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NS komt Zandvoort-bezoekers tegemoet: Extra treinen worden ingezet

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NS komt Zandvoort-bezoekers tegemoet: Extra treinen worden ingezet

Bezoekers van de laatste Grand Prix van Nederland krijgen komend weekend een extra mogelijkheid om op tijd op Circuit Zandvoort te komen. De NS zet tijdens het Formule 1-weekend extra vroege treinen in richting de badplaats. De zogenoemde 'Max-express' moet ervoor zorgen dat fans ook voor het vroege programma op zaterdag zonder problemen het circuit kunnen bereiken.

De extra inzet is dit jaar extra belangrijk vanwege de sprintrace op zaterdag. De NS verwacht opnieuw een grote toestroom van Formule 1-fans en wil voorkomen dat reizigers door drukte te laat aankomen. Daarom worden er niet alleen extra treinen ingezet, maar komt de vervoerder ook met een kortingsactie voor vroege reizigers.

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NS zet alles op alles voor laatste Dutch GP

"Tijdens het Formule 1-weekend zetten we voor het zesde en laatste jaar alles op alles om zoveel mogelijk racefans met de trein naar Zandvoort te brengen. Dit jaar is dat extra belangrijk vanwege de vroege sprintrace op zaterdag", legt Eelco van Asch uit. "Daarom zetten we extra vroege treinen in en maken we het voor vroege reizigers aantrekkelijker om op tijd te vertrekken. Fans die de sprintrace willen zien, adviseren we om uiterlijk om 09.30 uur op Amsterdam Centraal te zijn."

Ook financieel probeert de NS fans te stimuleren om vroeg richting Zandvoort te vertrekken. Reizigers die uiterlijk één dag vooraf via de NS Reisplanner een reis boeken die op zaterdag 22 augustus vóór 09.00 uur aankomt op station Zandvoort aan Zee, kunnen gebruikmaken van een Prijs Tijd Deal met 50 procent korting. "Zaterdag staat er een bomvol programma te wachten en is er vanaf de vroege ochtend al van alles te beleven op het terrein. Het loont daarom om vroeg naar het circuit te reizen."

Extra personeel en perrons moeten drukte opvangen

De NS houdt daarnaast rekening met mogelijke verstoringen tijdens het drukke raceweekend. Er worden extra treinstellen achter de hand gehouden, zodat de vervoerder bij problemen snel kan ingrijpen. Ook wordt extra personeel ingezet om de treinen zo soepel mogelijk te laten vertrekken en de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden.

Op de stations worden bovendien extra in- en uitcheckpalen geplaatst. Ook komen er extra perrons in Haarlem en Zandvoort om de doorstroming van de vele reizigers te verbeteren. De NS hoopt daarmee de laatste editie van de Dutch Grand Prix ook voor de bezoekers die met de trein komen zo soepel mogelijk te laten verlopen.

StevenQ

Posts: 10.683

Er gaan een hoop mensen die dag met de trein die anders nooit de trein nemen en dus ook niet die 49 euro kaart hebben aangeschaft

  • 3
  • 14 aug 2026 - 11:07
F1 Nieuws Formule 1 F1 GP Nederland 2026

Reacties (6)

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  • Pietje Bell

    Posts: 36.195

    Mag aannemen dat de treinreizigers zo'n goedkope maandkaart van €49 hebben gekocht, dus wie heeft er iets aan die vroege enkele reis korting?

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 10:54
    • StevenQ

      Posts: 10.683

      Er gaan een hoop mensen die dag met de trein die anders nooit de trein nemen en dus ook niet die 49 euro kaart hebben aangeschaft

      • + 3
      • 14 aug 2026 - 11:07
    • gridiron

      Posts: 3.679

      Toeristen die gewoon een dagje naar het strand gaan

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:09
    • Pietje Bell

      Posts: 36.195

      @Steven, ken 6 personen die er naar toegaan die 30 jaar niet in de trein hebben gezeten en vorige week en gisteren een dagtocht hebben gemaakt en volgende week naar Zandvoort gaan. Lijkt me heel erg sterk dat dat de enige 6 personen in heel Nederland zijn.

      • + 0
      • 14 aug 2026 - 12:16
  • Larry Perkins

    Posts: 67.111

    Het puilt uit van de bezoekers en dan de perrons nog verder vol proppen met extra personeel. Daar is over nagedacht...

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 11:09
  • gridiron

    Posts: 3.679

    Hopelijk komt er nog een regenbuitje, of de kans op geroosterde hagedis (of welk beest het ook terug was) is groot.

    • + 0
    • 14 aug 2026 - 12:08

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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
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België
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Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
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België Spa-Francorchamps
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