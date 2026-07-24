Max Verstappen begint met een grote grijns aan het raceweekend in Hongarije. Vorig jaar stelde hij na een mislukte race op de Hungaroring dat hij dat seizoen geen race meer zou winnen. Dat bleek een flinke misvatting te zijn, en Verstappen grapt dat hij dit nu misschien weer moet zeggen.

Verstappen en Red Bull zaten vorig jaar in een diep dal in deze fase van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen had in Hongarije bevestigd bij Red Bull te blijven, maar reed vervolgens een kleurloze race. Hij mopperde dat hij geen race meer zou winnen, waarna hij in de tweede seizoenshelft aan een geweldige comeback begon en bijna de wereldtitel greep. Ook dit jaar heeft Red Bull een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en bestaat er veel twijfel over Verstappens toekomst.

Kan Verstappen nog een race winnen?

Verstappen begon echter zeer goedgemutst aan het raceweekend op de Hungaroring. Tijdens zijn mediasessie werd hij gevraagd naar zijn harde uitspraken van vorig jaar: "Misschien moet ik dat weer zeggen! En dat het dan ook weer goedkomt! Ik ga het voor de lol gewoon nog een keer roepen!"

Verstappen werd gevraagd of hij dit seizoen nog een race gaat winnen, en na zijn grapjes wordt hij iets serieuzer: "Ik weet het niet. Ik denk dat de situatie waarin we vorig jaar zaten heel anders is dan waar we nu staan. Het gaat ook om compleet verschillende scenario's, zowel vanwege de regels als de manier waarop we nu werken."

'Kijk zeker uit naar mijn vrije dagen'

Mocht het dit weekend lastig worden, dan heeft Verstappen iets om naar uit te kijken. De Hongaarse Grand Prix is immers de laatste race voor de zomerstop, en Verstappen kan niet wachten om even op vakantie te gaan: "Ik kijk zeker uit naar mijn vrije dagen, dat zeker. Aan de andere kant moet ik eerst nog wel even gaan proberen om dit weekend een goed resultaat neer te zetten."