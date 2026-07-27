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Hamilton doet opvallende claim na inhaalactie Verstappen

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Hamilton doet opvallende claim na inhaalactie Verstappen

Volgens Lewis Hamilton ging het bergafwaarts met zijn race nadat Max Verstappen hem op spectaculaire wijze inhaalde. De Red Bull-coureur opende op fenomenale wijze de aanval, en verschalkte Hamilton in de eerste bocht. Daarna begon de ellende voor Hamilton, die op meer had gehoopt.

Hamilton moest de race op de Hungaroring vanaf de vijfde plaats starten nadat hij drie plaatsen gridstraf had gekregen voor het blokkeren van Oscar Piastri. In de race vocht Hamilton met Verstappen, en Ferrari zorgde ervoor dat hij als winnaar uit de bus wist te komen. Het team voerde een undercut uit, en het plannetje werkte. Verstappen gaf echter niet zomaar op, en zette een spectaculaire actie in in de eerste bocht. Hij remde zeer laat en verraste Hamilton aan de binnenkant.

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Wat ging er mis?

Hamilton kwam uiteindelijk als vijfde over de streep, en was diep teleurgesteld. Na afloop zocht hij bij de internationale media naar antwoorden: "Ik had een goede start, een degelijke start, en ik won ook een positie. In de eerste helft van de eerste stint van de race had ik een goed tempo, maar je kunt hier helaas gewoon niet inhalen."

'Daarna ging het bergafwaarts'

Hij vocht een aantal duels uit met Verstappen, maar zag tot zijn frustratie hoe de viervoudig wereldkampioen als winnaar uit de bus kwam: "Ik undercutte Max, wat best positief was, maar daarna passeerde hij me. Het was één van de achterblijvers denk ik, waardoor ik Max daar niet zag aankomen. Hij haalde me in, en vanaf dat moment ging het bergafwaarts."

Hoe kijkt Hamilton terug op de eerste seizoenshelft?

Hamilton gaat de zomerstop in als de nummer twee in het wereldkampioenschap, maar hij wil niet zeggen dat de eerste helft van het seizoen een groot drama was: "Vandaag was het echt behoorlijk slecht. Het was echt behoorlijk frustrerend, maar het is hoe het is. Er zijn nog steeds heel veel positieve punten te halen uit de eerste helft van het seizoen, bijvoorbeeld dat we wel gewoon heel erg snel zijn."

De Vogel is Geland

Posts: 1.152

Heeft niets met elkaar te maken maar je hebt je frustratie weer even kunnen ventileren

  • 19
  • 27 jul 2026 - 18:16
F1 Nieuws Max Verstappen Lewis Hamilton Ferrari Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (22)

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  • De Vogel is Geland

    Posts: 1.152

    Als een duveltje uit een doosje. Koekoek en weg was Max. Zolang ze niet om de titel vechten hebben ze in de duels respect voor elkaar. Beide weten uit welk hout ze gesneden zijn. Ik vind Lewis de laatste tijd wel veel foutjes maken.

    • + 9
    • 27 jul 2026 - 17:24
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.811

      "Ik vind Lewis de laatste tijd wel veel foutjes maken".

      Oke, maar Max heeft 'n veel grotere bek en probeert anderen 'n straf aan te naaien...

      • + 11
      • 27 jul 2026 - 18:02
    • De Vogel is Geland

      Posts: 1.152

      Heeft niets met elkaar te maken maar je hebt je frustratie weer even kunnen ventileren

      • + 19
      • 27 jul 2026 - 18:16
    • Knurft

      Posts: 26

      @ Ouwe . En dat doet Lewis natuurlijk haha

      • + 3
      • 27 jul 2026 - 18:24
    • RonHymer

      Posts: 280

      Die reacties worden met de dag zieliger zeg. Goed bezig ouw.

      • + 5
      • 27 jul 2026 - 19:34
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.811

      Doet pijn hè....jullie idool die zich gedraagt als 'n kampsjaak.
      En jullie maar janken als er commentaar op komt.
      Ik zeg gewoon hoe het is...

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 20:26
    • schwantz34

      Posts: 42.527

      Maar als je iemand die zegt waar het op staat heel denigrerend wegzet als een "kampsjaak" heb je geen grote bek?

      • + 5
      • 27 jul 2026 - 20:42
    • Rimmer

      Posts: 13.415

      @ouw: ik ben hier de kampioen kort door de bocht en waag het niet om de bocht af te snijden!

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 21:11
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.811

      Oke, ik ben mss wat grof in de bek....maar het is zoals het is.
      De horde neemt ook geen blad voor de mond...en dát vind men prachtig.
      Nogmaals, het is wat het is!

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 21:26
  • AUDI_F1

    Posts: 3.988

    Ik denk dat het verschil tusse de zachte en de harde band te groot is en dat ze daardoor na de wissel niet meer ging. Maar was wel een coole inhaal actie van Verstappen.

    • + 4
    • 27 jul 2026 - 17:30
    • NicoS

      Posts: 21.100

      Nou nee, ik lees van sommige dat het maar een matig courertje is, en alleen kan presteren als hij hulp krijgt…..;)

      • + 9
      • 27 jul 2026 - 17:39
    • hupholland

      Posts: 10.113

      dat was gewoon een enorme mentale tik. je team doet er alles aan om jou voor Max te krijgen (he is so slow riep ie nog op de radio) en vervolgens geef je het zelf weer zo weg. Ja, dan heb je ff wat om over na te denken en dat komt de prestatie's meestal niet ten goede. Ook zal het pushen in de outlap niet echt geholpen hebben misschien.

