer terug naar de toerwagens ofzo

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 09:15
    • Kubica

      Posts: 5.780

      en Olav noem je geen prutser? Met opmerkingen als 'A wordt steeds sneller dan B want zijn auto wordt steeds lichter'?

      • + 1
      • 3 aug 2026 - 09:59
    • Beri

      Posts: 7.037

      Beter dan de; "Het regent dus het is nat buiten, Nelson!"

      Nelson Valkenburg en Ollie samen zouden een gouden combi zijn. Zolang Jack "hakketakkelend Engels" Plooij en die Melroy "Ik weet eigenlijk nergens wat van" Heemskerk er beiden maar geen deel van uitmaken.

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 13:36
  • dutchiceman

    Posts: 5.661

    Plooij en mol moeten lekker wegblijven.

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 09:24
  • Starscreamer

    Posts: 1.481

    Olav Mol en Allard Kalff... net als jaren 90 ik zeg doen!

    • + 5
    • 3 aug 2026 - 09:27
    • Larry Perkins

      Posts: 66.836

      Olav als commentator en Allard als pitreporter kan, maar dan alleen met Ho-Pin Tung als co-commentator om Mol te corrigeren (hard nodig!), bij de les te houden en inhoudelijke informatie als toegevoegde waarde...

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 13:03
  • snailer

    Posts: 34.098

    Dat ze met hem praten, als het waar is, geeft aan welke richting Netflix op wil.
    Plooij heeft meerdere malen dingen gesuggereerd die door hem zijn verzonnen. Best ook compromiterende zaken. Netflix is met f1 uit op de verkeerde sensatie.

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 09:27
  • Awesome

    Posts: 232

    Neem gewoon een Rick Winkelman en/of Allard Kalff aan.
    Dat hele Mol/Plooij circus moet je toch niet meer willen?

    • + 6
    • 3 aug 2026 - 09:27
    • Jopie Parlevliet

      Posts: 36

      Inderdaad. Winkelman en Kalff zijn echte kenners. Nelson Valkenburg ook. Is ook vaak bij de BBC, maar die 2 zelfingenomen fossielen mogen lekker weg blijven.

      • + 2
      • 3 aug 2026 - 09:55
  • Jopie Parlevliet

    Posts: 36

    Neeee, weg blijven. Complete mafkees op tv die zoveel onzin verkondigt. Niet normaal

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 09:53
  • Adenauer Forst

    Posts: 1.251

    Dit radio gesprek is van een week of 4 geleden.

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 10:06
    • schwantz34

      Posts: 42.560

      Zelfs 4 weken geleden was clown Plooij al vele jaren over zijn houdbaarheidsdatum heen...

      • + 0
      • 3 aug 2026 - 12:54
  • pieter371

    Posts: 8

    Neeeeeeeeee :(

    • + 2
    • 3 aug 2026 - 10:13
  • misstappen

    Posts: 3.631

    Opvallend veel nee-meningen hier, nou vooruit er nog 1 : NEEEEEEEEEEE

    • + 3
    • 3 aug 2026 - 10:32
  • schwantz34

    Posts: 42.560

    NO!

    • + 0
    • 3 aug 2026 - 12:36

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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Jack Plooij -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Nederland
  • Geb. datum 10 mei 1961 (65)
  • Geb. plaats Amsterdam, Nederland
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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