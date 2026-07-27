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Voorbereidingen op laatste Dutch Grand Prix in volle gang

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Voorbereidingen op laatste Dutch Grand Prix in volle gang

De voorbereidingen op de laatste Dutch Grand Prix in Zandvoort zijn in volle gang. Vorige week sloot men de poorten om de baan te preparen voor de race van volgende maand, en de werkzaamheden zijn in volle gang. Men zet vol in op een spectaculaire laatste race op Nederlandse bodem.

Afgelopen weekend werd op de Hungaroring de laatste Grand Prix voor de zomerstop gereden. Terwijl de teams en coureurs hun koffers kunnen pakken voor de vakantie, wordt er in Zandvoort hard doorgewerkt om alles af te krijgen voor de voorlopig laatste Dutch Grand Prix. De race staat over iets minder dan een maand op het programma, en ondertussen wordt er alles aan gedaan om alles gereed te krijgen voor de koningsklasse van de autosport.

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Wat is er aan de hand?

Vorige week sloot het circuit de poorten voor het publiek, zodat er ongestoord kan worden doorgewerkt voordat de elf Formule 1-teams zich in Zandvoort melden. Fans mogen het circuit niet betreden, en in de komende weken blijven de poorten dicht. Op het terrein wordt in de komende weken hard doorgewerkt, en alleen trucks van bijvoorbeeld leveranciers mogen het circuit betreden.

Op beelden is te zien dat er momenteel hard wordt gewerkt aan de voorbereidingen op de Grand Prix. Te zien is dat de tijdelijke tribunes naast de hoofdtribune momenteel worden opgebouwd, en dat de eerste stoeltjes zijn geplaatst. Er rijden grote gele werkvoertuigen af en aan, maar het lijkt erop dat er nog genoeg moet gebeuren.

Wanneer staat de race op de agenda?

Vooralsnog hebben ze nog genoeg tijd om alles op tijd af te krijgen voor de Dutch Grand Prix. De eerste vrije training wordt op 21 augustus verreden, waarna er later op die dag een sprint kwalificatie wordt afgewerkt. Op 22 augustus worden de sprintrace en de kwalificatie verreden, waarna op 23 augustus de voorlopig laatste Dutch Grand Prix wordt verreden. De organisatie besloot zelf het contract niet te verlengen, en ze willen afscheid nemen met een knal. De race keerde in 2021 terug in de Formule 1, en veranderde al snel in één van de populairste evenementen op de kalender.

F1 Nieuws GP Nederland 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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