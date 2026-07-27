user icon
icon

'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1'

<< Naar nieuwsoverzicht
'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1'

Fernando Alonso lijkt voorlopig nog niet bezig met zijn afscheid uit de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen benadrukte onlangs dat niet de resultaten, maar vooral zijn plezier in het racocken bepaalt wanneer hij stopt. Bij Ziggo Sport Race Café zijn de analisten ervan overtuigd dat de Aston Martin-coureur nog lang niet aan zijn laatste seizoen bezig is.

Alonso nadert zijn 45e verjaardag, maar straalt volgens velen nog altijd dezelfde honger uit als aan het begin van zijn carrière. De Spanjaard maakte eerder duidelijk dat hij pas afscheid neemt zodra hij niet langer geniet van het racen, en niet omdat zijn prestaties achteruit zouden gaan.

Meer over Formule 1 Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

Sky Sports weet het zeker: "Verstappen blijft bij Red Bull"

22 jul
 Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

Hadjar wil Verstappen niet meer helpen: "Ik vond dat niet prettig"

26 jul

Plooij ziet Alonso nog jaren doorgaan

Bij Ziggo Sport Race Café werd de toekomst van Alonso uitgebreid besproken. Jack Plooij verwacht niet dat de routinier binnenkort zijn helm aan de wilgen hangt. Volgens hem past de instelling van Alonso perfect bij iemand die al ruim 25 jaar actief is in de Formule 1 en nog altijd niets van zijn fanatisme heeft verloren.

"Dat is juist een mooie instelling", stelde Plooij. "Ik kan nu al een voorspelling opschrijven: hij blijft gewoon rijden. Dat past helemaal bij Fernando. Zolang hij plezier heeft, zie ik hem niet stoppen."

Bijzonder weekend voor Alonso

Voor Alonso kreeg het raceweekend bovendien een extra emotionele lading. Zijn zoon Leonard was voor het eerst aanwezig tijdens een Formule 1-weekend op het circuit waar de Spanjaard ooit zijn eerste Grand Prix-overwinning boekte. Daarmee kreeg het bezoek volgens de analisten een bijzondere symbolische betekenis.

Toch denken zij niet dat dit moment een voorbode is van een afscheid. Integendeel: volgens Plooij en zijn tafelgenoten is Alonso nog altijd even gedreven als voorheen en lijkt een pensioen in de Formule 1 voorlopig nog ver weg. De Aston Martin-coureur blijft volgens hen genieten van het racen en dat is voor hem de enige graadmeter die echt telt.

F1 bekijker

Posts: 482

De kop is weer anders dan het verhaal.

  • 3
  • 27 jul 2026 - 18:11
F1 Nieuws Formule 1 F1 Fernando Alonso Aston Martin

Reacties (9)

Login om te reageren
  • F1 bekijker

    Posts: 482

    De kop is weer anders dan het verhaal.

    • + 3
    • 27 jul 2026 - 18:11
  • Regenrace

    Posts: 2.814

    Als je maar goed je teamgenoten uitkiest kun je het lang uithouden in F1.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 18:51
  • Pietje Bell

    Posts: 35.971

    " 'Alonso hakt knoop door en blijft in de Formule 1' "


    Deze titel suggereert dat iemand heeft gezegd dat Alonso de knoop door heeft gehakt.
    Dat blijkt dus Plooij te zijn, maar nergens in het artikel staat dat Plooij dat heeft gezegd.

    • + 2
    • 27 jul 2026 - 18:54
  • Di Stefano

    Posts: 398

    Vergane glorie

    • + 3
    • 27 jul 2026 - 19:09
  • delange

    Posts: 2.657

    De Alonso die dit weekend nog eens door Stroll is verslagen?
    Haalt ie dan daar plezier uit? Stroll eindigt voor Alonso......hhmmzz klinkt ergens wel .....plezierig.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 19:49
  • Flexwing

    Posts: 492

    Lekker man.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 20:11
  • koppie toe

    Posts: 5.499

    Het wordt gewoon tijd dat iemand anders de knoop doorgehakt voor hem.
    Je ziet ze dagelijks in het verkeer, zij die jaren geleden al hun rijbewijs in hadden moeten leveren.

    • + 3
    • 27 jul 2026 - 20:54
  • Snorremans

    Posts: 343

    Ahhhh...Plooij...next!!

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 20:56

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

ES Fernando Alonso 14
  • Land Spanje
  • Geb. datum 29 jul 1981 (44)
  • Geb. plaats Oviedo, Spanje
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,71 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar