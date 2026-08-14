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Russell in de leer bij sportpsycholoog: "Werk ik al sinds 2020 mee"

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Russell in de leer bij sportpsycholoog: "Werk ik al sinds 2020 mee"

George Russell maakt er geen geheim van dat mentale begeleiding een belangrijk onderdeel is van zijn carrière in de Formule 1. De Mercedes-coureur werkt al jaren met een sportpsycholoog en benadrukt dat hij die hulp niet alleen inschakelt wanneer het tegenzit. Ook tijdens goede periodes helpt de begeleiding hem om het maximale uit zichzelf te halen.

Russell werkt naar eigen zeggen al sinds 2020 met dezelfde sportpsycholoog. De Brit gebruikt de gesprekken onder meer om beter om te gaan met de druk van een raceweekend en om zijn energie gedurende een lang Formule 1-seizoen zo goed mogelijk te verdelen.

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Russell zoekt niet alleen hulp tijdens moeilijke momenten

"Ik heb eerder al verteld dat ik met een sportpsycholoog werk. Dat doe ik inmiddels al sinds 2020. In eerste instantie was het vooral bedoeld om het maximale uit mezelf te halen, maar ook om beter om te gaan met de mensen om me heen", vertelt Russell.

De Mercedes-coureur benadrukt dat de gesprekken niet alleen bedoeld zijn voor moeilijke periodes. "Het gaat niet per se om hulp op de momenten dat het echt zwaar is. Natuurlijk helpt het dan enorm, maar ik ben ook heel gelukkig met de mensen die dicht bij me staan. Mijn verloofde Gwen, Toto Wolff en de andere mensen om me heen hebben me altijd gesteund."

'Het helpt om jezelf te herinneren waartoe je in staat bent'

Russell haalt daarnaast kracht uit de successen die hij in zijn loopbaan al heeft geboekt. De Brit probeert in moeilijke periodes niet alleen te kijken naar wat er op dat moment misgaat, maar ook naar wat hij eerder heeft bereikt.

"Het helpt om jezelf eraan te herinneren waartoe je in staat bent. Als ik terugkijk op mijn carrière, denk ik vooral aan de successen die ik heb behaald. Ik weet wat ik kan en dat geeft me vertrouwen en geloof in mezelf", aldus Russell. De Mercedes-coureur ziet mentale begeleiding daarmee als een vast onderdeel van zijn voorbereiding, en niet als iets waar hij pas gebruik van maakt wanneer de druk te groot wordt.

Snork

Posts: 22.885

De psycholoog is vooral druk met het mentaal inprenten van de realiteit dat Sjors zijn meerdere moet erkennen in Kimi. Die kan dus voorlopig nog wel lekker doorfactureren.

  • 2
  • 14 aug 2026 - 09:25
F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Mercedes

Reacties (11)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.194

    "Mijn verloofde Gwen, Toto Wolff en de andere mensen om me heen
    hebben me altijd gesteund.""

    Heb ik iets gemist? Heeft hij twee verloofdes? Carmen en ene Gwen?

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 09:07
    • f(1)orum

      Posts: 10.314

      Yep, George 'eet van meerdere walletjes' ;-)
      Tis alleen jammer voor 'm dat Gwen verkast naar RBR.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 09:09
    • snailer

      Posts: 34.389

      Mogelijk is Gwen de sm naam van Carmen.

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 09:26
    • Pietje Bell

      Posts: 36.194

      Die Gwen Lagrue is toch een kerel?!
      Had Mazepin dan tòch gelijk??

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 09:53
    • f(1)orum

      Posts: 10.314

      "Had Mazepin dan tòch gelijk??"

      Hoe bedoel je? Dat vrouwen knijpen op de achterbank ok is? ;-)

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 09:57
    • Pietje Bell

      Posts: 36.194

      Mazepin reageerde in 2020 al in de chat/comments van de livestream
      met de volgende Engelse tekst:

      "I have a secret about you mate that people might call coming out."

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 10:16
  • Snork

    Posts: 22.885

    De psycholoog is vooral druk met het mentaal inprenten van de realiteit dat Sjors zijn meerdere moet erkennen in Kimi. Die kan dus voorlopig nog wel lekker doorfactureren.

    • + 2
    • 14 aug 2026 - 09:25
    • snailer

      Posts: 34.389

      Hij kan het betalen dus niets aan de hand. Zeker nu pietje heeft verteld dat hij heeft bespaard op de verlovingsring maak ik me geen zorgen.

      • + 1
      • 14 aug 2026 - 09:51
  • F1jos

    Posts: 5.551

    Als je in de leer als prinses wordt behandeld, krijg je alleen watjes als resultaat.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 10:36
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.911

    Zijn sportpsycholoog heeft vriend aangeraden om iets te doen naast de F1.
    Dus heeft hij 'n reclame-spot opgenomen samen met de wereld beroemde kok Gordon Ramsay.

    Waar Max niet verder kwam dan 'n spotje met die dikke van de Jumbo heeft vriend 'n internationale beroemdheid naast zich.

    • + 1
    • 14 aug 2026 - 10:58
  • Ernie5335

    Posts: 5.968

    Al sinds 2020? Beste psycholoog dan 😢

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:15

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Ferrari
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4
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177
5
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Bahrein
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China
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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26 - 28 jun
Oostenrijk
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België
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Hongarije
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.192
  • Podiums 29
  • Grand Prix 163
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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