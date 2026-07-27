De voorbereidingen op de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn in volle gang. Vorige week sloot men de poorten om de baan te preparen voor de race van volgende maand, en de werkzaamheden zijn in volle gang. Men zet vol in op een spectaculaire laatste race op Nederlandse bodem.

Afgelopen weekend werd op de Hungaroring de laatste Grand Prix voor de zomerstop gereden. Terwijl de teams en coureurs hun koffers kunnen pakken voor de vakantie, wordt er in Zandvoort hard doorgewerkt om alles af te krijgen voor de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De race staat over iets minder dan een maand op het programma, en ondertussen wordt er alles aan gedaan om alles gereed te krijgen voor de koningsklasse van de autosport.

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Wat is er aan de hand?

Vorige week sloot het circuit de poorten voor het publiek, zodat er ongestoord kan worden doorgewerkt voordat de elf Formule 1-teams zich in Zandvoort melden. Fans mogen het circuit niet betreden, en in de komende weken blijven de poorten dicht. Op het terrein wordt in de komende weken hard doorgewerkt, en alleen trucks van bijvoorbeeld leveranciers mogen het circuit betreden.

Op beelden is te zien dat er momenteel hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen op de Grand Prix. Te zien is dat de tijdelijke tribunes naast de hoofdtribune momenteel worden opgebouwd, en dat de eerste stoeltjes zijn geplaatst. Er rijden grote gele werkvoertuigen af en aan, maar het lijkt erop dat er nog genoeg moet gebeuren.

Wanneer staat de race op de agenda?

Vooralsnog hebben ze nog genoeg tijd om alles op tijd af te krijgen voor de Dutch Grand Prix. De eerste vrije training wordt op 21 augustus verreden, waarna er later op die dag een sprint kwalificatie wordt afgewerkt. Op 22 augustus worden de sprintrace en de kwalificatie verreden, waarna op 23 augustus de voorlopig laatste Dutch Grand Prix wordt verreden. De organisatie besloot zelf het contract niet te verlengen, en ze willen afscheid nemen met een knal. De race keerde in 2021 terug in de Formule 1, en veranderde al snel in één van de populairste evenementen op de kalender.