De tweede vrije training in Barcelona is een feit. Op het Catalaanse circuit werd in deze sessie de tweede tijd genoteerd door Lando Norris. Daarachter ging de tweede tijd naar George Russell, terwijl Oscar Piastri de derde tijd noteerde.

Na een eerste vrije training vol met rookies, kwamen de grote kanonnen weer in actie in deze sessie. Toen het licht aan het einde van de pitlane op groen schoot, kwam onder meer Lewis Hamilton de baan op. Ook Max Verstappen meldde zich direct op het asfalt, al had hij zijn auto in de eerste vrije training niet afgestaan aan een rookie.

Verstappen ging op zoek naar de nodige data, en hij had een goede prestatie nodig aangezien de eerste vrije training voor hem nogal frustrerend was. Verstappen begon aan de training met de snelste tijd, maar die ronde werd al snel uit de boeken gerede door Oscar Piastri en George Russell. Verstappen had zijn snelle rondje gereden op de harde banden, en moest bijna een seconde toegeven op Piastri.

Lastige start

Voor Russell was het een lastige start van de sessie, en hij verloor bijna de macht over het stuur. Wonder boven wonder hield hij zijn Mercedes op de baan, terwijl zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli ook een klein momentje kende. Hij zat tijdens de eerste vrije training nog verkleed als Spiderman op de tribune, en moest nu de verloren tijd goedmaken.

Niet iedereen kon veel meters maken, want er waren vanzelfsprekend weer problemen bij een aantal coureurs. Zo stond Cadillac-coureur Valtteri Bottas aan het begin van de training lang stil, terwijl Liam Lawson voor een Virtual Safety Car zorgde. Hij was aan het einde van de pitlane stilgevallen met klachten over zijn motor en versnellingsbak.

Hoe ging het met Verstappen?

Verstappen kwam daarna als eerste coureur de baan op met een setje zachten banden onder zijn auto. De viervoudig wereldkampioen ging amper sneller dan eerder in de sessie, en zag hoe Russell op de softs een tijd noteerde die bijna een seconde sneller was. Verstappen en zijn Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar raakten daarna betrokken bij een bijzonder incidentje met Fernando Alonso bij het uitrijden van de pits. Hadjar raakte in de eerste bocht zelfs bijna de Aston Martin van de Spanjaard.

Veel coureurs schoten wijd in deze training, en een aantal van hen leken ook te worstelen met de auto. Alonso's Aston Martin teamgenoot Lance Stroll maakte bijvoorbeeld een remfout waardoor hij ver buiten de baan belandde. Hamilton stelde dat hij het gevoel had dat er iets niet aan de haak was met de achterkant van de auto, en zijn team vroeg zich af of dit misschien door de wind kwam.

Kleine verschillen

Vooraan het veld waren de onderlinge verschillen tussen de McLarens van Norris en Piastri en de Mercedes van Russell klein. Verstappen kon zich niet in deze strijd mengen, en hij werd helemaal gek van het gedrag van zijn auto. Hij kende een flinke slide en vroeg aan Red Bull of hij mocht gaan rijden met andere banden. Het setje waar hij toen op reed was volgens hem rampzalig. Zijn teamgenoot Hadjar werd op zijn beurt bijna van de baan gebeukt door Sergio Pérez.