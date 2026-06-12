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Uitslag VT2 Barcelona: Norris grijpt de macht, Verstappen slechts zesde

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<b> Uitslag VT2 Barcelona: </b> Norris grijpt de macht, Verstappen slechts zesde

De tweede vrije training in Barcelona is een feit. Op het Catalaanse circuit werd in deze sessie de tweede tijd genoteerd door Lando Norris. Daarachter ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de derde tijd noteerde. 

Na een eerste vrije training vol met rookies, kwamen de grote kanonnen weer in actie in deze sessie. Toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot, kwam onder meer Lewis Hamilton de baan op. Ook Max Verstappen meldde zich direct op het asfalt, al had hij zijn auto in de eerste vrije training niet afgestaan aan een rookie.

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Verstappen ging op zoek naar de nodige data, en hij had een goede prestatie nodig aangezien de eerste vrije training voor hem nogal frustrerend was. Verstappen begon aan de training met de snelste tijd, maar die ronde werd al snel uit de boeken gerede door Oscar Piastri en George Russell. Verstappen had zijn snelle rondje gereden op de harde banden, en moest bijna een seconde toegeven op Piastri.

Lastige start

Voor Russell was het een lastige start van de sessie, en hij verloor bijna de macht over het stuur. Wonder boven wonder hield hij zijn Mercedes op de baan, terwijl zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli ook een klein momentje kende. Hij zat tijdens de eerste vrije training nog verkleed als Spiderman op de tribune, en moest nu de verloren tijd goedmaken.

Niet iedereen kon veel meters maken, want er waren vanzelfsprekend weer problemen bij een aantal coureurs. Zo stond Cadillac-coureur Valtteri Bottas aan het begin van de training lang stil, terwijl Liam Lawson voor een Virtual Safety Car zorgde. Hij was aan het einde van de pitlane stilgevallen met klachten over zijn motor en versnellingsbak.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen kwam daarna als eerste coureur de baan op met een setje zachten banden onder zijn auto. De viervoudig wereldkampioen ging amper sneller dan eerder in de sessie, en zag hoe Russell op de softs een tijd noteerde die bijna een seconde sneller was. Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar raakten daarna betrokken bij een bijzonder incidentje met Fernando Alonso bij het uitrijden van de pits. Hadjar raakte in de eerste bocht zelfs bijna de Aston Martin van de Spanjaard.

Veel coureurs schoten wijd in deze training, en een aantal van hen leken ook te worstelen met de auto. Alonso's Aston Martin teamgenoot Lance Stroll maakte bijvoorbeeld een remfout waardoor hij ver buiten de baan belandde. Hamilton stelde dat hij het gevoel had dat er iets niet aan de haak was met de achterkant van de auto, en zijn team vroeg zich af of dit misschien door de wind kwam.

Kleine verschillen

Vooraan het veld waren de onderlinge verschillen tussen de McLarens van Norris en Piastri en de Mercedes van Russell klein. Verstappen kon zich niet in deze strijd mengen, en hij werd helemaal gek van het gedrag van zijn auto. Hij kende een flinke slide en vroeg aan Red Bull of hij mocht gaan rijden met andere banden. Het setje waar hij toen op reed was volgens hem rampzalig. Zijn teamgenoot Hadjar werd op zijn beurt bijna van de baan gebeukt door Sergio Pérez.

F1Grand Prix Spanje - Vrije training 2

ES Circuit de Catalunya - 12 juni 2026

Erwinnaar

Posts: 5.716

Wordt weer een leuk weekeinde en heb me totaal kapot verveeld. Wat een treurnis is het op het moment. Het ziet er niet uit en dat circuit is niet geschikt voor deze generatie auto's.

De circuits waar de formule e op rijdt zijn WEL geschikt voor deze auto's hoewel ze dan weer te lomp groot zijn. ... [Lees verder]

  • 5
  • 12 jun 2026 - 18:13
Foto's Grand Prix van Barcelona 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (11)

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  • Michael Schumacher

    Posts: 2.408

    Nou. Kimi zou wel ff Sjors na een gemiste VT op z'n 'plek' zetten. Niet dus.

    Mercedes lijkt er goed bij te zitten (duh) met Mclaren. Ferrari is echt een vraagteken. Hamilton klaagde erg veel over onbalans wanneer SM geactiveerd is, werk aan de winkel.

    De degradatie is knetter hoog, dus het kon wel eens interessant worden wat betreft strategie.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 18:10
    • monzaron

      Posts: 1.028

      Wacht maar af :)

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 18:23
    • Snork

      Posts: 22.633

      Wat een eer dat je mij citeert MS….not…
      Kimi houdt zich in, zandzakken-taktiek. Dan krijg je dit.
      Ik dacht dat je een kenner was.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 18:36
  • Erwinnaar

    Posts: 5.716

    Wordt weer een leuk weekeinde en heb me totaal kapot verveeld. Wat een treurnis is het op het moment. Het ziet er niet uit en dat circuit is niet geschikt voor deze generatie auto's.

    De circuits waar de formule e op rijdt zijn WEL geschikt voor deze auto's hoewel ze dan weer te lomp groot zijn.

    Dit jaar zijn nog interessant denk ik:

    Hongarije
    Nederland

    • + 5
    • 12 jun 2026 - 18:13
    • Smock

      Posts: 333

      Ok

      • + 3
      • 12 jun 2026 - 18:19
    • schwantz34

      Posts: 42.162

      Wat is nog een indicatie dat de F1 volledig de verkeerde weg is ingeslagen met deze Mariokartrukbatterij?



      Slapende kinderen op de tribune!, wtf!!!

      • + 2
      • 12 jun 2026 - 18:34
    • Di Stefano

      Posts: 372

      Bedankt voor je input na een dag vrije trainingen. Ik zal mijn oordeel zondagavond geven (als ik daar behoefte aan heb)

      • + 1
      • 12 jun 2026 - 18:35
  • Dale U

    Posts: 1.949

    De correlatie komt niet overeen.....

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 18:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.709

    Hamilton: het waren twee geweldige GP's, Bearman meldt zich weer.
    Verstappen gaat weer naar Mercedes.
    Russell zijn racestijl past bij Barcelona, maar zondag komt pas de klap.

    • + 1
    • 12 jun 2026 - 18:26
  • da_bartman

    Posts: 6.657

    Wat een overdreven kop weer,: grijpt de macht........ in een trainingkie. Ik wist zonder te kijken wie de bedenker was.

    • + 0
    • 12 jun 2026 - 18:37
    • Larry Perkins

      Posts: 65.709

      "ANTONELLI GAAT KNOCK-OUT IN BARCELONA!"

      Was ook een leuke kop geweest.

      • + 0
      • 12 jun 2026 - 18:43

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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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