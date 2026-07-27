Fernando Alonso lijkt voorlopig nog niet bezig met zijn afscheid uit de Formule 1. De tweevoudig wereldkampioen benadrukte onlangs dat niet de resultaten, maar vooral zijn plezier in het racocken bepaalt wanneer hij stopt. Bij Ziggo Sport Race Café zijn de analisten ervan overtuigd dat de Aston Martin-coureur nog lang niet aan zijn laatste seizoen bezig is.

Alonso nadert zijn 45e verjaardag, maar straalt volgens velen nog altijd dezelfde honger uit als aan het begin van zijn carrière. De Spanjaard maakte eerder duidelijk dat hij pas afscheid neemt zodra hij niet langer geniet van het racen, en niet omdat zijn prestaties achteruit zouden gaan.

Plooij ziet Alonso nog jaren doorgaan

Bij Ziggo Sport Race Café werd de toekomst van Alonso uitgebreid besproken. Jack Plooij verwacht niet dat de routinier binnenkort zijn helm aan de wilgen hangt. Volgens hem past de instelling van Alonso perfect bij iemand die al ruim 25 jaar actief is in de Formule 1 en nog altijd niets van zijn fanatisme heeft verloren.

"Dat is juist een mooie instelling", stelde Plooij. "Ik kan nu al een voorspelling opschrijven: hij blijft gewoon rijden. Dat past helemaal bij Fernando. Zolang hij plezier heeft, zie ik hem niet stoppen."

Bijzonder weekend voor Alonso

Voor Alonso kreeg het raceweekend bovendien een extra emotionele lading. Zijn zoon Leonard was voor het eerst aanwezig tijdens een Formule 1-weekend op het circuit waar de Spanjaard ooit zijn eerste Grand Prix-overwinning boekte. Daarmee kreeg het bezoek volgens de analisten een bijzondere symbolische betekenis.

Toch denken zij niet dat dit moment een voorbode is van een afscheid. Integendeel: volgens Plooij en zijn tafelgenoten is Alonso nog altijd even gedreven als voorheen en lijkt een pensioen in de Formule 1 voorlopig nog ver weg. De Aston Martin-coureur blijft volgens hen genieten van het racen en dat is voor hem de enige graadmeter die echt telt.