George Russell maakt er geen geheim van dat mentale begeleiding een belangrijk onderdeel is van zijn carrière in de Formule 1. De Mercedes-coureur werkt al jaren met een sportpsycholoog en benadrukt dat hij die hulp niet alleen inschakelt wanneer het tegenzit. Ook tijdens goede periodes helpt de begeleiding hem om het maximale uit zichzelf te halen.

Russell werkt naar eigen zeggen al sinds 2020 met dezelfde sportpsycholoog. De Brit gebruikt de gesprekken onder meer om beter om te gaan met de druk van een raceweekend en om zijn energie gedurende een lang Formule 1-seizoen zo goed mogelijk te verdelen.

Russell zoekt niet alleen hulp tijdens moeilijke momenten

"Ik heb eerder al verteld dat ik met een sportpsycholoog werk. Dat doe ik inmiddels al sinds 2020. In eerste instantie was het vooral bedoeld om het maximale uit mezelf te halen, maar ook om beter om te gaan met de mensen om me heen", vertelt Russell.

De Mercedes-coureur benadrukt dat de gesprekken niet alleen bedoeld zijn voor moeilijke periodes. "Het gaat niet per se om hulp op de momenten dat het echt zwaar is. Natuurlijk helpt het dan enorm, maar ik ben ook heel gelukkig met de mensen die dicht bij me staan. Mijn verloofde Gwen, Toto Wolff en de andere mensen om me heen hebben me altijd gesteund."

'Het helpt om jezelf te herinneren waartoe je in staat bent'

Russell haalt daarnaast kracht uit de successen die hij in zijn loopbaan al heeft geboekt. De Brit probeert in moeilijke periodes niet alleen te kijken naar wat er op dat moment misgaat, maar ook naar wat hij eerder heeft bereikt.

"Het helpt om jezelf eraan te herinneren waartoe je in staat bent. Als ik terugkijk op mijn carrière, denk ik vooral aan de successen die ik heb behaald. Ik weet wat ik kan en dat geeft me vertrouwen en geloof in mezelf", aldus Russell. De Mercedes-coureur ziet mentale begeleiding daarmee als een vast onderdeel van zijn voorbereiding, en niet als iets waar hij pas gebruik van maakt wanneer de druk te groot wordt.