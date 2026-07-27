user icon
icon

Aston Martin gaat deze week testen met nieuwe Honda-motor

<< Naar nieuwsoverzicht
Aston Martin gaat deze week testen met nieuwe Honda-motor

Het team van Aston Martin gaat deze week voor het eerst rijden met de geüpdatete motor van Honda. De Britse renstal loopt al het hele seizoen achter de feiten aan, maar introduceerde afgelopen weekend in Hongarije een volledig vernieuwde auto. Honda is ook bezig met een verbeterde motor, en die zullen ze deze week uittesten tijdens een filmdag.

Het team van Aston Martin begon vol goede moed aan het nieuwe seizoen, maar ze kwamen al snel van een koude kermis thuis. Tijdens de testdagen in Bahrein bleek al dat ze grote problemen hadden, en Fernando Alonso en Lance Stroll waren niet in staat om de eerste races van het seizoen uit te rijden. In de raceweekenden daarna groeide de achterstand op de rest van het veld, en er leek geen einde te komen aan de ellende.

Meer over Honda Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade

Alonso en Stroll krijgen hun zin: Honda introduceert eerste Aston Martin-upgrade

16 jul

Wat is Honda van plan?

In Hongarije introduceerde het team afgelopen weekend een groot updatepakket, dat leek te werken. Bij motorleverancier Honda keken ze achter de schermen mee, zo legt trackside general manager Shintaro Orihara uit bij Motorsport.com: "In Hongarije hebben we het team ondersteund bij de integratie van de power unit. We hebben ook belangrijke data kunnen verzamelen, die ons zullen helpen bij de volgende Grand Prix."

Aston Martin blijft deze week plakken op de Hungaroring, waar ze een filmdag uitvoeren. Orihara verklapt dat ze hier voor het eerst gaan rijden met de geüpdatete motor: "We gaan nu de belangrijke stap zetten van het introduceren van onze nieuwe power unit waarmee we in Nederland gaan rijden. Voordat het zover is, zullen we woensdag tijdens de filmdag voor het eerst met de nieuwe motor in de AMR26 gaan rijden, voordat de zomerstop officieel ingaat."

Hoe verliep de race in Hongarije?

De nieuwe updates van afgelopen weekend leken te werken. Alonso haalde Q2 in de kwalificatie, en in de race wisten de twee Aston Martins aardig mee te doen in het middenveld. Stroll kwam als dertiende over de streep, terwijl Alonso vlak achter hem de veertiende plek claimde. Ze wisten de Alpine van Franco Colapinto, de Williams-coureurs en de Haas-bolides achter zich te houden.

HarryLam

Posts: 5.620

Ik heb vertrouwen in Honda dat ze nu met een sterke pu komen.

  • 1
  • 27 jul 2026 - 15:27
F1 Nieuws Aston Martin Honda

Reacties (3)

Login om te reageren
  • HarryLam

    Posts: 5.620

    Ik heb vertrouwen in Honda dat ze nu met een sterke pu komen.

    • + 1
    • 27 jul 2026 - 15:27
    • misstappen

      Posts: 3.626

      ja, maar jij bent Lam Harry..,

      • + 0
      • 27 jul 2026 - 15:44
  • Buurman

    Posts: 1.982

    Ik vermoed dat ze zeer spoedig het 5e team zullen worden.

    • + 0
    • 27 jul 2026 - 16:28

HU Grand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

HUGrand Prix van Hongarije

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
379
2
Ferrari
307
3
McLaren
220
4
Red Bull Racing
177
5
Alpine F1
64
6
Racing Bulls
63
7
Haas F1
21
8
Audi
12
9
Williams
11
10
Aston Martin
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië
Silverstone
17 - 19 jul
België
Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije
Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
26 - 28 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
3 - 5 jul
Groot Brittannië Silverstone
17 - 19 jul
België Spa-Francorchamps
24 - 26 jul
Hongarije Hungaroring
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Aston Martin
Bekijk volledig profiel
show sidebar