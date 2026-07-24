De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het Hongaarse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de tweede tijd op zijn naam wist te schrijven. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

De Hungaroring vormt dit weekend het decor voor de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. Op de Mickey Mouse-baan in Boedapest hoopt Ferrari enige aansluiting te zoeken bij Mercedes, dat steeds verder wegloopt in het rijders- en constructeurskampioenschap. Daarnaast willen Verstappen en Red Bull Racing enige progressie te boeken, terwijl Aston Martin met een compleet nieuwe auto is verschenen.

Rookie-gekte barst weer los

Zoals wel vaker stond de eerste vrije training in het teken van een sessie waarin een aantal rookies hun talent konden etaleren. Mercedes, McLaren, Haas, Alpine en Cadillac maakten een stoeltje vrij voor een andere rijder om in te stappen.

Frederik Vesti, Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa, Paul Aron en Colton Herta mochten zich opmaken voor een uurtje trainen op de Hungaroring. Wellicht dat een van deze rijders komend jaar op de grid te bewonderen is.

We have five rookies heading out on track in the first practice session



Leonardo Fornaroli - McLaren

Fred Vesti - Mercedes

Paul Aron - Alpine

Ryo Hirakawa - Haas

Colton Herta - Cadillac



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Verstappen ontevreden, maar wel snel

Verstappen was ontevreden over de verrichtingen van de RB22 in de openingsfase van de eerste vrije training. Volgens de Nederlander verliep het schakelen wederom moeilijk en sprong zijn auto als een kangoeroe op de Hungaroring. Daarnaast werd de viervoudig wereldkampioen nog in de weg gereden door Carlos Sainz, wat onder het vergrootglas van de FIA terecht is gekomen. Beide coureurs mogen na afloop op de koffie bij de stewards.

Echter liet Verstappen daarentegen wel glimpen van snelheid zien. Na een bezoekje aan de pitbox en de rode band eronder te hebben geschroefd, nestelde hij zich tussen de Ferrari's.

Stroll veroorzaakt rode vlag

Aston Martin kreeg opnieuw een hoofdpijndossier erbij tijdens de eerste oefensessie in Boedapest. Het team van Adrian Newey dat met maar liefst 16 (!) upgrades op de Hungaroring verscheen, zag toe hoe Lance Stroll zijn ophanging kapot reed en een rode vlag veroorzaakte. Werk aan de winkel dus voor het team uit Silverstone dat al een loodzware eerste seizoenshelft achter de rug heeft.

Lance Stroll has parked up with what looks like a broken rear suspension 👀



🔴 RED FLAG 🔴#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/4aC6C0yXAd — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

Ferrari de favoriet op de Hungaroring?

Tot zover heeft Ferrari de beste start gemaakt van het weekend in Hongarije. Daar waar velen al de Scuderia naar voren schoven als favoriet vanwege het sterke chassis, was het Leclerc die met de snelste tijd aan de haal ging. Echter liep de Monegask nog tegen een aantal mankementen aan, aangezien zijn auto met nog ongeveer vijf minuten op de klok het begaf.

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de tweede vrije training plaatsvinden op de Hungaroring. Dan zal duidelijk worden of Verstappen en Mercedes enige aansluiting bij de Ferrari's hebben weten te vinden.