Bezoekers van de laatste Grand Prix van Nederland krijgen komend weekend een extra mogelijkheid om op tijd op Circuit Zandvoort te komen. De NS zet tijdens het Formule 1-weekend extra vroege treinen in richting de badplaats. De zogenoemde 'Max-express' moet ervoor zorgen dat fans ook voor het vroege programma op zaterdag zonder problemen het circuit kunnen bereiken.

De extra inzet is dit jaar extra belangrijk vanwege de sprintrace op zaterdag. De NS verwacht opnieuw een grote toestroom van Formule 1-fans en wil voorkomen dat reizigers door drukte te laat aankomen. Daarom worden er niet alleen extra treinen ingezet, maar komt de vervoerder ook met een kortingsactie voor vroege reizigers.

NS zet alles op alles voor laatste Dutch GP

"Tijdens het Formule 1-weekend zetten we voor het zesde en laatste jaar alles op alles om zoveel mogelijk racefans met de trein naar Zandvoort te brengen. Dit jaar is dat extra belangrijk vanwege de vroege sprintrace op zaterdag", legt Eelco van Asch uit. "Daarom zetten we extra vroege treinen in en maken we het voor vroege reizigers aantrekkelijker om op tijd te vertrekken. Fans die de sprintrace willen zien, adviseren we om uiterlijk om 09.30 uur op Amsterdam Centraal te zijn."

Ook financieel probeert de NS fans te stimuleren om vroeg richting Zandvoort te vertrekken. Reizigers die uiterlijk één dag vooraf via de NS Reisplanner een reis boeken die op zaterdag 22 augustus vóór 09.00 uur aankomt op station Zandvoort aan Zee, kunnen gebruikmaken van een Prijs Tijd Deal met 50 procent korting. "Zaterdag staat er een bomvol programma te wachten en is er vanaf de vroege ochtend al van alles te beleven op het terrein. Het loont daarom om vroeg naar het circuit te reizen."

Extra personeel en perrons moeten drukte opvangen

De NS houdt daarnaast rekening met mogelijke verstoringen tijdens het drukke raceweekend. Er worden extra treinstellen achter de hand gehouden, zodat de vervoerder bij problemen snel kan ingrijpen. Ook wordt extra personeel ingezet om de treinen zo soepel mogelijk te laten vertrekken en de grote bezoekersstroom in goede banen te leiden.

Op de stations worden bovendien extra in- en uitcheckpalen geplaatst. Ook komen er extra perrons in Haarlem en Zandvoort om de doorstroming van de vele reizigers te verbeteren. De NS hoopt daarmee de laatste editie van de Dutch Grand Prix ook voor de bezoekers die met de trein komen zo soepel mogelijk te laten verlopen.