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FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Verstappen

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FIA-stewards openen onderzoek naar incident met Verstappen

Max Verstappen en Carlos Sainz moeten zich na afloop van de eerste vrije training in Hongarije melden bij de stewards. De twee coureurs kwamen elkaar tegen tijdens de sessie, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Ze mogen de reden achter hun rijgedrag gaan uitleggen bij de stewards.

Verstappen was aan het begin van de eerste vrije training op de Hungaroring bezig met een snelle ronde. Hij noteerde twee paarse sectortijden, maar belandde in de derde sector in het verkeer. Hij was de Williams van Carlos Sainz tegengekomen, en hij riep dat de Spanjaard gevaarlijk reed en dat hij zelfs op de rem had getrapt. Vol frustratie stak Verstappen boos zijn hand in de lucht, en ging hij zeer langzaam voor de neus van Sainz rijden.

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Wat gaat de FIA doen?

De stewards kondigden tijdens de vrije training aan dat ze het incident na de sessie gaan onderzoeken. Het gaat hier om 'driving erratically', en dat betekent dat Verstappen en Sainz hun opvallende acties mogen gaan uitleggen. Voor de stewards wordt het een haastklusje, want ze zullen hun oordeel moeten vellen voor de start van de tweede vrije training. Het is echter wel zo dat er tijdens de raceweekenden veel onderzoeken zijn naar blokkeeracties.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

De vraag is nu of er een straf wordt uitgedeeld of niet. De kans is in ieder geval klein dat het incident gevolgen zal hebben voor de race van aankomende zondag. Meestal worden dit soort incidenten in de vrije trainingen afgedaan met een waarschuwing, reprimande of in een uiterst geval een boete. Of er hier een straf volgt, valt nog te bezien. Sainz liet zijn team namelijk weten dat zijn radio niet aangesloten was, waardoor hij dus ook niet kon horen of er een auto aankwam. Verstappens actie was echter wat minder goed verklaarbaar, maar de stewards zullen een besluit moeten nemen.

HarryLam

Posts: 5.612

Williams heeft 2 nieuwe spiegels te koop, nog nooit in gekeken...

  • 4
  • 24 jul 2026 - 14:15
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Carlos Sainz Jr Williams Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (4)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 1.274

    Had ik al gezegd dat Sainz op het ( korte ) lijstje staat die Max niet de allerbeste allertijden vindt?

    • + 0
    • 24 jul 2026 - 14:07
  • powered by bye

    Posts: 532

    Weer die idioot van vorige week

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 14:14
  • HarryLam

    Posts: 5.612

    Williams heeft 2 nieuwe spiegels te koop, nog nooit in gekeken...

    • + 4
    • 24 jul 2026 - 14:15
  • jd2000

    Posts: 7.861

    Hoe kan je nou gaan rijden zonder boordradio?

    • + 2
    • 24 jul 2026 - 14:36

HU Grand Prix van Hongarije

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Lokale tijd 

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  • Vrije training 3

    12:30 - 13:30

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  • Race

    15:00 - 17:00

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 15:00

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Ferrari
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Williams
Williams
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