Volgens Lewis Hamilton ging het bergafwaarts met zijn race nadat Max Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde. De Red Bull-coureur opende op fenomenale wijze de aanval, en verschalkte Hamilton in de eerste bocht. Daarna begon de ellende voor Hamilton, die op meer had gehoopt.

Hamilton moest de race op de Hungaroring vanaf de vijfde plaats starten nadat hij drie plaatsen gridstraf had gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri. In de race vocht Hamilton met Verstappen, en Ferrari zorgde ervoor dat hij als winnaar uit de bus wist te komen. Het team voerde een undercut uit, en het plannetje werkte. Verstappen gaf echter niet zomaar op, en zette een spectaculaire actie in in de eerste bocht. Hij remde zeer laat en verraste Hamilton aan de binnenkant.

Wat ging er mis?

Hamilton kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, en was diep teleurgesteld. Na afloop zocht hij bij de internationale media naar antwoorden: "Ik had een goede start, een degelijke start, en ik won ook een positie. In de eerste helft van de eerste stint van de race had ik een goed tempo, maar je kunt hier helaas gewoon niet inhalen."

'Daarna ging het bergafwaarts'

Hij vocht een aantal duels uit met Verstappen, maar zag tot zijn frustratie hoe de viervoudig wereldkampioen als winnaar uit de bus kwam: "Ik undercutte Max, wat best positief was, maar daarna passeerde hij me. Het was één van de achterblijvers denk ik, waardoor ik Max daar niet zag aankomen. Hij haalde me in, en vanaf dat moment ging het bergafwaarts."

Hoe kijkt Hamilton terug op de eerste seizoenshelft?

Hamilton gaat de zomerstop in als de nummer twee in het wereldkampioenschap, maar hij wil niet zeggen dat de eerste helft van het seizoen een groot drama was: "Vandaag was het echt behoorlijk slecht. Het was echt behoorlijk frustrerend, maar het is hoe het is. Er zijn nog steeds heel veel positieve punten te halen uit de eerste helft van het seizoen, bijvoorbeeld dat we wel gewoon heel erg snel zijn."