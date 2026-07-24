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Uitslag VT1 Hongarije: Verstappen nestelt zich tussen Leclerc en Hamilton

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<b> Uitslag VT1 Hongarije: </b> Verstappen nestelt zich tussen Leclerc en Hamilton

De eerste vrije training op de Hungaroring is een feit. Op het Hongaarse circuit werd de snelste tijd genoteerd door Charles Leclerc, terwijl Max Verstappen de tweede tijd op zijn naam wist te schrijven. De top drie werd in deze sessie compleet gemaakt door Lewis Hamilton.

De Hungaroring vormt dit weekend het decor voor de Grand Prix van Hongarije, de laatste race voor de zomerstop in de Formule 1. Op de Mickey Mouse-baan in Boedapest hoopt Ferrari enige aansluiting te zoeken bij Mercedes, dat steeds verder wegloopt in het rijders- en constructeurskampioenschap. Daarnaast willen Verstappen en Red Bull Racing enige progressie te boeken, terwijl Aston Martin met een compleet nieuwe auto is verschenen. 

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Rookie-gekte barst weer los 

Zoals wel vaker stond de eerste vrije training in het teken van een sessie waarin een aantal rookies hun talent konden etaleren. Mercedes, McLaren, Haas, Alpine en Cadillac maakten een stoeltje vrij voor een andere rijder om in te stappen. 

Frederik Vesti, Leonardo Fornaroli, Ryo Hirakawa, Paul Aron en Colton Herta mochten zich opmaken voor een uurtje trainen op de Hungaroring. Wellicht dat een van deze rijders komend jaar op de grid te bewonderen is. 

Verstappen ontevreden, maar wel snel

Verstappen was ontevreden over de verrichtingen van de RB22 in de openingsfase van de eerste vrije training. Volgens de Nederlander verliep het schakelen wederom moeilijk en sprong zijn auto als een kangoeroe op de Hungaroring. Daarnaast werd de viervoudig wereldkampioen nog in de weg gereden door Carlos Sainz, wat onder het vergrootglas van de FIA terecht is gekomen. Beide coureurs mogen na afloop op de koffie bij de stewards. 

Echter liet Verstappen daarentegen wel glimpen van snelheid zien. Na een bezoekje aan de pitbox en de rode band eronder te hebben geschroefd, nestelde hij zich tussen de Ferrari's. 

Stroll veroorzaakt rode vlag 

Aston Martin kreeg opnieuw een hoofdpijndossier erbij tijdens de eerste oefensessie in Boedapest. Het team van Adrian Newey dat met maar liefst 16 (!) upgrades op de Hungaroring verscheen, zag toe hoe Lance Stroll zijn ophanging kapot reed en een rode vlag veroorzaakte. Werk aan de winkel dus voor het team uit Silverstone dat al een loodzware eerste seizoenshelft achter de rug heeft.

Ferrari de favoriet op de Hungaroring? 

Tot zover heeft Ferrari de beste start gemaakt van het weekend in Hongarije. Daar waar velen al de Scuderia naar voren schoven als favoriet vanwege het sterke chassis, was het Leclerc die met de snelste tijd aan de haal ging. Echter liep de Monegask nog tegen een aantal mankementen aan, aangezien zijn auto met nog ongeveer vijf minuten op de klok het begaf. 

Om 17:00 uur Nederlandse tijd zal de tweede vrije training plaatsvinden op de Hungaroring. Dan zal duidelijk worden of Verstappen en Mercedes enige aansluiting bij de Ferrari's hebben weten te vinden.  

F1Grand Prix Hongarije - Vrije training 1

HU Hungaroring - 24 juli 2026

Michael Schumacher

Posts: 2.546

Toto vind van niet.

  • 3
  • 24 jul 2026 - 15:05
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Lewis Hamilton Charles Leclerc Red Bull Racing Aston Martin Ferrari Mercedes McLaren GP Hongarije 2026

Reacties (15)

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  • F1 bekijker

    Posts: 468

    Alonso op de harde band het gaat dus beter.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 14:35
    • f(1)orum

      Posts: 10.286

      Hij reed op rood de snelste tijd, volgens mij. Bandentracker weer eens abuis.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 14:45
    • f(1)orum

      Posts: 10.286

      Trouwens ook die 2 Viaplay gasten zagen dit niet; die zaten weer eens ouwe racekoeien uit de sloot te halen.

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 14:55
    • Larry Perkins

      Posts: 66.544

      En te ouwe hoeren over Rudi het Racevarken...

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 15:24
  • Pietje Bell

    Posts: 35.913

    Reed Max deze tijd toen Sainz hem in de weg reed of eerder/later?


