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Uitslag VT3 Barcelona: Russell deelt nieuwe tik uit, balende Verstappen zesde

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<b> Uitslag VT3 Barcelona: </b> Russell deelt nieuwe tik uit, balende Verstappen zesde

De derde en laatste vrije training in Barcelona is een feit. De snelste tijd werd genoteerd door George Russell. Daarachter ging de tweede tijd naar Oscar Piastri, terwijl Charles Leclerc de top drie compleet maakte.

In de brandende zon in Barcelona was er weinig te beleven aan het begin van de sessie. Toen de lichten aan het einde van de pitlane op groen schoten, kwamen Cadillac-coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez direct de baan op. Ze draaiden de nodige rondjes, terwijl de rest van de coureurs nog steeds in de pits stonden. Max Verstappen stond gezellig te babbelen met zijn monteurs, terwijl Oscar Piastri stond te grappen met zijn team.

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Op de baan was het heel rustig, en moesten de duizenden fans het doen met de twee Cadillacs, waarna ze ook de Audi van Nico Hülkenberg voorbij zagen rijden. Pas na twintig minuten werd het echt druk, en stroomden de coureurs de baan op. Onder meer Lando Norris en Charles Leclerc kwamen naar buiten, en dat gold ook voor thuisheld Fernando Alonso. De tweevoudig wereldkampioen werd toegejuicht door de fans op de tribunes, maar wist ook dat hij kansloos was voor een topprestatie.

Hoe ging het met Verstappen?

Max Verstappen kwam op zijn beurt pas na 25 minuten de baan op. Red Bull stuurde hem direct op pad met een setje zachte banden onder de auto, en dat betekende dat hij ging pushen. Verstappen begon snel aan zijn rondje, maar verloor in de sectoren daarna veel tijd. Hij moest het doen met een derde tijd, maar werd al snel teruggeduwd naar een vijfde plaats toen Mercedes-coureurs George Russell en Andrea Kimi Antonelli hun rondjes voltooiden.

Bij Verstappen liep nog niet alles naar wens, maar dat gold ook voor een aantal coureurs die met een Mercedes-krachtbron rijden. Zo klaagden McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri en Carlos Sainz over dat ze iets in hun motor voelden. Ze konden hun weg vervolgen, maar Piastri voelde zich nog steeds niet op zijn gemak. Hij stelde dat hij het gevoel had dat zijn voorvleugel kapot was. Dit was niet het geval, maar voor McLaren was er in ieder geval werk aan de winkel.

Rode vlag

Ook bij het team van Cadillac is werk aan de winkel, want Bottas veroorzaakte halverwege de sessie de eerste rode vlag van het weekend. De Fin hobbelde over de kerbstones in bocht negen, probeerde daarna aan te remmen voor bocht tien, maar vloog toen de grindbak in. Bottas meldde dat zijn rempedaal niet meer functioneerde, en dat was een flink probleem. In Monaco kampte Cadillac immers ook met remproblemen.

Na een korte rode vlag ging de sessie weer verder, en kwamen de coureurs massaal de baan op. Ook Max Verstappen meldde zich op het asfalt, maar hij verbeterde zich niet. Veel andere coureurs deden hetzelfde, en her en der ontstonden er wat probleempjes. Zo meldde Liam Lawson dat hij wat stof in zijn ogen kreeg bij het aanremmen, en werd zijn teamgenoot Arvid Lindblad gehinderd door Lance Stroll.

Wie zag er snel uit?

Op de baan werd er ondertussen druk gepusht, en lieten McLaren-coureurs Norris en Piastri de nodige snelheid zien. Ze waren net iets langzamer dan Russell, maar wisten wel de Mercedessen te splitten. Antonelli had het namelijk lastig, en hij werd gehinderd door Stroll. Hierdoor had hij bijna een seconde achterstand op de top.

Max Verstappen kreeg het op zijn beurt niet voor elkaar om zich te verbeteren. Hij worstelde met zijn auto, en kwam weer zwaar teleurgesteld over de lijn. Zijn achterstand op de top van het veld was groot, en hij bleef op de vijfde tijd steken. Wel was hij sneller dan Antonelli, die werd gehinderd door het verkeer. De Italiaan was gefrustreerd, en kreeg ook nog een onderzoek aan zijn broek voor zijn rijgedrag. Hij werd daarnaast ook nog een plekje teruggeduwd door een snelle tijd van Charles Leclerc.

F1Grand Prix Spanje - Vrije training 3

ES Circuit de Catalunya - 13 juni 2026

Larry Perkins

Posts: 65.731

Ik weet genoeg...

Zijn de aangepaste aanvangstijden van de GP van Oostenrijk al aangepast? En zijn die aangepaste aanvangstijden al bekend?

  • 2
  • 13 jun 2026 - 13:49
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (11)

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  • Dale U

    Posts: 1.951

    Sterkste engine RB !!!! Wat kunnen we dan over de overige zaken zeggen ? Wie is daar verantwoordelijk voor....

    • + 1
    • 13 jun 2026 - 13:33
    • racepace1

      Posts: 761

      De PU heeft hier niet veel invloed, eerder hoe je de kerbs kan pakken en balans.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:40
  • racepace1

    Posts: 761

    Denk dat die tik nogal mee gaat vallen, Kimi zal met een wat vrijere baan het Russel heel moeilijk maken en als hij dan weer ervoor komt eens kijken hoe Russel dan lacht....

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 13:38
    • schwantz34

      Posts: 42.166

      Als een matennaaier met kiespijn!

      • + 1
      • 13 jun 2026 - 13:50
    • Lulham

      Posts: 773

      Russell is met dubbel L!

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:40
  • Hourpower

    Posts: 795

    Tikken kunnen pas uitgedeeld worden op zondagen.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 13:44
    • Larry Perkins

      Posts: 65.731

      Een herhaling van vorig seizoen zit er niet in, Max komt niet in de buurt van Russell om weer tikkertje te doen...

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 13:51
    • Bertrand Gachot

      Posts: 841

      @Larry, hij kan zich een paar keer laten lappen, genoeg mogelijkheden voor een mooie tik

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:36
  • Larry Perkins

    Posts: 65.731

    Ik weet genoeg...

    Zijn de aangepaste aanvangstijden van de GP van Oostenrijk al aangepast? En zijn die aangepaste aanvangstijden al bekend?

    • + 2
    • 13 jun 2026 - 13:49
    • Bertrand Gachot

      Posts: 841

      Nou vooralsnog is dit de laatste gp van het jaar, wellicht kan eerst de kalender eens worden aangepast.

      • + 0
      • 13 jun 2026 - 14:37
  • Flexwing

    Posts: 401

    Is een vrije training dus zegt nog niks.
    Kan staks zo weer anders zijn.

    • + 0
    • 13 jun 2026 - 13:51

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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Canada
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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