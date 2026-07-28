Max Verstappen en Red Bull hebben met hun prestaties in Hongarije een diepe indruk achtergelaten bij Calum Nicholas. De voormalig Red Bull-monteur zag Verstappen iets bijzonders doen, en deelde de mening dat het team een bijzondere keuze maakte. Hij stelt dat men altijd vertrouwen moet houden in de strategische keuzes.

Verstappen voelde zich afgelopen weekend niet op zijn gemak in zijn RB22, maar hij kreeg het wel voor elkaar om als tweede over de streep te komen. Hij verbaasde zichzelf met deze prestatie, en na afloop ging het vooral om een paar sleutelmomenten. Eén van de meest besproken momenten was Verstappens zeer gedurfde inhaalactie op Lewis Hamilton in de eerste bocht op de Hungaroring.

Wat was de belangrijkste actie?

De inhaalactie bleek na afloop cruciaal te zijn geweest, en voormalig Red Bull-monteur Calum Nicholas wist niet wat hij zag. In de podcast Talking Bull legt hij het uit: "Hij deed het, en het was een heel belangrijke move. Het was er eigenlijk één die de race bepaalde. Want na die move, toen hij eenmaal weer voor Lewis reed, had hij het tempo om hem achter zich te houden."

Nicholas wijst een ander belangrijk punt aan: "Wat we zagen, is dat het zelfs met een bandenverschil moeilijk was om echt een kans te vinden als je achter iemand rijdt. Dus wat was zeer zeker heel cruciaal. Max voerde dat gewoon perfect uit."

'Altijd vertrouwen houden'

Verstappen vroeg zich na zijn tweede pitstop af waarom hij ineens op de zachte banden reed, en Nicholas kon die twijfel wel begrijpen. Volgens de oud-monteur hebben ze hier echter een belangrijke les geleerd: "Ik zat met dezelfde vragen als Max over de radio, toen ik de auto uit de pitlane zag komen op de zachte banden. Maar het was ook een les voor mij. Heb vertrouwen. Ik had dat eigenlijk nog wel moeten weten van mijn tijd in de garage. Heb vertrouwen in Hannah Schmitz en haar team."