    1
    MCCharles Leclerc

    1:19.075

    2
    NLMax Verstappen

    1:19.559
    +0.484

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 14:39
    • Di Stefano

      Posts: 386

      Toen hij opgehouden werd, reed hij op de mediums. De snelste tijden zijn op softs gereden

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 15:28
    • Pietje Bell

      Posts: 35.913

      Bedankt @Di Stefano.

      • + 0
      • 24 jul 2026 - 15:30
  • monzaron

    Posts: 1.114

    Nog even doorgaan Stroll, Newey klapt een keer uit de school , en belt ….Verstappen 😊

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 14:55
  • Pietje Bell

    Posts: 35.913

    EN zoals ik vorig weekend al aangaf landde Toto ook dit keer zoals altijd weer en uur
    voordat VT1 begon op het vliegveld van Budapest. Hij vertrok deze keer uit Oxford.
    Ik vind dat een teambaas veel eerder bij zijn team hoort te zijn.
    De tijd is in UTC; het was dus 12:25u CET.

    ibb.co/pByKPBCX

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 14:58
    • Michael Schumacher

      Posts: 2.546

      Toto vind van niet.

      • + 3
      • 24 jul 2026 - 15:05
    • Larry Perkins

      Posts: 66.544

      Zo te zien vloog Toffe Toto eerst ook nog aan Boedapest voorbij en bedacht zich toen toch...

      • + 1
      • 24 jul 2026 - 15:26
  • Rimmer

    Posts: 13.410

    Geachte heer/mevrouw,

    Mijn naam is Adrian, ik ben 67 jaar en momenteel werkzaam bij Aston Martin. Na een lange carrière in de Formule 1 heb ik besloten eens voorzichtig rond te kijken naar een nieuwe uitdaging.

    Ik beschik over tientallen jaren ervaring in het ontwerpen van snelle raceauto’s. Mijn ontwerpen hebben vele overwinningen, kampioenschappen en slapeloze nachten voor de concurrentie opgeleverd. Het afgelopen jaar was echter… leerzaam. Blijkbaar is het bouwen van een raket iets eenvoudiger dan het bouwen van een raket die ook daadwerkelijk sneller is dan de McLarens, Ferrari’s en Red Bulls.

    Mijn sterke punten:

    * Aerodynamica waar de wind zelf respect voor heeft.
    * Creatieve oplossingen voor problemen die eigenlijk niet hadden mogen bestaan.
    * Het vermogen om met een potlood miljoenen euro’s aan onderdelen te bedenken.
    * Ervaring met de zin: “Volgend jaar wordt écht ons jaar.”

    Mijn zwakke punten:

    * Ik geloof soms iets te veel in de windtunnel.
    * Ik kan geen halve seconde rondetijd tekenen als de reglementen dat niet toelaten.
    * Journalisten blijven maar vragen wanneer de wonderauto komt.

    Waarom zou u mij aannemen? Omdat ervaring niet te koop is. En omdat ik inmiddels precies weet welke vergaderingen je beter per e-mail kunt afhandelen.

    Mocht u denken dat 67 jaar een respectabele leeftijd is om met pensioen te gaan, dan wijs ik u er graag op dat de lucht zich nog steeds aan de wetten van de natuurkunde houdt. Gelukkig ik ook.

    Ik zie uw uitnodiging graag tegemoet. En mocht uw koffie net zo sterk zijn als uw ambities, dan neem ik mijn schetsblok direct mee.

    Met vriendelijke groet,

    Adrian
    67 jaar
    Raceauto-ontwerper met een lichte voorkeur voor auto’s die als eerste over de finish komen.

    PS. Zoals elk contract is ook die van mij af te kopen. Geïnteresseerde miljardairs kunnen inlichtingen inwinnen via Help Andrian uit zijn gouden kooi.nl

    • + 2
    • 24 jul 2026 - 14:59
  • Michael Schumacher

    Posts: 2.546

    Interessante VT wel. Leclerc bloedsnel met de aangepaste Macarena wing, Lewis reed nog met de oude spec en kreeg het niet voor elkaar.

    Toch gek. Vorig jaar was Lewis ook al trager hier dan Charles terwijl het toch een sterke baan van ‘m is. Hopen dat ze het beide voor elkaar krijgen, een 1-2 is welkom.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 15:07
    • mr.Monza

      Posts: 10.182

      De longruntijden daarentegen waren vrij sterk van Hamilton.

      • + 2
      • 24 jul 2026 - 15:50
  • mr.Monza

    Posts: 10.182

    De software bug is gevonden bij Russell, maar liefst 4 tienden sneller op de softs tegen rookie Vesti op de mediums.
    MB kan beter George zelf even aan de static analysis leggen.

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 16:08

HU Grand Prix van Hongarije

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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
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Monaco
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Bahrein Bahrain International Circuit
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Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
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Groot Brittannië Silverstone
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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