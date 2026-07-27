Het team van Aston Martin gaat deze week voor het eerst rijden met de geüpdatete motor van Honda. De Britse renstal loopt al het hele seizoen achter de feiten aan, maar introduceerde afgelopen weekend in Hongarije een volledig vernieuwde auto. Honda is ook bezig met een verbeterde motor, en die zullen ze deze week uittesten tijdens een filmdag.

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar ze kwamen al snel van een koude kermis thuis. Tijdens de testdagen in Bahrein bleek al dat ze grote problemen hadden, en Fernando Alonso en Lance Stroll waren niet in staat om de eerste races van het seizoen uit te rijden. In de raceweekenden daarna groeide de achterstand op de rest van het veld, en er leek geen einde te komen aan de ellende.

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Wat is Honda van plan?

In Hongarije introduceerde het team afgelopen weekend een groot updatepakket, dat leek te werken. Bij motorleverancier Honda keken ze achter de schermen mee, zo legt trackside general manager Shintaro Orihara uit bij Motorsport.com: "In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de power unit. We hebben ook belangrijke data kunnen verzamelen, die ons zullen helpen bij de volgende Grand Prix."

Aston Martin blijft deze week plakken op de Hungaroring, waar ze een filmdag uitvoeren. Orihara verklapt dat ze hier voor het eerst gaan rijden met de geüpdatete motor: "We gaan nu de belangrijke stap zetten van het introduceren van onze nieuwe power unit waarmee we in Nederland gaan rijden. Voordat het zover is, zullen we woensdag tijdens de filmdag voor het eerst met de nieuwe motor in de AMR26 gaan rijden, voordat de zomerstop officieel ingaat."

Hoe verliep de race in Hongarije?

De nieuwe updates van afgelopen weekend leken te werken. Alonso haalde Q2 in de kwalificatie, en in de race wisten de twee Aston Martins aardig mee te doen in het middenveld. Stroll kwam als dertiende over de streep, terwijl Alonso vlak achter hem de veertiende plek claimde. Ze wisten de Alpine van Franco Colapinto, de Williams-coureurs en de Haas-bolides achter zich te houden.