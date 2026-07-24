Max Verstappen heeft weer hard uitgehaald naar de nieuwe motorregels. Het feit dat de coureurs door de nieuwe regels regelmatig energie te kort komen aan het einde van rechte stukken, en dat ze de bochten niet meer vol kunnen aanvallen, is Verstappen een doorn in het oog. Hij stelt dat ze hierdoor 'gestraft' worden.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Door de grote invloed van de batterijen verliezen de coureurs veel vermogen aan het einde van lange rechte stukken. Tijdens de raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps werd dit weer pijnlijk duidelijk, wat leidde tot grote frustratie bij Verstappen en veel andere coureurs.

Wat is de mening van Verstappen?

Verstappen is dan ook uitermate kritisch op de huidige situatie. In Hongarije haalde hij weer eens hard uit bij de internationale media: "Je verliest meer snelheid op het rechte stuk daarna, en dat is eigenlijk niet zoals het moet zijn. In elke raceklasse geldt: als jij tijd wint in de bocht, dan is dat gewoon gratis rondetijd."

'We worden gewoon gestraft'

Verstappen vindt dit nergens opslaan, en komt fel uit de hoek: "Normaal gesproken word je op het rechte stuk daarna niet gestraft. Nu moet je echt nadenken over welke versnelling je gebruikt, je remtechniek, of de manier waarop je terugkomt op het gas. Je moet het bewust anders doen, en dat neutraliseert gewoon heel erg veel rondetijd."

Dit is dan ook de oorzaak van het feit dat ze weinig verschil kunnen maken. Verstappen is zeer kritisch op de nieuwe regels van dit jaar, en blijft er bij dat het voelt alsof de coureurs worden gestraft: "Daardoor zie je in het algemeen veel close battles tussen de teams, of soms ook tussen teamgenoten, want soms kun je gewoon geen verschil maken. Je mag gewoon het verschil niet maken, want dat straft je op het volgende rechte stuk."