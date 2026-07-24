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Verstappen haalt weer uit naar F1-regels: "We worden gewoon gestraft"

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Verstappen haalt weer uit naar F1-regels: "We worden gewoon gestraft"

Max Verstappen heeft weer hard uitgehaald naar de nieuwe motorregels. Het feit dat de coureurs door de nieuwe regels regelmatig energie te kort komen aan het einde van rechte stukken, en dat ze de bochten niet meer vol kunnen aanvallen, is Verstappen een doorn in het oog. Hij stelt dat ze hierdoor 'gestraft' worden.

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij geen fan is van de nieuwe motorregels in de Formule 1. Door de grote invloed van de batterijen verliezen de coureurs veel vermogen aan het einde van lange rechte stukken. Tijdens de raceweekenden op Silverstone en Spa-Francorchamps werd dit weer pijnlijk duidelijk, wat leidde tot grote frustratie bij Verstappen en veel andere coureurs.

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Verstappen is dan ook uitermate kritisch op de huidige situatie. In Hongarije haalde hij weer eens hard uit bij de internationale media: "Je verliest meer snelheid op het rechte stuk daarna, en dat is eigenlijk niet zoals het moet zijn. In elke raceklasse geldt: als jij tijd wint in de bocht, dan is dat gewoon gratis rondetijd."

'We worden gewoon gestraft'

Verstappen vindt dit nergens opslaan, en komt fel uit de hoek: "Normaal gesproken word je op het rechte stuk daarna niet gestraft. Nu moet je echt nadenken over welke versnelling je gebruikt, je remtechniek, of de manier waarop je terugkomt op het gas. Je moet het bewust anders doen, en dat neutraliseert gewoon heel erg veel rondetijd."

Dit is dan ook de oorzaak van het feit dat ze weinig verschil kunnen maken. Verstappen is zeer kritisch op de nieuwe regels van dit jaar, en blijft er bij dat het voelt alsof de coureurs worden gestraft: "Daardoor zie je in het algemeen veel close battles tussen de teams, of soms ook tussen teamgenoten, want soms kun je gewoon geen verschil maken. Je mag gewoon het verschil niet maken, want dat straft je op het volgende rechte stuk."

LEPPIE

Posts: 142

Zucht, daar gaan we weer.......

  • 3
  • 24 jul 2026 - 13:31
Foto's Grand Prix van Hongarije 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Hongarije 2026

Reacties (1)

Login om te reageren
  • LEPPIE

    Posts: 142

    Zucht, daar gaan we weer.......

    • + 3
    • 24 jul 2026 - 13:31

HU Grand Prix van Hongarije

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  • Race

    15:00 - 17:00

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  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
358
2
Ferrari
285
3
McLaren
195
4
Red Bull Racing
151
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
58
7
Haas F1
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8
Williams
11
9
Audi
10
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.536
  • Podiums 130
  • Grand Prix 243
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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