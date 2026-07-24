Max Verstappen en Carlos Sainz moeten zich na afloop van de eerste vrije training in Hongarije melden bij de stewards. De twee coureurs kwamen elkaar tegen tijdens de sessie, en dat zorgde voor de nodige frustratie. Ze mogen de reden achter hun rijgedrag gaan uitleggen bij de stewards.

Verstappen was aan het begin van de eerste vrije training op de Hungaroring bezig met een snelle ronde. Hij noteerde twee paarse sectortijden, maar belandde in de derde sector in het verkeer. Hij was de Williams van Carlos Sainz tegengekomen, en hij riep dat de Spanjaard gevaarlijk reed en dat hij zelfs op de rem had getrapt. Vol frustratie stak Verstappen boos zijn hand in de lucht, en ging hij zeer langzaam voor de neus van Sainz rijden.

Wat gaat de FIA doen?

De stewards kondigden tijdens de vrije training aan dat ze het incident na de sessie gaan onderzoeken. Het gaat hier om 'driving erratically', en dat betekent dat Verstappen en Sainz hun opvallende acties mogen gaan uitleggen. Voor de stewards wordt het een haastklusje, want ze zullen hun oordeel moeten vellen voor de start van de tweede vrije training. Het is echter wel zo dat er tijdens de raceweekenden veel onderzoeken zijn naar blokkeeracties.

Wat zijn de mogelijke gevolgen?

De vraag is nu of er een straf wordt uitgedeeld of niet. De kans is in ieder geval klein dat het incident gevolgen zal hebben voor de race van aankomende zondag. Meestal worden dit soort incidenten in de vrije trainingen afgedaan met een waarschuwing, reprimande of in een uiterst geval een boete. Of er hier een straf volgt, valt nog te bezien. Sainz liet zijn team namelijk weten dat zijn radio niet aangesloten was, waardoor hij dus ook niet kon horen of er een auto aankwam. Verstappens actie was echter wat minder goed verklaarbaar, maar de stewards zullen een besluit moeten nemen.