      • + 12
      • 27 jul 2026 - 17:54
    • Robin

      Posts: 3.414

      Nee hoor de actie was fantastisch daar kun je niet op afdingen.
      Eén typische Max actie in positieve zin!
      Het is dan ook niet zo dat ik het heel dom vindt van Lewis want die kon hem echt niet makkelijk zien aankomen door de achterblijver die er ‘tussen’ zat.

      • + 5
      • 27 jul 2026 - 19:14
    • snailer

      Posts: 33.989

      "dat was gewoon een enorme mentale tik"

      Verstappen haalde Hamilton in alsof het een rookie was en geen 7-voudig kampioen.

      Maar de dramatiek is sterk overdreven.

      Hij had te maken met de beste wiel aan wiel racer die ik heb mogen zien racen. (Heb het niet over geiterigheid, hoewel Verstappen ook daar hoog staat wat mij betreft). Als toevoeging. Senna was de andere. De 2 staan als wiel aan wiel racers voor mij ex equo boven aan dat lijstje. Net als bij het regen rijden.

      Dus niet zo veel aan de hand. Verstappen neemt elke kans waar. En die wordt dan meestal direct verzilverd. Zal ook wel een stukje hybride bij hebben gezeten. Dat van de hybride heb ik niet naar gekeken verder.

      Maar bij wiel aan wiel racen hoort ook verdedigen. En de eerste stint was Hamilton gewoon een stuk sneller dan Verstappen. Alleen verdedigde Verstappen ijzersterk. Voor zover ik dat kon zien op de samenvatting. Het verdedigen tegen Hamilton zag er zelfs simpel uit. En dat is zo als er sterk verdedigd wordt.

      Hier 'won' Verstappen de 2de plek. Sterk verdedigen de eerste stint. En handelend optreden bij de inhaalactie.

      Ik geloof nooit dat Hamilton een mentale tik kreeg. Mij klonk hij helemaal niet mentaal gebroken. Hij was zelfs de initiator van de undercut als ik het goed heb beluisterd.

      Wat de grote issue was.... De Ferrari ging niet goed op de witte band. De RBR iets beter, maar Verstappen was niet met de witte band tevreden. De RBR ging dan weer niet goed op de gele band. En was ijzersterk op de rode band. Althans.... Verstappen. Wat dat betreft had Hannah de strateeg van RBR het goed gezien. Lange laatste stint op rood en vooral niet naar binnenhalen tijdens de VSC.

      Het blijft toch wel vreemd dat de auto's zo verschillend performen afhankelijk vand e gekozen compound.

      Maar in ieder geval was dit weekend de Ferrari vooral snel over 1 ronde.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 19:45
    • Robin

      Posts: 3.414

      ‘Het blijft toch wel vreemd dat de auto's zo verschillend performen afhankelijk vand e gekozen compound.‘

      Precies dat !
      Ik vind het dan ook opvallend dat in elk geval Hamilton (lLeclerc weet ik niet meer zeker) weer op hard gezet werd bij de 2e stop.
      Zacht deed het in de eerste stint met volle tank al aardig waarom die laatste stunt dan niet op (desnoods gebruikte) soft voor 12 rondjes.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 20:25
  • Larry Perkins

    Posts: 66.674

    "Het was één van de achterblijvers denk ik, waardoor ik Max daar niet zag aankomen."

    Het woord 'claim' in de kop slaat nergens op, Hamilton mistte op dat moment het overzicht en dat was zijn tekortkoming of fout. Een achterblijver inhalen en gelijktijdig een concurrent in de gaten houden moet een topcoureur kunnen coördineren. Waarom Lewis dat bij die inhaalactie niet lukte, daarover laat hij zich niet uit, dus dan volgt er speculaas...

    • + 13
    • 27 jul 2026 - 17:56
    • Snork

      Posts: 22.835

      Lekker 😋
      Gelukkig liggen de pepernoten ook weer in de schappen, naast de speculaas.

      • + 4
      • 27 jul 2026 - 18:26
    • Beemerdude

      Posts: 8.453

      @Larry; yep, normaal gesproken gebeurt Lewis dit niet, maar was wel helder dat gisteren niet zijn dag was. Niks, maar dan ook niks viel zijn kant op. Shit happens.

      • + 2
      • 27 jul 2026 - 18:33
    • Snork

      Posts: 22.835

      Poep gebeurt.

      • + 1
      • 27 jul 2026 - 18:36
    • monzaron

      Posts: 1.133

      Hij ziet wel vaker iets over het hoofd, dat is al jaren zo,……vind ik dan ;)

      • + 3
      • 27 jul 2026 - 19:23
  • Spannenburg

    Posts: 169

    Hij had kunnen bedenken dat als Max komt, komt hij rechts van me. Beetje naar rechts had het al voorkomen. Amateuristische fout.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 18:28
  • schwantz34

    Posts: 42.527

    Max zette Lewis gewoon in zijn hampie met zijn briljante move!

    • + 9
    • 27 jul 2026 - 18:43

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Ferrari
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McLaren
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Red Bull Racing
177
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Bahrein
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Australië
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China
Shanghai International Circuit
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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
Monte Carlo
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Spanje
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Oostenrijk
Red Bull Ring
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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