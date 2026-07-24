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Goedlachse Verstappen twijfelt aan zegekansen

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Goedlachse Verstappen twijfelt aan zegekansen

Max Verstappen begint met een grote grijns aan het raceweekend in Hongarije. Vorig jaar stelde hij na een mislukte race op de Hungaroring dat hij dat seizoen geen race meer zou winnen. Dat bleek een flinke misvatting te zijn, en Verstappen grapt dat hij dit nu misschien weer moet zeggen.

Verstappen en Red Bull zaten vorig jaar in een diep dal in deze fase van het seizoen. De viervoudig wereldkampioen had in Hongarije bevestigd bij Red Bull te blijven, maar reed vervolgens een kleurloze race. Hij mopperde dat hij geen race meer zou winnen, waarna hij in de tweede seizoenshelft aan een geweldige comeback begon en bijna de wereldtitel greep. Ook dit jaar heeft Red Bull een zware eerste seizoenshelft achter de rug, en bestaat er veel twijfel over Verstappens toekomst.

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Kan Verstappen nog een race winnen?

Verstappen begon echter zeer goedgemutst aan het raceweekend op de Hungaroring. Tijdens zijn mediasessie werd hij gevraagd naar zijn harde uitspraken van vorig jaar: "Misschien moet ik dat weer zeggen! En dat het dan ook weer goedkomt! Ik ga het voor de lol gewoon nog een keer roepen!"

Verstappen werd gevraagd of hij dit seizoen nog een race gaat winnen, en na zijn grapjes wordt hij iets serieuzer: "Ik weet het niet. Ik denk dat de situatie waarin we vorig jaar zaten heel anders is dan waar we nu staan. Het gaat ook om compleet verschillende scenario's, zowel vanwege de regels als de manier waarop we nu werken."

'Kijk zeker uit naar mijn vrije dagen'

Mocht het dit weekend lastig worden, dan heeft Verstappen iets om naar uit te kijken. De Hongaarse Grand Prix is immers de laatste race voor de zomerstop, en Verstappen kan niet wachten om even op vakantie te gaan: "Ik kijk zeker uit naar mijn vrije dagen, dat zeker. Aan de andere kant moet ik eerst nog wel even gaan proberen om dit weekend een goed resultaat neer te zetten."

Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (2)

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  • Ernie5335

    Posts: 5.923

    Bwahahahaha... (goedlachs) 😁

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 10:23
  • Edgar

    Posts: 1.777

    Goedlachse Verstappen twijfelt aan zegekansen

    Bereid je dan maar voor op een zege van Max.....

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 11:01

HU Grand Prix van Hongarije

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  • Vrije training 1

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    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

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    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 15:00

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

  • Zondag weather-image

  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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  • Snelste ronde

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Red Bull Racing
151
5
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64
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-
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-
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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