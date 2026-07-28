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Red Bull leert Verstappen-vertrouweling zeer belangrijke les

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Red Bull leert Verstappen-vertrouweling zeer belangrijke les

Max Verstappen en Red Bull hebben met hun prestaties in Hongarije een diepe indruk achtergelaten bij Calum Nicholas. De voormalig Red Bull-monteur zag Verstappen iets bijzonders doen, en deelde de mening dat het team een bijzondere keuze maakte. Hij stelt dat men altijd vertrouwen moet houden in de strategische keuzes.

Verstappen voelde zich afgelopen weekend niet op zijn gemak in zijn RB22, maar hij kreeg het wel voor elkaar om als tweede over de streep te komen. Hij verbaasde zichzelf met deze prestatie, en na afloop ging het vooral om een paar sleutelmomenten. Eén van de meest besproken momenten was Verstappens zeer gedurfde inhaalactie op Lewis Hamilton in de eerste bocht op de Hungaroring.

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Wat was de belangrijkste actie?

De inhaalactie bleek na afloop cruciaal te zijn geweest, en voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas wist niet wat hij zag. In de podcast Talking Bull legt hij het uit: "Hij deed het, en het was een heel belangrijke move. Het was er eigenlijk één die de race bepaalde. Want na die move, toen hij eenmaal weer voor Lewis reed, had hij het tempo om hem achter zich te houden."

Nicholas wijst een ander belangrijk punt aan: "Wat we zagen, is dat het zelfs met een bandenverschil moeilijk was om echt een kans te vinden als je achter iemand rijdt. Dus wat was zeer zeker heel cruciaal. Max voerde dat gewoon perfect uit."

'Altijd vertrouwen houden'

Verstappen vroeg zich na zijn tweede pitstop af waarom hij ineens op de zachte banden reed, en Nicholas kon die twijfel wel begrijpen. Volgens de oud-monteur hebben ze hier echter een belangrijke les geleerd: "Ik zat met dezelfde vragen als Max over de radio, toen ik de auto uit de pitlane zag komen op de zachte banden. Maar het was ook een les voor mij. Heb vertrouwen. Ik had dat eigenlijk nog wel moeten weten van mijn tijd in de garage. Heb vertrouwen in Hannah Schmitz en haar team."

schwantz34

Posts: 42.530

Deze race heeft nogmaals laten zien dat track positie (net als in Monaco) echt heilig is op de Hungaroring. Des te belangrijker was dus de briljante inhaalmove van Max op Ham, en des te belangrijker was de call van Hannah om Max op de Softs te zetten, maar ook om hem niet te laten pitten tijdens ... [Lees verder]

  • 1
  • 28 jul 2026 - 12:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (3)

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  • schwantz34

    Posts: 42.530

    Deze race heeft nogmaals laten zien dat track positie (net als in Monaco) echt heilig is op de Hungaroring. Des te belangrijker was dus de briljante inhaalmove van Max op Ham, en des te belangrijker was de call van Hannah om Max op de Softs te zetten, maar ook om hem niet te laten pitten tijdens de VSC situatie waardoor hij Lewis nogmaals passeerde en geheel onverwacht toch nog een p2 wist te pakken.

    • + 1
    • 28 jul 2026 - 12:31
    • Bertrand Gachot

      Posts: 1.284

      Je ziet het helaas niet alleen op baantjes met een bijzondere lay-out zoals Monaco en Hungaroring, maar (helaas) is het de nieuwe ziekte van de autosport, Indycar, niet inhalen vuile lucht, te veel aero, Nascar (groot fan), helaas brickyard 400 een enorme aanfluiting. "onder groen" 0 (nul) inhaalacties over 400 mile voor de top 5. Misschien een reset en alle autsportklassen een jaartje of 30 terug in de tijd? Trackpositie is king (helaas)

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 12:36
    • F1jos

      Posts: 5.518

      Met die inhaalactie van het jaar was cruciaal geweest, hierna ging Lewis alsmaar bergafwaarts door de uppercut van Max.

      • + 0
      • 28 jul 2026 - 13:38

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
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Haas F1
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Williams
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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